«Арсенал» в серии пенальти обыграл «Порту» и вышел в 1/4 финала ЛЧ

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сегодня, 01:51

«Арсенал» обыграл «Порту» (1:0, 4:2 по пенальти) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Первый гол в игре на 41-й минуте забил нападающий «Арсенала» Леандро Троссард. Игра перешла в экстра-таймы, где команды не сумели отметиться забитыми голами. В серии пенальти «Арсенал» одержал победу со счётом 4:2.

Напомним, что первый матч между клубами закончился победой «Порту» со счётом 1:0.