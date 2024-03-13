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«Арсенал» в серии пенальти обыграл «Порту» и вышел в 1/4 финала ЛЧ

сегодня, 01:51
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)1 : 0Логотип футбольный клуб ПортуПортуЗакончился после серии пенальти

«Арсенал» обыграл «Порту» (1:0, 4:2 по пенальти) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Первый гол в игре на 41-й минуте забил нападающий «Арсенала» Леандро Троссард. Игра перешла в экстра-таймы, где команды не сумели отметиться забитыми голами. В серии пенальти «Арсенал» одержал победу со счётом 4:2.

Напомним, что первый матч между клубами закончился победой «Порту» со счётом 1:0.

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Стадион «Эмирейтс»
Источник: soccer.ru Фото: Твиттер Лиги чемпионов
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11 марта
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Все комментарии
shur
shur
сегодня в 09:48
...мне всегда по душе когда англичан много, с ними по определению
не заскучаешь, с победой Арсенал, рэспект!
vova505
vova505
сегодня в 09:40
Да уж
Упёрся Порту
Ещё бы чуть чуть и арсеналу было бы грустно
Конкурс бот
Конкурс бот
сегодня в 09:00
Ленора больше всех вчера набрал очков в Соккер-Мании - 19. Поздравляем! Лига чемпионов 2023/2024
t85tzmstp8rk
t85tzmstp8rk
сегодня в 08:42
Эдегор блистал просто. И не только в моменте с пасом, а вообще отношением к делу. Сколько отбегал, сколько прессинговал, заводил, капитанил по настоящему. А вообще думаю Арсенал прошел бы в основное время, если не слабая игра Букайо и неубедительная от Хаверца. Хотя и старался Кай, напрягал, боролся.
e4s85n3p3qm5
e4s85n3p3qm5
сегодня в 08:39
Ожидалось, что для Арсенала всё сложится значительно легче.
shlomo
shlomo
сегодня в 08:33
То , чем занимался Порту , это не футбол. Стычки, симуляции , валяние на газоне ... Арсенал провел не лучший матч, но выиграл заслуженно - сегодня победил футбол. Пенальти кстати все пробили очень уверенно .Райя - лучший игрок матча , даже без учета серии пенальти - у кого то еще остались почему не Рамздейл? Смотрим дальше - с играющими командами будет даже легче , чем с этим болотом засасывающим...
112910415
112910415
сегодня в 08:13
то ли ещё будет !
DXTK
DXTK
сегодня в 08:12
Радует что в ЛЧ продолжат играть фавориты к Реалу, ПСЖ, Ман Сити и Баварии теперь добавятся Арсенал и Барселона, действительно будут интересные пары в 1/4 финала.

PS Ну что Арсенал продолжит традиции прошли Порту и теперь готовы пройти в финал ЛЧ?
lotsman
lotsman
сегодня в 08:03
Канониров с победой и выходом в четверть финала.
53hhub2xs4d9
53hhub2xs4d9
сегодня в 07:36
Браво, “Арсенал”! Команда показала невероятную волю к победе и мастерство в серии послематчевых пенальти. Леандро Троссард - молодец, его гол во многом предопределил исход матча. Уверен, что в следующем раунде “Арсенал” удивит нас еще более яркой игрой!
9tnr54z46ruc
9tnr54z46ruc
сегодня в 07:30
Арсеналу надо силы беречь, АПЛ сейчас важнее
A.S.A
A.S.A
сегодня в 07:27
Очень важная победа для команды!!! На плечах этих молодых игроков лежал груз предыдущих поколений и стоит сказать парням спасибо, за то, что преодолели всё это и прошли в 1/4!!! Эта победа должна добавить команде характера и в психологическом плане придать уверенности и на матчи АПЛ!!!
По игре скажу так, гол Троссарда в первом тайме помог команде расслабиться и во втором тайме Порту уже тоже пытался играть в футбол....ну а овертаймы это вообще скукота!!! По серии 11 метровых был мандраж, всё же слишком молодые у нас парни и опыта ЕК нет, но Райя затащил, и вот мы уже в 1/4!!! Ждем жребия! С победой ПУШКАРИ!!!!
R. Carlos
R. Carlos ответ English slave (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 07:19
Правильно растопчут а не растоптают )))
q94cmby5zavp
q94cmby5zavp
сегодня в 07:15
Жаль, что Порту в серии пенальти не выкинул в кювет переоценёнышей
112910415
112910415
сегодня в 05:50
заслуженная победа, браво !
амурец
амурец
сегодня в 05:23
Арсенал был более достойным победы
Валерыч
Валерыч
сегодня в 04:41, ред.
Молодцы, пушкари! С выходом в четвертьфинал!
Тяжелейший, напряжённейший матч. Порту играло в антифутбол,
но футбол Арсенала победил! Особо хочется отметить Эдегора - настоящий капитан, весь матч вёл за собой. Помимо голевого паса, он весь матч пахал,
и даже в овертайме прессинговал активнее свежих Нкетии и Жезуса.
Ну, а в серии пенальти вышел первым, и уверенно реализовал свой удар.
И конечно - Давида Райю, хладнокровно потащившего два пенальти.
Хорошую, интересную, боевую команду создал Артета, но главная работа и борьба ещё впереди.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 03:25
А я болел за Порту.
mphuZ
mphuZ
сегодня в 02:34
Чёт забыл про этот матч.. Но всё равно круто!

