«Барселона» обыграла «Наполи» и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов

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сегодня, 00:55

«Барселона» обыграла «Наполи» (3:1, 4:2 по сумме двух игр) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Первый гол в игре на 15-й минуте забил полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес. На 17-й минуте защитник Жоау Канселу удвоил преимущество «сине-гранатовых». На 30-й минуте «Наполи» Амир Ррахмани сократил отставание в счёте. На 83-й минуте нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски установил точку в матче.

Напомним, что первый матч между клубами закончился со счётом 1:1.