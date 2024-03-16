«Реал» обыграл «Осасуну»

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вчера, 20:10

«Осасуна» уступила «Реалу» в 29-м туре Ла Лиги (2:4).

Винисиус Жуниор вывел гостей вперед на 4-й минуте, на 7-й Анте Будимир счет сравнял. Даниэль Карвахаль вернул «сливочным» преимущество на 18-й. На 61-й увеличил разрыв в счете Браим Диас, а на 64-й Винисиус оформил дубль. Второй гол хозяев поля забил Икер Муньос на 90+1-й.

После этой игры «Осасуна» идет на 10-м месте (36 очков), «Реал» лидирует (72 балла).