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«Краснодар» расторг контракт с Ивичем

вчера, 10:55

«Краснодар» объявил о расторжении контракта с главным тренером Владимиром Ивичем.

46-летний специалист возглавлял «быков» с января 2023 года. Под руководством Ивича российский клуб сыграл 48 матчей (27 побед, 11 ничьих и 10 поражений).

Напомним, вчера «Краснодар» выбыл из Кубка России.

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 16:12
- Во многом согласен с вами. Но мы же не знаем всех подробностей. Тут некоторые утверждают, что конфликт Галицкого с Ивичем начался ещё осенью прошлого года. И тренеру было сделано последнее китайское предупреждение. До первых косяков. И вот они налицо. Вылет из кубка (и от кого?), и 1 очко из 6 возможных в чемпионате... Тогда всё сходится...
valt134
valt134
вчера в 15:09
Странно всё это… Похоже «нашла коса на камень». Сергей Николаевич любит руководить и чувствовать себя Лидером , но и Ивич не «мальчик для битья» и имеет свое мнение. Мусаев? Ну как вариант. Как тренер он мне нравится. Но Ивич-специалист сильный.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 13:52, ред.
После того, как "Химки" в сезоне 2022-23 г под его мудрым руководством покинули Премьер - лигу, г-н Талалаев стал первым и, наверное, единственным тренером в мире, под руководством которого три (!) коллектива повторили судьбу подмосковной команды.
Книга рекордов Гиннесса по нему плачет, а не "Краснодар".
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 12:53
Коней(быков) на переправе не меняют, что то пошло не так и босс который мечтает выиграть золотые медали пошёл на такой рискованный и не популярный шаг команда лидер чемпионата претендент на золото и тут меняет тренера такое только в Европе лишь у одного Де Лаурентиса может быть. Почему риск просто встряска может не сработать фифти фифти так что будет ещё одна интрига концовки чемпионата
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 12:51, ред.
Ивич рекордсмен Краснодара по набранным очкам...
Если увольнять тренеров при вылете из Кубка....то больше сезона никто бы не работал...

Логично ли увольнять тренера идущего в одном очке от первого места..???
Работа Ивича и вознесла Краснодар на верхушку таблицы...
Каким таким загадочным типом руководство решило заменить его..???
Моуриньо?? Сарри??
Конечно же нет...
И смысл тогда ??
Менять успешного ивичеуровневого Ивича на такого же ивичеуровневого но не известно успешного или нет???

Или у Краснодара договорённость с кучей тренеров-чемпионов топ-5 или чемпионов РПЛ???

Как обычно принято у нас .... всё надо быстро и сразу...увольнение опрометчиво и неоправданно...

Почему не дать доработать тренеру в кои то веки борющемуся за первое место ???
Всё же знают что новый тренер это новая команда...подходящее ли время строить ее в 10-ти турах до финиша??
Или Краснодар каждый сезон за 10 туров до финиша чемпа претендует на чемпионство??

