«Реал» обыграл «Осасуну»

«Осасуна» уступила «Реалу» в 29-м туре Ла Лиги (2:4).
Винисиус Жуниор вывел гостей вперед на 4-й минуте, на 7-й Анте Будимир счет сравнял. Даниэль Карвахаль вернул «сливочным» преимущество на 18-й. На 61-й увеличил разрыв в счете Браим Диас, а на 64-й Винисиус оформил дубль. Второй гол хозяев поля забил Икер Муньос на 90+1-й.
После этой игры «Осасуна» идет на 10-м месте (36 очков), «Реал» лидирует (72 балла).
Поэтому комментировать особо сложно что-то.
Трудяги старались, как обычно (три голевые передачи Феде Вальверде).
Вини забивал, провоцировал и катался по полю, получил жёлтую традиционную за свои истерики, пропустит теперь ключевой матч с "Бильбао" (впрочем, там его заменит его хоуми Родриго).
Гюлер, получив очередные 8 минут, всего лишь с 45 метров попал в перекладину, правильно некоторые кулес после прошлой игры писали, что он обычный распиаренный игрок и не чета талантам "Барселоны")
Дани, как принято им в последних матчах, три обреза за первые полчаса сделал, и в первом голе сначала киксанул, а потом не смог на ленточке отбить. Как с ним будем с МС играть - не представляю))
Теперь отдыхаем, главное, чтобы без травм.
Поэтому комментировать особо сложно что-то.
Трудяги старались, как обычно (три голевые передачи Феде Вальверде).
Вини забивал, провоцировал и катался по полю, получил жёлтую традиционную за свои истерики, пропустит теперь ключевой матч с "Бильбао" (впрочем, там его заменит его хоуми Родриго).
Гюлер, получив очередные 8 минут, всего лишь с 45 метров попал в перекладину, правильно некоторые кулес после прошлой игры писали, что он обычный распиаренный игрок и не чета талантам "Барселоны")
Дани, как принято им в последних матчах, три обреза за первые полчаса сделал, и в первом голе сначала киксанул, а потом не смог на ленточке отбить. Как с ним будем с МС играть - не представляю))
Теперь отдыхаем, главное, чтобы без травм.