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«Реал» обыграл «Осасуну»

вчера, 20:10
ОсасунаЛоготип футбольный клуб Осасуна (Памплона)2 : 4Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

«Осасуна» уступила «Реалу» в 29-м туре Ла Лиги (2:4).

Винисиус Жуниор вывел гостей вперед на 4-й минуте, на 7-й Анте Будимир счет сравнял. Даниэль Карвахаль вернул «сливочным» преимущество на 18-й. На 61-й увеличил разрыв в счете Браим Диас, а на 64-й Винисиус оформил дубль. Второй гол хозяев поля забил Икер Муньос на 90+1-й.

После этой игры «Осасуна» идет на 10-м месте (36 очков), «Реал» лидирует (72 балла).

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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 00:32
Реал с победой
S.L.I.P.
S.L.I.P.
вчера в 23:42
Осасуна ни о чем. С победой! Два красивых гола и почти шедевр от Гюлера перед свистком. Нравитс, даже по скудным минутам, своей харизмой. И нравится, что Анчи его «воспитывает» - игрок Реала, столь юный, не должен ловить звезду. Далеко пойдет, надеюсь.

Жирона проиграла, отрыв увеличился минимум до 8 очков от второго места. Вини вновь странная карточка, зато теперь мы все знаем, что с МС он будет играть :) можно было и потерпеть до Мальорки, но ладно.
Теперь, скорее всего, до конца чемпионата будет в строю.

Феде - пушка страшная, но далеко не только в плане ударов. Макелеле нынешнего Реала, носится как конь.

Два мяча многовато для такого матча, Менди подкачал.
AgamagA_______
AgamagA_______ ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 22:06
Гюлюр попал в перекладину, на первых полосах газет наверное его можно увидеть?)) 16ти летний Ямаль обстучал всё что можно, и забивает и отдаёт.
Главный талант Ла Лиги всё равно из Барселоны.
Даже 17ти летний Кубарси попал в список лучших игроков ЛЧ сходу.
Валерыч
Валерыч
вчера в 21:50
Интересный и результативный матч. В начале немного расслабились, позволив сравнять счёт, но в целом - убедительная победа "Реала" на выезде.
FERIS
FERIS
вчера в 21:32
Реал с уверенной победой!
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:15
Ну тут даже комментарии излишне .
Реал, это ГАЛАКТИКОС !!!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:43
Следующие игры сложные...Венчик напроч потерял дисциплину подводит команду.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 20:39, ред.
С победой лучший клуб в истории футбола и всех болельщиков этого супер клуба!!! Хороший матч провели, если не учитывать абсолютно не нужные два пропущенных гола и поведение Винисиуса. Рад за Вальверде, три голевые передачи это очень круто. Интересно, когда Винисиус станет мужиком?! Как так можно себя вести? Взял и на ровном месте слился перед очень важной игрой против Бильбао. Надеюсь , что Родриго выйдет на левый фланг и покажет то, что Винисиуса можно заменить. Может это спустит Винисиуса на землю?! Удар Арда Гюлера очень хорош был.
ABir
ABir
вчера в 20:38
На классе, с запасом
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 20:31
Впрочем, всё равно удаление на матч с "Атлетиком" заработал, хотя там Родриго выйдет и даже с удовольствием на его позицию и любимую у самого индуса.
A.S.A
A.S.A ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 20:29
Не, на этот раз "рукам волю не давал" )))
eleven LC
eleven LC
вчера в 20:29, ред.
Ну вот и замечательно, три очка есть
Теперь меня интересует матч Атлетико-Барселона,я здесь за ничью,чтобы обе команды потеряли очки
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 20:24, ред.
Не, он исключительно ныл всю игру и по полю катался, мимоходом забив пару и ещё три выхода один на один не забив))
sihafazatron
sihafazatron ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 20:22
просто любопытно он опять за горло кого-то схватил или опять капризничал?)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 20:22
Ждём теперь АТМ - "Барселону". Полярные расклады оба интересны, если АТМ выиграет, то 11 очечей будет официально уже от блаугранас, если же проиграет, то, скорее всего, вылетит из 4-ки, т.к. "Атлетик" дома играет с несильным "Алавесом".
ddr9t6mm7vct
ddr9t6mm7vct
вчера в 20:21
За 3 минуты второго тайма решил судьбу встречи "Реал". "Осасуна" после перерыва как-то потерялась, решила оборонять это минимальное отставание, чтобы поддавить в концовке, вот только мадридцы прочитали этот маневр, взяли игру под свой контроль и выстрелили дуплетом. Гол Муньоса в компенсированное лишь спас хозяев от разгрома, не более.
rmrmrml
rmrmrml
вчера в 20:21
ну молодцы конечно, с победой Реал!!! ну вот в обороне чет проблемы последние матчи, надо исправлять!! да и реализовывать надо все 100% моменты, если хотим пройти мс!
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:19
Очень легкая победа Реала! Вини конечноже молодец, что забивает, но вот совершенно ненужную карточку сегодня схлопотал и теперь пропустит матч против Бильбао, а это уже будет потеря для Карло в нелёгком матче!!! И да, жаль что Гюлер не забил, был бы гол красавец!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 20:10, ред.
Всё-таки читалось, что тут были два матча, в которых "Реал" забьет 3+ гола.

Поэтому комментировать особо сложно что-то.

Трудяги старались, как обычно (три голевые передачи Феде Вальверде).

Вини забивал, провоцировал и катался по полю, получил жёлтую традиционную за свои истерики, пропустит теперь ключевой матч с "Бильбао" (впрочем, там его заменит его хоуми Родриго).

Гюлер, получив очередные 8 минут, всего лишь с 45 метров попал в перекладину, правильно некоторые кулес после прошлой игры писали, что он обычный распиаренный игрок и не чета талантам "Барселоны")

Дани, как принято им в последних матчах, три обреза за первые полчаса сделал, и в первом голе сначала киксанул, а потом не смог на ленточке отбить. Как с ним будем с МС играть - не представляю))

Теперь отдыхаем, главное, чтобы без травм.
Гость
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