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«Лечче» уволил главного тренера за удар головой нападающего «Вероны»

сегодня, 14:04
ЛеччеЛоготип футбольный клуб Лечче0 : 1Логотип футбольный клуб ВеронаВеронаМатч завершен

Пресс-служба «Лечче» объявила об отставке главного тренера клуба Роберто Д′Аверсы.

Причиной послужил эпизод, который произошёл после матча Серии А против «Вероны» (0:1). Нападающий «Вероны» Тома Анри повздорил с защитником «Лечче» Марином Понграчичем. После этого Д'Аверса ударил Анри головой.

Нападающий упал на газон. Когда он поднялся, то попытался подойти к тренеру, однако его удержали футболисты.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 16:33
делать из мухи слона не обязательно было ... эпизод того не стоил !
eq68dpugny4q
eq68dpugny4q
сегодня в 16:13
Все же тренер, так нельзя.
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
сегодня в 15:42
Мастер своего дела. Но он ударил соперника, оскорбившего его сестру. А этот тренер ударил парня младше его. Есть большая разница.
Вещий
Вещий
сегодня в 14:36
Хотел повторить удар Зидана, но мастерства недостаточно оказалось....:)))
sihafazatron
sihafazatron ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 14:21
Мда уж.....
Они же прекрасно понимают, что их снимают на камеры и это позорище все увидят....но все равно исполняют такое
kazakoff
kazakoff
сегодня в 14:13
Ну не должен себя тренер так вести, чтобы не было сказано
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 14:12, ред.


Да стыдоба, там замах комара был, даже боднул он его куда-то в плечо, а этот Анри стал кататься в лучших традициях Бускетса) Ничего общего с уверенным ударом Зидана в грудак, только за эту нерешительность нужно было увольнять)
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 14:10
страсти какие...а где видео?
Гость
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