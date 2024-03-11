«Лечче» уволил главного тренера за удар головой нападающего «Вероны»

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сегодня, 14:04

Пресс-служба «Лечче» объявила об отставке главного тренера клуба .

Причиной послужил эпизод, который произошёл после матча Серии А против «Вероны» (0:1). Нападающий «Вероны» повздорил с защитником «Лечче» . После этого Д'Аверса ударил Анри головой.

Нападающий упал на газон. Когда он поднялся, то попытался подойти к тренеру, однако его удержали футболисты.