Сарри покинул «Лацио»

«Лацио» принял заявление об отставке от главного тренера Маурицио Сарри. Руководить командой будет его ассистент Джованни Мартушьелло. Контракт рассчитан до июня 2025 года.
Мартусьелло работал ассистентом главного тренера в «Эмполи» и «Ювентусе». В «Лацио» он занимал аналогичную должность с июня 2021 года.
Под руководством Сарри римляне провели 137 игр (65 побед, 30 ничьих и 42 поражения).
Ранее сообщалось, что «Лацио» рассматривает трёх бывших игроков на должность нового главного тренера.
Интересно, где дальше будет работать Сарри?! Тут вот шутят про Спартак и Краснодар, а почему бы и нет?! Думаю, если бы клубы участвовали в ЕК, то интерес к тренеру был бы, почему бы и нет
Интересно, где дальше будет работать Сарри?! Тут вот шутят про Спартак и Краснодар, а почему бы и нет?! Думаю, если бы клубы участвовали в ЕК, то интерес к тренеру был бы, почему бы и нет
многие тренеры теряют работу
многие тренеры теряют работу