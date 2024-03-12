Бенитес уволен с поста главного тренера «Сельты»

Рафаэль Бенитес покинул пост главного тренера «Сельты».
Специалист возглавлял коллектив с прошлого лета.
Команда идет на 17-м месте в Ла Лиге.
Рафаэль Бенитес покинул пост главного тренера «Сельты».
Специалист возглавлял коллектив с прошлого лета.
Команда идет на 17-м месте в Ла Лиге.
При отсутствии результатов при менеджере всегда будут кивать на то, что нужно время и подобные разговоры будут очень часто, что мы наблюдаем в МЮ при Тен Хаге и в Челси при Почеттино.
Да и какой подход, есть игроки которые подходят тренеру или они не подходят для построения команды. Если подстраиваться постоянно под игроков будет такая же ситуация как в ПСЖ к примеру.
При отсутствии результатов при менеджере всегда будут кивать на то, что нужно время и подобные разговоры будут очень часто, что мы наблюдаем в МЮ при Тен Хаге и в Челси при Почеттино.
Да и какой подход, есть игроки которые подходят тренеру или они не подходят для построения команды. Если подстраиваться постоянно под игроков будет такая же ситуация как в ПСЖ к примеру.
И заметил в Сельте как и в Эвертоне после первых нескольких туров команды хороши по xG, а в последующих матчах их показатели снижаются. Просто игроки физически не такие крепкие у таких команд, они не предрасположены поддерживать темп в течение одного сезона на одном уровне, бороться за большие трофеи или вообще навязывать борьбу за более высокие места.
Бенитесу нужны работяги такие которые были в Ливерпуле, которых нельзя было сломать, игроки которые боролись вместе с тренером.
В любом случае пожелалаю удачи Бенитесу. Летом скорее всего будут варианты и получше, чем Сельта.
И заметил в Сельте как и в Эвертоне после первых нескольких туров команды хороши по xG, а в последующих матчах их показатели снижаются. Просто игроки физически не такие крепкие у таких команд, они не предрасположены поддерживать темп в течение одного сезона на одном уровне, бороться за большие трофеи или вообще навязывать борьбу за более высокие места.
Бенитесу нужны работяги такие которые были в Ливерпуле, которых нельзя было сломать, игроки которые боролись вместе с тренером.
В любом случае пожелалаю удачи Бенитесу. Летом скорее всего будут варианты и получше, чем Сельта.
А у Ноттингем Форест все таки состав получше. Нужно брать рыбу покрупнее Бенитесу и лучше ждать как Зидан, чем принимать такие команды как Сельта, Ньюкасл Юнайтед, Эвертон, Далянь (по меркам Китайской Лиги это середняк). Так как провал вполне возможен с такими командами. Нужно одновременно не переоценить свои силы и не снизить свою самооценку как это делает Гвардиола и Зидан. А такие команды одновременно делают и то и другое, только оценка снижается в глазах окружающих.
А у Ноттингем Форест все таки состав получше. Нужно брать рыбу покрупнее Бенитесу и лучше ждать как Зидан, чем принимать такие команды как Сельта, Ньюкасл Юнайтед, Эвертон, Далянь (по меркам Китайской Лиги это середняк). Так как провал вполне возможен с такими командами. Нужно одновременно не переоценить свои силы и не снизить свою самооценку как это делает Гвардиола и Зидан. А такие команды одновременно делают и то и другое, только оценка снижается в глазах окружающих.