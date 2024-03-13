Итальянский «Лечче» объявил имя нового главного тренера

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вчера, 13:07

стал новым главным тренером «Лечче». Контракт подписан до 30 июня 2024 года с возможностью продления в случае успешного выступления. В тренерский штаб итальянца войдут помощник Дан Вестерби Томассен, технический специалист Стефано Даниэль, тренер по физподготовке Сальваторе Сциуто, аналитик матчей Симоне Греко, тренер по физподготовке и восстановлению Джованни Де Лука и тренер по вратарям Луиджи Сассанелли.

За свою тренерскую карьеру Готти возглавлял следующие команды: молодёжная команда «Милана», «Монтебеллуна», «Пьевиджина», «Бассано», молодёжная команда «Реджины», сборная Италии до 17 лет, «Тревизо», «Триестина», «Удинезе», «Специа». С февраля 2023 года 56-летний специалист находился без работы.

Предыдущий главный тренер «Лечче» был уволен за удар игрока соперника.

Напомним, после 28 туров «жёлто-красные» занимают 16-ю строчку в турнирной таблице Серии А.