«Краснодар» проиграл «Химкам» и вылетел из Кубка России

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вчера, 19:56

«Химки» обыграл «Краснодар» (2:0) в матче 1/4 финала Пути регионов Кубка России.

Первый гол в игре на 25-й минуте с пенальти забил полузащитник «Химок» Хетаг Хосонов. На 57-й минуте Олег Исаенко удвоил преимущество хозяев поля.