«Краснодар» расторг контракт с Ивичем

«Краснодар» объявил о расторжении контракта с главным тренером Владимиром Ивичем.
46-летний специалист возглавлял «быков» с января 2023 года. Под руководством Ивича российский клуб сыграл 48 матчей (27 побед, 11 ничьих и 10 поражений).
Напомним, вчера «Краснодар» выбыл из Кубка России.
Ожидаю, что Краснодар сделает предложение Талалаеву, сколько бы там ни была сумма отступных по его контракту с Химками. Один из немногих российских тренеров, которых я бы не назвал ходящим по рукам(от клуба к клубу) физруком. Может Осинькин и Федотов еще не физруки
Ожидаю, что Краснодар сделает предложение Талалаеву, сколько бы там ни была сумма отступных по его контракту с Химками. Один из немногих российских тренеров, которых я бы не назвал ходящим по рукам(от клуба к клубу) физруком. Может Осинькин и Федотов еще не физруки