Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияИталия. Серия А 2023/2024

Сарри покинул «Лацио»

вчера, 12:39

«Лацио» принял заявление об отставке от главного тренера Маурицио Сарри. Руководить командой будет его ассистент Джованни Мартушьелло. Контракт рассчитан до июня 2025 года.

Мартусьелло работал ассистентом главного тренера в «Эмполи» и «Ювентусе». В «Лацио» он занимал аналогичную должность с июня 2021 года.

Под руководством Сарри римляне провели 137 игр (65 побед, 30 ничьих и 42 поражения).

Ранее сообщалось, что «Лацио» рассматривает трёх бывших игроков на должность нового главного тренера.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноВице-президент «Барселоны» по экономическим вопросам подал в отставку
Сегодня, 21:27
Официально«Лацио» объявил об отставке тренерского штаба Сарри
Сегодня, 18:59
Официально«Краснодар» объявил о назначении Мурада Мусаева на пост главного тренера
Сегодня, 09:30
Скандальные отставки тренеров в РПЛ. Однажды выгнали наставника в перерыве матча
Вчера, 20:45Вадим Багров в блоге Тренерская доляКомментарии3
ОфициальноФутбольный клуб «Торпедо» объявил об уходе спортивного директора
Вчера, 14:00
ОфициальноИтальянский «Лечче» объявил имя нового главного тренера
Вчера, 13:07 Фото
Сортировать
Все комментарии
SonicStar
SonicStar ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 21:31
Справедливости ради стоит отметить, что из такой группы ЛЧ, как у них была, было бы позором не выйти в плей офф даже с таким составом. Да и 2е место в Серии А они заняли при дикой плотности в турнирной таблице. Рано слились из ЕК и воспользовались тем, что другие конкуренты играли в еврокубках, а Ювентус наказали
AgamagA_______
AgamagA_______
вчера в 19:52
В Лацио сказали: "Старикам тут не место".
A.S.A
A.S.A
вчера в 13:42
Согласен, в прошлом сезоне Лацио и так прыгнул выше головы и это именно благодаря Сарри!!! Не думаю, что отставка тренера сейчас исправит ситуацию. Лацио нужны более сильные игроки если они хотят играть в ЛЧ на постоянной основе.
Интересно, где дальше будет работать Сарри?! Тут вот шутят про Спартак и Краснодар, а почему бы и нет?! Думаю, если бы клубы участвовали в ЕК, то интерес к тренеру был бы, почему бы и нет
Incredulous
Incredulous
вчера в 13:42
Сарри выжал из этой команды максимум. Серебро прошлого сезона в Серии А, выход из группы ЛЧ, ещё и победа над Баварией в 1/8. Попадись Лацио в 1/8 ЛЧ команда попроще, вроде Копенгагена, ПСВ или Боруссии, вполне могли бы и в 1/4 выйти. И всё это с составом уровня середняка.
Colchoneros
Colchoneros ответ Garrincha58 (раскрыть)
вчера в 13:25
В Ереване хотя однох!
AleS
AleS
вчера в 13:08
Деду надо команду поприличнее. С Лацио и так в прошлом сезоне выше головы прыгнул. В ЛЧ этой прилично сыграли. А так результат ожидаем, уж больно слабый состав у команды.
Grizly88
Grizly88
вчера в 12:55
Пора ему уходить из футбола
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 12:54
Сарри в Краснодаре????
Аксинья
Аксинья
вчера в 12:53
Интересно, Спартак еще не рассматривал его кандидатуру?
112910415
112910415
вчера в 12:51
суровые времена
многие тренеры теряют работу
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:49
Сейчас модно стало - за одну игру кидать под откос старшого)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 