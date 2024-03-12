«Краснодар» проиграл «Химкам» и вылетел из Кубка России

«Химки» обыграл «Краснодар» (2:0) в матче 1/4 финала Пути регионов Кубка России.
Первый гол в игре на 25-й минуте с пенальти забил полузащитник «Химок» Хетаг Хосонов. На 57-й минуте Олег Исаенко удвоил преимущество хозяев поля.
В ещё одном сегодняшнем матче Кубка России ЦСКА сыграет против «Ростова».
Красивая и открытая игра, к 18 минуте уже было создано 4 голевых момента, счет мог бы стать уже 1:3. Пенальти 56ьнейший, как можно было так руку выгнуть в прыжке, чтобы сыграть ей? Вот тебе и дебют Кастаньо! Всё по делу, молодцы Химки и просто красавчик их вратарь, который тащил всё, что летело в его сторону.
Вон Ивича из клуба! Моменты есть, желание есть, возможности есть. Голов и тактики ноль. До зимы все было прекрасно, но несколько месяцев подготовки просто потрачены впустую. Последняя победа Быков с разницей 2 мяча была против Рубина в первом круге 2:0, с тех пор игра явно не клеилась и доминирования в счете не было. Сейчас лучшее время для Краснодара чтобы сменить тренера: Впереди пауза на сборные и есть время поработать над тактикой команды. Это не смена посреди футбольной недели, когда новый специалист вынужден за пару дней лепить команду.
Скучаю по Мураду Мусаеву, при нем была какая-никакая тактика, играли на зрелищность, а не на результат, но и голы хорошо шли. Кстати, насколько я знаю, Мусаев сейчас находится в Краснодаре (городе), может позовут всё-таки? Уж лучше своего позвать, с кем медали зарабатывали, чем очередного физрука звать
Молодцы, Химки, удачи вам в кубке и в выходе в РПЛ!
Красивая и открытая игра, к 18 минуте уже было создано 4 голевых момента, счет мог бы стать уже 1:3. Пенальти 56ьнейший, как можно было так руку выгнуть в прыжке, чтобы сыграть ей? Вот тебе и дебют Кастаньо! Всё по делу, молодцы Химки и просто красавчик их вратарь, который тащил всё, что летело в его сторону.
Вон Ивича из клуба! Моменты есть, желание есть, возможности есть. Голов и тактики ноль. До зимы все было прекрасно, но несколько месяцев подготовки просто потрачены впустую. Последняя победа Быков с разницей 2 мяча была против Рубина в первом круге 2:0, с тех пор игра явно не клеилась и доминирования в счете не было. Сейчас лучшее время для Краснодара чтобы сменить тренера: Впереди пауза на сборные и есть время поработать над тактикой команды. Это не смена посреди футбольной недели, когда новый специалист вынужден за пару дней лепить команду.
Скучаю по Мураду Мусаеву, при нем была какая-никакая тактика, играли на зрелищность, а не на результат, но и голы хорошо шли. Кстати, насколько я знаю, Мусаев сейчас находится в Краснодаре (городе), может позовут всё-таки? Уж лучше своего позвать, с кем медали зарабатывали, чем очередного физрука звать
Молодцы, Химки, удачи вам в кубке и в выходе в РПЛ!