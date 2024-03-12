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Бенитес уволен с поста главного тренера «Сельты»

вчера, 16:52

Рафаэль Бенитес покинул пост главного тренера «Сельты».

Специалист возглавлял коллектив с прошлого лета.

Команда идет на 17-м месте в Ла Лиге.

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Все комментарии
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 18:43
Честно сказать в такой Сельте Анчелотти и Гвардиола не будут выглядеть крутыми. Изначально не нужно было туда идти Бенитесу. Бенитес был вроде верен себе когда отказал Ноттингем Форест и сказал что не примет команду которая ведёт борьбу за выживание, а Сельта была такой же командой.
А у Ноттингем Форест все таки состав получше. Нужно брать рыбу покрупнее Бенитесу и лучше ждать как Зидан, чем принимать такие команды как Сельта, Ньюкасл Юнайтед, Эвертон, Далянь (по меркам Китайской Лиги это середняк). Так как провал вполне возможен с такими командами. Нужно одновременно не переоценить свои силы и не снизить свою самооценку как это делает Гвардиола и Зидан. А такие команды одновременно делают и то и другое, только оценка снижается в глазах окружающих.
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Митя Митин (раскрыть)
вчера в 18:29, ред.
Мне кажется дело не в тренере. Не потому что мне нравится Бенитес как тренер, а потому что команда летом была обновлена и конечно среди них были бесперспективные игроки, так как покупая за небольшую сумму игроков, есть риск купить балласт. Для оптимизации состава Бенитесу нужно 2-3 сезона, как например для Гвардиолы 2 сезона в МС, который менял игроков, покупал и менял снова. Учитывая что до Бенитеса Сельта также боролась за выживание, а до Гвардиолы МС также становился чемпионом АПЛ, на все все это нужно время. Но при Гвардиоле МС вышел на новый уровень, также и Сельта могла бы выйти на более высокий уровень, но Сельта для Бенитеса это не та команда чтобы тратить время, усилия ради попадания в зону ЛЕ (как определяющий фактор успеха).
И заметил в Сельте как и в Эвертоне после первых нескольких туров команды хороши по xG, а в последующих матчах их показатели снижаются. Просто игроки физически не такие крепкие у таких команд, они не предрасположены поддерживать темп в течение одного сезона на одном уровне, бороться за большие трофеи или вообще навязывать борьбу за более высокие места.
Бенитесу нужны работяги такие которые были в Ливерпуле, которых нельзя было сломать, игроки которые боролись вместе с тренером.
В любом случае пожелалаю удачи Бенитесу. Летом скорее всего будут варианты и получше, чем Сельта.
Grizly88
Grizly88
вчера в 18:13
Бене пора на покой
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 18:09
Маловероятно, так как менеджеры не будут давать результат, для этого есть тренеры.
При отсутствии результатов при менеджере всегда будут кивать на то, что нужно время и подобные разговоры будут очень часто, что мы наблюдаем в МЮ при Тен Хаге и в Челси при Почеттино.
Да и какой подход, есть игроки которые подходят тренеру или они не подходят для построения команды. Если подстраиваться постоянно под игроков будет такая же ситуация как в ПСЖ к примеру.
mr6qgwv966nd
mr6qgwv966nd
вчера в 17:31
О Бени, Бени, твою эпоху давно опустили.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 17:28
Увы, но вот уволенный Сарри хоть давал какой-то результат, Толстый Беня, при всём уважении к его очень давним прекрасным заслугам, давно ни рыба ни мясо.
112910415
112910415
вчера в 17:09
трагически не сошлись характерами (
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:08
Новый тренер для Спартака? (думаю что уже завтра он попадет в расширенный шорт лист)....:)

Старая гвардия тренеров начала нулевых уже не тянет - сейчас нужны современные идеи и новые подходы к футболистам-миллионерам. Более того, поколение Гвардиола-Клопов сейчас на пике, но совсем скоро и они сойдут на нет, актуальны будут не тренеры, а менеджеры, которые находят подход к личностям играющих миллионеров....

Ну а так что, у Сельты за много лет уже была куча разных тренеров и одинаковый результат - хороший старт( у кого-то полсезона, у кого-то полтора месяца) и похоронный финиш, когда команда может проигрывать всем подряд бесконечно.
Futurista
Futurista
вчера в 16:58
Мостового берите)...легенду Сельты...
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 16:58
Не понимаю почему Сельта так низко в таблице,хорошая же команда, тут дело явно в тренере!
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