«Барселона» обыграла «Наполи» и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов

«Барселона» обыграла «Наполи» (3:1, 4:2 по сумме двух игр) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Первый гол в игре на 15-й минуте забил полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес. На 17-й минуте защитник Жоау Канселу удвоил преимущество «сине-гранатовых». На 30-й минуте «Наполи» Амир Ррахмани сократил отставание в счёте. На 83-й минуте нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски установил точку в матче.
Напомним, что первый матч между клубами закончился со счётом 1:1.
Кальцоне ещё респект, заменил двух латералей, которые контролировали фланги, и выпустил двух, которых растоптали. Похоронил шансы своей команды.
Ну а детям Хави - уважуха. Конечно, соперник был не топ-класса, но, главное, достаточно уверенно, если не считать начала второго тайма, прошли дальше. Денег как минимум для Лапорты заработали.
Кальцоне ещё респект, заменил двух латералей, которые контролировали фланги, и выпустил двух, которых растоптали. Похоронил шансы своей команды.
Ну а детям Хави - уважуха. Конечно, соперник был не топ-класса, но, главное, достаточно уверенно, если не считать начала второго тайма, прошли дальше. Денег как минимум для Лапорты заработали.