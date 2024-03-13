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«Барселона» обыграла «Наполи» и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов

сегодня, 00:55
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона3 : 1Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)НаполиМатч завершен

«Барселона» обыграла «Наполи» (3:1, 4:2 по сумме двух игр) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Первый гол в игре на 15-й минуте забил полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес. На 17-й минуте защитник Жоау Канселу удвоил преимущество «сине-гранатовых». На 30-й минуте «Наполи» Амир Ррахмани сократил отставание в счёте. На 83-й минуте нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски установил точку в матче.

Напомним, что первый матч между клубами закончился со счётом 1:1.

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Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК «Барселона»
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11 марта
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Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 09:56
Молодежь Барселоны достойна похвалы. Такая победа только добавит им уверенности.
shur
shur ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
сегодня в 09:51
...а я наоборот, в полной уверенностью в Барсу, с победой!
Grizly88
Grizly88
сегодня в 09:20
Настолько Наполи плохая что их да же молодняк Барсы наказала
112910415
112910415
сегодня в 08:48
есть у Барсы и силы, и крутая молодёжь !
2ytdnjhk9xwh
2ytdnjhk9xwh
сегодня в 08:46
Матч весьма бодрый. Дальше Барсе будет тяжело, но не невозможно. Отдельно по Ямалу – это юная песня азарта
m97pxbqhvzdx
m97pxbqhvzdx
сегодня в 08:44
Барселона показала мощь своей академии. С 1/4 финала, Барселона!
Вещий
Вещий
сегодня в 08:40
Детский задор и опыт Барселоны вынесли в перед ногами хвалёный неаполитанский клуб с распиаренными Хвичами и Осимхенами ...
DXTK
DXTK
сегодня в 07:58
Хорошая Победа, она должна придать уверенности команде. По сути у Барселоны остался лишь один турнир, вот на нем и нужно сосредоточится.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 07:52
Честно говоря, матч цска -Ростов мне вчера и то больше понравился.
Осимхену или маска мешала играть нормально или что, я не знаю. Ондаже воздух не мог выиграть ни разу, защита его съела.

Смотрел на Ямаля весь второй тайм. Как по мне, надо бежать на коленях до Парижа и отдавать его за 200 лямов. Не Месси , точно. Месси я конечно в более зрелом возрасте впервые увидел. Нотем не менее.

