«Лечче» уволил главного тренера за удар головой нападающего «Вероны»

Пресс-служба «Лечче» объявила об отставке главного тренера клуба Роберто Д′Аверсы.
Причиной послужил эпизод, который произошёл после матча Серии А против «Вероны» (0:1). Нападающий «Вероны» Тома Анри повздорил с защитником «Лечче» Марином Понграчичем. После этого Д'Аверса ударил Анри головой.
Нападающий упал на газон. Когда он поднялся, то попытался подойти к тренеру, однако его удержали футболисты.
https://www.youtube.com/watch?v=XYJV96Svv40
Они же прекрасно понимают, что их снимают на камеры и это позорище все увидят....но все равно исполняют такое
Они же прекрасно понимают, что их снимают на камеры и это позорище все увидят....но все равно исполняют такое
Да стыдоба, там замах комара был, даже боднул он его куда-то в плечо, а этот Анри стал кататься в лучших традициях Бускетса) Ничего общего с уверенным ударом Зидана в грудак, только за эту нерешительность нужно было увольнять)
Да стыдоба, там замах комара был, даже боднул он его куда-то в плечо, а этот Анри стал кататься в лучших традициях Бускетса) Ничего общего с уверенным ударом Зидана в грудак, только за эту нерешительность нужно было увольнять)