Семак за последние 5 игр потерял больше очков чем Ивич.....и никто его не уволил...
Потому как в Питере понимают смысл пословиц:
"Тренеров на переправе не меняют"
"Поспешишь - Вираж насмешишь"
"Богданыч и Труд - всё перетрут"
"Поспешишь-упадёшь, в непризёрах придёшь"
"Вперёд Зенита не забегай, а от Динамо не отставай».
lotsman
lotsman
вчера в 12:25
Сейчас журналисты начнут выстраивать очередь из кандидатов в наставники для Краснодара.)
Интерес
Интерес ответ Trogl Troglovic (раскрыть)
вчера в 12:13
И не запретишь...Его грядка,что хочет,то и сеет-хоть цветы,хоть салат...лишь бы не коноплю.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Водолей Сергеев (раскрыть)
вчера в 11:57
Надоть Вам идти на прием к Галицкому и "выложить все карты"!
Trogl Troglovic
Trogl Troglovic
вчера в 11:57
Краснодар не жалко, самодур у руля похлеще, чем у Спартака был. Вместо своих воспитанников, которые оказались не нужны и разбрелись по самым разным клубам, играет куча легов сомнительного качества.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:56
Ладно, проехали, посмотрим на нового тренера, Краснодару не привыкать менять наставников.
Водолей Сергеев
Водолей Сергеев ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 11:56, ред.
Ранее как проф. астролог высказывался на эту тему (что с тельцом Ивичемдля клуба есть хороший потенциал) - Галицкий не прислушался) , ну скорее не видел конечно или не доложили, а теперь....совершенно неожиданно. кстати что характерно сегодня Луна транзитная в ТЕльце - знак клуба..
Шуnя771
Шуnя771 ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 11:54, ред.
Исключение подтверждает правило)
Да и мну написал: "...не так часто")
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:53
Спартак спасет только Гвардиола или Виталий Кварцяный!)
TheBoLt
TheBoLt ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 11:53
Да ладно, при Мусаеве в европе играли и медали завоевывали
Шуnя771
Шуnя771 ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 11:51
А раньше и такого не было)
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
вчера в 11:51
я так понимаю владельцы лукойла рассматривают кандидатуру Ивича главным тренером Спартака? человека при котором краснодар стал играть в прогматичный футбол? хотят привести тренера в команду, который не умеет подводить футболистов в хорошей форме после длинной зимней паузы??? нам как и болельщикам реала нужен не только результат, а ещё и красивая, атакующая игра от футболистов в красно - белой форме. Капело привёл сливочных к чемпионству и был уволен за пресный футбол сливочных. Ивич нам не нужен! дайте нам отечественного специалиста!
Шуnя771
Шуnя771 ответ Ice van Reed (раскрыть)
вчера в 11:50
Вот полностью согласен, что Жозе "отдельная песня...", мну бы даже - "соло"!)
Шуnя771
Шуnя771 ответ Водолей Сергеев (раскрыть)
вчера в 11:49
Почему вовремя не подсказали Сергею Николаевичу козырные вершины своего пасьянца -"Паук - четыре масти"!!!??)
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 11:49
Моуринью отдельная песня, первый тренер которого уволили в рамках Суперлиги)
TheBoLt
TheBoLt ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 11:48
Промежуточное место конечно хорошо, но спад в игре очевиден
Шуnя771
Шуnя771 ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 11:45
Не горячись коллега.
"Уровень"..., подразумевалось не конкретная игра, а занимаемое место команды в турнирной таблице РПЛ.
Не так часто лично я это наблюдал.
По мне так лучшая команда на Кубани это была команда "Кубань" в Высшей лиге СССР, с капитаном и бомбардиром Плошником...
Водолей Сергеев
Водолей Сергеев
вчера в 11:42
Надо сказать, солнечный Телец Ивич - очень подходил южанам, которые "Быки"и символически тоже относятся к знаку Тельца. Более того по знаку Тельца в данный момент проходит планета возможностей и перспектив ЮПИТЕР, создавший для Быков возможности в РПЛ. А в ближайшее время Юпитер должен был пройти по Солнцу (7 мая)Тельца ИВИЧА, что наверняка дало бы клубу победы. А теперь ч не сомневаюсь что Ивич идёт на повышение в статусе и добъётся результатов в своём новом клубе.
Сп62
Сп62 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 11:41
У Галицкого нет совета директоров.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Ice van Reed (раскрыть)
вчера в 11:40
...И лишь Моуриньо уволили за язык!)
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 11:37
Очень удивительно. Краснодар на 2 месте, шёл долго на 1-м месте.
TheBoLt
TheBoLt ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 11:36
Кто снился? Приветствую) Какой это уровень? Пнуть мяч в сторону Кордобы и надеяться, что тот зацепится? Сделать разницу в 1 мяч и сушить игру? Это дно, а не уровень. Последняя победа Краснодара с разницей в 2 мяча в РПЛ была 30 сентября, 2:0 против Рубина, а уже как бы март. Даже не так. Начнем с того, что у всех клубов, которые ведут борьбу за медали есть своя тактика, а соперник обычно подстраивается под них. Но только у быков при Ивиче тактика бей-беги-суши. Единственный претендент на медали, который подстраивается под соперника, а не заставляет соперника подстроиться под себя.

Ожидаю, что Краснодар сделает предложение Талалаеву, сколько бы там ни была сумма отступных по его контракту с Химками. Один из немногих российских тренеров, которых я бы не назвал ходящим по рукам(от клуба к клубу) физруком. Может Осинькин и Федотов еще не физруки
Hypnoz
Hypnoz
вчера в 11:33
Всё правильно ! Слабый и нестабильный тренер.
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Kosmos58 (раскрыть)
вчера в 11:28
Бавария может уволить Тухеля если не пройдут Лпцио ✅
Барселона может уволить Хави если не пройдут Напол ✅
Краснодар может уволить Ивича если не пройдут Химки❌
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:20
В голове не укладывается, как можно расторгать контракт с тренером, поднявшим команду до уровня который только снился...
Интерес
Интерес
вчера в 11:20, ред.
Одним словом,кумир предыдущего футбольного десятилетия-Галицкий,поплыл. Ожидания футбольного Олимпа оказались непосильными и нереализуемыми,на основе "краснодарского чу-чхэ",что означает "опора на внутренние силы".Мужик понял,что до достижения этой высокой цели его жизни может не хватить,и начал метаться.Сперва постоянный перебор тренеров,закончившийся стойким неприятием отечественных специалистов и переход на гастарбайтеров тренерского цеха,потом понакупили полевых гастарбайтеров,очаровавшись первыми удачными приобретениями.И вот представители юного поколения краснодарского футбола расползлись по городам и весям бескрайней России,а по стадиону Краснодара бегают наёмные кнехты,коим ваши патриотические расклады до лампочки.К чему приводит переизбыток "хорошего",наука давно описала.
Гость
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