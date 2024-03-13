«Арсенал» в серии пенальти обыграл «Порту» и вышел в 1/4 финала ЛЧ

«Арсенал» обыграл «Порту» (1:0, 4:2 по пенальти) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Первый гол в игре на 41-й минуте забил нападающий «Арсенала» Леандро Троссард. Игра перешла в экстра-таймы, где команды не сумели отметиться забитыми голами. В серии пенальти «Арсенал» одержал победу со счётом 4:2.
Напомним, что первый матч между клубами закончился победой «Порту» со счётом 1:0.
не заскучаешь, с победой Арсенал, рэспект!
не заскучаешь, с победой Арсенал, рэспект!
Упёрся Порту
Ещё бы чуть чуть и арсеналу было бы грустно
Упёрся Порту
Ещё бы чуть чуть и арсеналу было бы грустно
PS Ну что Арсенал продолжит традиции прошли Порту и теперь готовы пройти в финал ЛЧ?
PS Ну что Арсенал продолжит традиции прошли Порту и теперь готовы пройти в финал ЛЧ?
По игре скажу так, гол Троссарда в первом тайме помог команде расслабиться и во втором тайме Порту уже тоже пытался играть в футбол....ну а овертаймы это вообще скукота!!! По серии 11 метровых был мандраж, всё же слишком молодые у нас парни и опыта ЕК нет, но Райя затащил, и вот мы уже в 1/4!!! Ждем жребия! С победой ПУШКАРИ!!!!
По игре скажу так, гол Троссарда в первом тайме помог команде расслабиться и во втором тайме Порту уже тоже пытался играть в футбол....ну а овертаймы это вообще скукота!!! По серии 11 метровых был мандраж, всё же слишком молодые у нас парни и опыта ЕК нет, но Райя затащил, и вот мы уже в 1/4!!! Ждем жребия! С победой ПУШКАРИ!!!!
Тяжелейший, напряжённейший матч. Порту играло в антифутбол,
но футбол Арсенала победил! Особо хочется отметить Эдегора - настоящий капитан, весь матч вёл за собой. Помимо голевого паса, он весь матч пахал,
и даже в овертайме прессинговал активнее свежих Нкетии и Жезуса.
Ну, а в серии пенальти вышел первым, и уверенно реализовал свой удар.
И конечно - Давида Райю, хладнокровно потащившего два пенальти.
Хорошую, интересную, боевую команду создал Артета, но главная работа и борьба ещё впереди.
Тяжелейший, напряжённейший матч. Порту играло в антифутбол,
но футбол Арсенала победил! Особо хочется отметить Эдегора - настоящий капитан, весь матч вёл за собой. Помимо голевого паса, он весь матч пахал,
и даже в овертайме прессинговал активнее свежих Нкетии и Жезуса.
Ну, а в серии пенальти вышел первым, и уверенно реализовал свой удар.
И конечно - Давида Райю, хладнокровно потащившего два пенальти.
Хорошую, интересную, боевую команду создал Артета, но главная работа и борьба ещё впереди.
Кто-то в теме матча писал, что Арсенал не достоин идти дальше, раз только один мяч забили.. Но кажись уже забыли, как тяжело таким закрытым командам-автобусам забивать.
Грызли, терпели, собрались в серии пенальти - это как раз тоже признак сильной команды. Арсенал первый сезон в ЛЧ после долгого отсутствия и в 1/4 впервые с сезона 09/10, если не ошибаюсь. Так или иначе, это успех.
Начать в 1/8 с Порту тоже хорошо. А то всё время Барселона-Милан-Бавария-Бавария-Монако-Барселона-Бавария. Кстати, возможно это символично, но в сезоне 09/10 как раз с Порту и играли в 1/8, победили и прошли дальше в 1/4.
Но в 1/4 тоже легко не будет, но играть уже должны с "играющей" командой. Так что будет интереснее :)
Кто-то в теме матча писал, что Арсенал не достоин идти дальше, раз только один мяч забили.. Но кажись уже забыли, как тяжело таким закрытым командам-автобусам забивать.