Кто-то в теме матча писал, что Арсенал не достоин идти дальше, раз только один мяч забили.. Но кажись уже забыли, как тяжело таким закрытым командам-автобусам забивать.

Грызли, терпели, собрались в серии пенальти - это как раз тоже признак сильной команды. Арсенал первый сезон в ЛЧ после долгого отсутствия и в 1/4 впервые с сезона 09/10, если не ошибаюсь. Так или иначе, это успех.

Начать в 1/8 с Порту тоже хорошо. А то всё время Барселона-Милан-Бавария-Бавария-Монако-Барселона-Бавария. Кстати, возможно это символично, но в сезоне 09/10 как раз с Порту и играли в 1/8, победили и прошли дальше в 1/4.

Но в 1/4 тоже легко не будет, но играть уже должны с "играющей" командой. Так что будет интереснее :)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 02:27
Сенсаций в плей-офф нет от слова совсем, просто в каждой паре выигрывает тот, на кого буки и ставят. Да и дальше не предвидится, АТМ мертвый, а на Дортмунд и ПСВ пофиг, там два тела.
ars14
ars14
сегодня в 02:21
С победой канониры!! Не простой матч конечно получился, но все же благодаря хладнокровию Райи(Был уверен что он провалит серию пенальти), прошли в четвертьфинал. Дальше будет невероятно интересно)
Imrebellion
Imrebellion
сегодня в 02:16
Арсенал вполне готов сделать золотой дубль в этом сезоне. Лучше уж они чем все остальные оверхайповые претенденты (МС с Холандом, Реал с Беллингемом, ПСЖ с Мбаппе, Бавария с Кейном и т.д.).
АПЛ показывает их превосходство по голам и обороне, откуда взяли что нужен еще классический центр нап?
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 02:10
Арсеналу стоило бы попытаться переманить Осимена)
Это конечно не Мбаппе, но тоже неплохой вариант. Наверное ни для кого не секрет, что Наполи летом скорее покинут пару игроков и в их числе будет нигериец. Он смог бы закрыть эту проблемную позицию для Арсенала)
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
сегодня в 02:09
С победой Канониры и с долгожданным выходом в 1/4 финала!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
сегодня в 01:57
Да она уже способна. Нет только топового ЦН, но у МС он тоже как-то в стелс-режиме с лидерами пребывает))
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 01:55
Мои поздравления болельщикам Арсенала)
Пушкари лет 10 не заглядывали в 1/4 лч, это не точно, могу ошибаться) но кажется, это было очень давно.
Доминатор вывел команду на новый уровень. Если в следующем сезоне точечно усилить определённые позиции, команда уже будет способна брать титулы. Медленно, но верно Арсенал идет к успеху)
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
сегодня в 01:53
Что ж, от матча «Барселона» — «Наполи» ожидалось овертайм, но он случился в матче «Арсенал» — «Порту».

«Порту» — крепкий орешек, и, учитывая, что «Арсенал» безостановочно громил своих соперников в Премьер-лиге на протяжении последних нескольких туров, как я и предупреждал, они не были на 100% готовы к этой игре. И им повезло, что игра с «Ман Сити» не через 3 дня, а через пару недель.

Это была почти равная игра. Арсенал чуть больше держал мяч. Обе команды грубили, это лишнее доказательство того, что Арсенал не успевал.

А серия пенальти – это скорее игра на нервах. «Арсеналу» повезло больше; 12-й игрок команды помог своей энергией.

Арсенал с победой! Скорее больше заслужили быть в 1/4 финале!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 01:52, ред.
Всё хорошо, что хорошо кончается. Нельзя сказать, что "Арсенал" слишком уверенно прошёл первый раунд, выиграв в лотерею пенальти, но это боевое крещение для Доминатора в плове.

Дальше хорошо бы с МС сыграть сразу (и его пройти), пока они помнят недавнее поражение, да и с "Ливерпулем" смотрелись не очень.

Не хотелось бы с "Интером" точно. И не надо с "Реалом", лучше попозже))
Гость
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