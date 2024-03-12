«Аль-Наср» проиграл «Аль-Аину» по пенальти и вылетел из азиатской ЛЧ

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сегодня, 01:02

«Аль-Наср» обыграл «Аль-Аин» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов АФК (4:3).

На 28-й минуте гости вышли вперёд — голом отметился Софьян Раими. На 45-й игрок оформил дубль. Абдулрахман Гариб на 45+5-й сократил отставание хозяев поля в счёте. Автогол Халида Эйсы на 51-й помог команде из Эр-Рияда восстановить равенство. Алекс Теллес на 72-й забил 3-й мяч «Аль-Насра». На 98-й саудовский клуб остался в меньшинстве — красную карточку получил Айман Яхья. Султан Аль Шамси на 103-й сравнял счёт. На 118-й Криштиану Роналду реализовал пенальти.