Сарри покинул «Лацио»

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вчера, 12:39

«Лацио» принял заявление об отставке от главного тренера . Руководить командой будет его ассистент Джованни Мартушьелло. Контракт рассчитан до июня 2025 года.

Мартусьелло работал ассистентом главного тренера в «Эмполи» и «Ювентусе». В «Лацио» он занимал аналогичную должность с июня 2021 года.

Под руководством Сарри римляне провели 137 игр (65 побед, 30 ничьих и 42 поражения).

Ранее сообщалось, что «Лацио» рассматривает трёх бывших игроков на должность нового главного тренера.