Грызли, терпели, собрались в серии пенальти - это как раз тоже признак сильной команды. Арсенал первый сезон в ЛЧ после долгого отсутствия и в 1/4 впервые с сезона 09/10, если не ошибаюсь. Так или иначе, это успех.
Начать в 1/8 с Порту тоже хорошо. А то всё время Барселона-Милан-Бавария-Бавария-Монако-Барселона-Бавария. Кстати, возможно это символично, но в сезоне 09/10 как раз с Порту и играли в 1/8, победили и прошли дальше в 1/4.
Но в 1/4 тоже легко не будет, но играть уже должны с "играющей" командой. Так что будет интереснее :)
АПЛ показывает их превосходство по голам и обороне, откуда взяли что нужен еще классический центр нап?
АПЛ показывает их превосходство по голам и обороне, откуда взяли что нужен еще классический центр нап?
Это конечно не Мбаппе, но тоже неплохой вариант. Наверное ни для кого не секрет, что Наполи летом скорее покинут пару игроков и в их числе будет нигериец. Он смог бы закрыть эту проблемную позицию для Арсенала)
Это конечно не Мбаппе, но тоже неплохой вариант. Наверное ни для кого не секрет, что Наполи летом скорее покинут пару игроков и в их числе будет нигериец. Он смог бы закрыть эту проблемную позицию для Арсенала)
Пушкари лет 10 не заглядывали в 1/4 лч, это не точно, могу ошибаться) но кажется, это было очень давно.
Доминатор вывел команду на новый уровень. Если в следующем сезоне точечно усилить определённые позиции, команда уже будет способна брать титулы. Медленно, но верно Арсенал идет к успеху)
Пушкари лет 10 не заглядывали в 1/4 лч, это не точно, могу ошибаться) но кажется, это было очень давно.
Доминатор вывел команду на новый уровень. Если в следующем сезоне точечно усилить определённые позиции, команда уже будет способна брать титулы. Медленно, но верно Арсенал идет к успеху)
«Порту» — крепкий орешек, и, учитывая, что «Арсенал» безостановочно громил своих соперников в Премьер-лиге на протяжении последних нескольких туров, как я и предупреждал, они не были на 100% готовы к этой игре. И им повезло, что игра с «Ман Сити» не через 3 дня, а через пару недель.
Это была почти равная игра. Арсенал чуть больше держал мяч. Обе команды грубили, это лишнее доказательство того, что Арсенал не успевал.
А серия пенальти – это скорее игра на нервах. «Арсеналу» повезло больше; 12-й игрок команды помог своей энергией.
Арсенал с победой! Скорее больше заслужили быть в 1/4 финале!
«Порту» — крепкий орешек, и, учитывая, что «Арсенал» безостановочно громил своих соперников в Премьер-лиге на протяжении последних нескольких туров, как я и предупреждал, они не были на 100% готовы к этой игре. И им повезло, что игра с «Ман Сити» не через 3 дня, а через пару недель.
Это была почти равная игра. Арсенал чуть больше держал мяч. Обе команды грубили, это лишнее доказательство того, что Арсенал не успевал.
А серия пенальти – это скорее игра на нервах. «Арсеналу» повезло больше; 12-й игрок команды помог своей энергией.
Арсенал с победой! Скорее больше заслужили быть в 1/4 финале!
Дальше хорошо бы с МС сыграть сразу (и его пройти), пока они помнят недавнее поражение, да и с "Ливерпулем" смотрелись не очень.
Не хотелось бы с "Интером" точно. И не надо с "Реалом", лучше попозже))
Дальше хорошо бы с МС сыграть сразу (и его пройти), пока они помнят недавнее поражение, да и с "Ливерпулем" смотрелись не очень.
Не хотелось бы с "Интером" точно. И не надо с "Реалом", лучше попозже))