Барса с запасом вчера сыграла против Наполи.
R. Carlos
R. Carlos ответ Imrebellion (раскрыть)
сегодня в 07:27
А при чем бундеслига к лиге чемпиононов ?
Ааа!! И там и там есть слово лига... ?
Поэтому надо приравнивать игру Лейпцига в бундеслиге к игре в лиге чемпионов ?
R. Carlos
R. Carlos ответ English slave (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 07:24
Правильно не простА а простО
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 07:20
Не ожидал,молодцы значит.
112910415
112910415
сегодня в 06:13
ничего не показал талантливый Хвича ...
112910415
112910415
сегодня в 05:28
Барса показала свою силу !
yk7ha9hz67v5
yk7ha9hz67v5
сегодня в 05:11
Вот и зачехлили наглухо Хвичонка и компанию
Scorp689
Scorp689
сегодня в 04:58
Роберт как всегда, поставил жирную точку...
Валерыч
Валерыч
сегодня в 04:47
Барсу с победой и выходом в четвертьфинал!
Было ожидаемо. Лидеры "Наполи" Хвича и Осимхен
явно далеки от своей лучшей формы.
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 02:22
Очень хороший матч от Барсы, здорово раскатали итальянцев, красивые голы забили, распиаренных Осимхена и Хвичу закрыли. Молодцы молодежь у Барсы, Ямаль, Фермин, Кубарси не по годам зрелую и уверенную игру показывают. Несмотря на обилие травм у Барсы есть кому играть. Барса в порядке и это радует, может еще и в чемпионате поборются)
Imrebellion
Imrebellion ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 02:10
И как это отменяет того факта, что Лейпциг слабее сейчас Штутгарта и БД? По логике троллей, как раз Реалу нужно пожелать чтобы им попались МС, Бавария и остальные топы. Желательно чтобы ответка была выездная. А Барса (как и Наполи), и всю дорогу было ясно какая она слабая. Вылет из ЛЧ - конец сезона.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Imrebellion (раскрыть)
сегодня в 01:56
Эта четвёртая команда как лошади бегали 4 часа, и Симмонс, Ольмо, Опенда и Шешко это как бы не уровень мёртвого Хвичи или Осимхена, который всю игру в офсайде простоял)
Imrebellion
Imrebellion
сегодня в 01:53
Смешно как сливочные пытаются уколоть, как будто сами легко прошли топ соперника - лидера Бундеслиги, или хотя бы вторую команду, или хотя бы четвертую сильную немецкую команду)
амурец
амурец
сегодня в 01:35
Ну что скажешь, в этом матче Барселона была лучше, ну Наполи это просто ужас, ну это не значит что Барселона победила не заслужено
Sкрудж
Sкрудж ответ r6mdfch2fvy5 (раскрыть)
сегодня в 01:31
Победила по игре , не придумывайте того чего не было. Судья не обязан каждый раз бегать смотреть повторы , для этого есть судьи ВАР , они зовут главного судью в спорных ситуациях , что бы он принял решение. Там ничего спорного не было . Осимэн уже потерял рановесие и падал , хотя касание защитника и было , но не это послужило причиной падения.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 01:28
Поздравляю болельщиков Барсы с победой!
Со жребием конечно повезло, Наполи в этом сезоне переживает не лучшие времена, в прочем как и сама Барселона. Просто в конкретном противостоянии, каталонцы оказались чуть успешнее. Приятно, что сумели пробиться в 1/4, ясное дело, что, кто бы не попался на этой стадии, Барса не будет фаворитом в этой паре. Еще можно занести в актив тот факт, что молодёжь принимает активное участие в этом нелёгком деле) лет 15 назад, никто и подумать не мог бы, что в составе Барселоны на такой стадии будут играть пацаны не достигшие совершеннолетия)
Желаю каталонцам удачи и обойтись без травм!)
r6mdfch2fvy5
r6mdfch2fvy5
сегодня в 01:24
Барселона победила с попутным судейским свистком и не назначенным пенальти ,судья даже не удосужился посмотреть картинку-дело понятное,судейство предвзятое,стыдно за Барселону!!!
Sкрудж
Sкрудж ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 01:22
Такой матч достоин как минимум полуфинала . Я думаю и Реал и Сити будут в полуфинале.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:18, ред.
С победой третью команду испанской Ла Лиги и всех болельщиков этого клуба!!! Всё закономерно, Барселона больше заслужила пройти в 1/4 финала Лиги Чемпионов УЕФА. Наполи вообще не заслуживает того, чтоб они оставались в плей-офф. Полностью развалили чемпионскую команду. А Барселоне желаю попасть на Реал Мадрид, Манчестер Сити или же Интер (если они выйдут) на следующей стадии. Барселона прошла потому, что Наполи совсем слабая. Очень много ошибок в игре Барселоны. Дальше интереснее будет. Посмотрим, кто на кого попадет.
eleven LC
eleven LC ответ Sкрудж (раскрыть)
сегодня в 01:17
Можно и Реал-Сити
AgamagA_______
AgamagA_______
сегодня в 01:06
С Наполи задачу выполнила Барса, но столько брака, грубых ошибок не простит более статусный клуб.
Радует, что молодёжь в лице Кубарси, Ямаля прогрессирует. Будущее клуба.
Подтянутся травмированные и можно из них сколотить вполне боевой состав без стариков вроде Левы.
Sкрудж
Sкрудж ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 01:05, ред.
А как посмотреть Реал Сити ? И уже после 1/4 спокойно заниматся ЛаЛигой , ничего больше отягощять не будет.
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