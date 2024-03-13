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Итальянский «Лечче» объявил имя нового главного тренера

вчера, 13:07

Лука Готти стал новым главным тренером «Лечче». Контракт подписан до 30 июня 2024 года с возможностью продления в случае успешного выступления. В тренерский штаб итальянца войдут помощник Дан Вестерби Томассен, технический специалист Стефано Даниэль, тренер по физподготовке Сальваторе Сциуто, аналитик матчей Симоне Греко, тренер по физподготовке и восстановлению Джованни Де Лука и тренер по вратарям Луиджи Сассанелли.

За свою тренерскую карьеру Готти возглавлял следующие команды: молодёжная команда «Милана», «Монтебеллуна», «Пьевиджина», «Бассано», молодёжная команда «Реджины», сборная Италии до 17 лет, «Тревизо», «Триестина», «Удинезе», «Специа». С февраля 2023 года 56-летний специалист находился без работы.

Итальянский «Лечче» объявил имя нового главного тренера

Предыдущий главный тренер «Лечче» был уволен за удар игрока соперника.

Напомним, после 28 туров «жёлто-красные» занимают 16-ю строчку в турнирной таблице Серии А.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 13:27
ура !
тренеров не только прогоняют,
назначения тоже случаются )
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:20
Посмотрим что из этого получится . Удачи в любом случае.
Гость
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