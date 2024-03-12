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«Краснодар» проиграл «Химкам» и вылетел из Кубка России

вчера, 19:56
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки2 : 0Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

«Химки» обыграл «Краснодар» (2:0) в матче 1/4 финала Пути регионов Кубка России.

Первый гол в игре на 25-й минуте с пенальти забил полузащитник «Химок» Хетаг Хосонов. На 57-й минуте Олег Исаенко удвоил преимущество хозяев поля.

В ещё одном сегодняшнем матче Кубка России ЦСКА сыграет против «Ростова».

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11 марта
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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:44
ну, Химкам-то не надо было сливать !
KTS616
KTS616 ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 05:44
За четвертое будет Зенит
СправедливыйЗритель
СправедливыйЗритель
вчера в 23:35
Тренер Краснодара получил оффер от Спартака, пора привыкать к проигрышам...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:04
Повторюсь, в РПЛ Краснодар будет биться за 4-е место......
2n2wemreayt3
2n2wemreayt3
вчера в 20:49
Только была новость что это был последний шанс тренера быков усидеть на стуле....
Zak11
Zak11
вчера в 20:38
Я понимаю что это кубок, но Краснодар похоже выбивается из борьбы и в лиге в том числе. Неожиданно, учитывая что на сборах команда выглядела бодро.
DXTK
DXTK
вчера в 20:33
В Краснодаре решили все же тренера слить))))))))
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
вчера в 20:32
Лучше Химки чем никогда....)))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 20:31
С победой, дружище! А что за небоскреб рядом со стадионом аырос?
h33pep5jnpxz
h33pep5jnpxz
вчера в 20:31, ред.
Похоже, Ивича привлекли слухи о том, что его ожидает "Спартак"... А может, даже уже есть закулисные предварительные договоренности. Переход Ивича к красно-белым подтвердит предположения. И покажет непорядочность этого тренера. Да и "Спартака" тоже... Впрочем, к грязи, облепившей со всех сторон, последним не привыкать.
BENFICA
BENFICA
вчера в 20:25
Как у наших так называемых экспертов на матч ТВ поворачивается язык называть ФК Краснодар грандом!
Смех да и только.
lotsman
lotsman
вчера в 20:19
А ведь могут уволить тренера, за такое поражение. Не зря вчера писали.
cska1948
cska1948 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 20:13
Ладно, уговорили, забирайте.
pomor45
pomor45
вчера в 20:12
Пути Краснодара неисповедимы.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 20:11, ред.
Игорь Обухов: "Хотел бы в дальнейшем заиграть в "Зените".

Голкипер "Тюмени" и молодежной сборной России по футболу Игорь Обухов заявил агентству "Р-Спорт", что в будущем хотел бы выступать за петербургский "Зенит".

"Плох тот спортсмен, который не ставит перед собой высокие цели. Конечно, я родился в Питере, вырос в академии "Зенита" и мечтаю заиграть в этом клубе. Любой парнишка скажет то же самое. Но футбольная жизнь непредсказуема. Я люблю "Зенит", уважаю его, очень сильно люблю. Но мы, футболисты, порой не может знать, где окажемся через год или два. Хотел бы вернуться в родной город", - сказал Обухов ".

2017-й год
4RT
4RT
вчера в 20:09
Накрутили хвосты краснодарским тёлкам
За адекватность
За адекватность
вчера в 20:09
И вроде не сказать, что совсем уж плохо играли. В первом тайме как минимум на гол, а может и не на один насоздавали, но реализация плюс голкипер соперников свели все усилия на нет. Хотя конечно против такой обороны нужна командная скорость, плюс скорость принятия решений футболистами, а с этим беда, как в принципе и прессинговать особого желания не изъявляют. Второй тайм так лучше вообще забыть. Наконец-то лицезрел Кастаньо. Не знаю как в Колумбии относятся к кунг-фу, но колумбиец видимо стилем журавля овладел, привезя 11-метровый, да и в целом наверное сложно сказать, что дебют удался. Кади лучше бы моменты реализовывал с таким рвением, как провоцирует судей. Короче говоря болельщиков "Химок" с победой, ну а болельщикам "Краснодара" и симпатизирующим клубу терпения. Черная полоса после зимней паузы продолжается и похоже затягивается. Не думаю, что Ивичу пора на выход, но нужно крепко подумать об игре своей команды в предстоящий перерыв на паузу сборных и что-то поменять. Очень уж все пока печально. Как всегда личное мнение без претензий на истину последней инстанции.
cska1948
cska1948 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 20:08
Насчёт Обухова прошу соблюдать очерёдность.
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 20:08
А сейчас поболеем за Ростов. Хотя шансов на победу мало
ahwzah2aeh2h
ahwzah2aeh2h
вчера в 20:07
Или Ивич собрался в Спартак,или быки так быстро сдулись,что хватило их на пол сезона
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 20:07
Как Химчанин белел за Химки. Молодцы !
Быки меняют тренера ))).
p5rcw72t3hmc
p5rcw72t3hmc
вчера в 20:07
Теперь Химкам поставят памятник!!! Браво!!!
cska1948
cska1948 ответ Аксинья (раскрыть)
вчера в 20:07
Вы уверены, что в Тарасовке нужен тренер который так бездарно проигрывает клубу из ФНЛ?
TheBoLt
TheBoLt ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 20:07
Обухова Зенит возьмет, они в поисках вратаря уже года два. Либо Спартак, там Максименко, которого я бы гнал пинками и даже бесплатно отдал бы
Интерес
Интерес
вчера в 20:06
Сколько заработал Ивич на этом поражении??? Каковы его отступные,в связи с односторонним расторжением контракта? Про Абаскаля уже знаем.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:05, ред.
Химки с Победой!!
Краснодар с новым тренером!!!
Обухова в Зенит!!!

Помню один матч МЮ лет 10 назад....когда его выиграл вратарь...де Хеа...
Сегодня увидел второй!!!

Химки браво!!!
Боевитый коллектив...
Ждём-с в РПЛ...
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 20:04
Понял. Спасибо за ответы
cska1948
cska1948
вчера в 20:04
Резюме по матчу: 1. В.Илича в отставку; 2. А.Талалаева в СпаМ; 3. Игоря Обухова летом к нам.
TheBoLt
TheBoLt ответ Трезвый повар (раскрыть)
вчера в 20:04
В пути регионов нет второго матча. тут один и команда рпл всегда в гостях
Аксинья
Аксинья ответ Трезвый повар (раскрыть)
вчера в 20:03
Земляк привет)) В пути регионов проводится всего один матч, а там проигравший с вещами на выход))
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