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«Рома» уступила «Брайтону», но вышла в следующий раунд Лиги Европы

сегодня, 00:59
Брайтон энд Хоув АльбионЛоготип футбольный клуб Брайтон энд Хоув Альбион1 : 0Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаМатч завершен

«Брайтон» одержал победу над «Ромой» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы (1:0).

На 37-й минуте мяч забил Дэнни Уэлбек.

По сумме двух встреч «Рома» победила со счётом 4:1 и вышла в четвертьфинал турнира.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 12:21
Чуда не произошло. Волчата заслуженно идут дальше. А для Чаек 1/8 финала ЛЕ и так уже достижение. Думаю, все остались довольны. ))
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 11:48
Вчера многие команды играли "по счёту"...
vs2fsgvh2wen
vs2fsgvh2wen
сегодня в 08:52
После 0-4 шансы Брайтона были близки к нулю.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 08:47
Всё решилось в первом матче, чуда не произошло...
Вещий
Вещий
сегодня в 08:19
Не думал что Рома окажется такой беззубой в этом матче. Чайки молодцы.
3buu47vwwabh
3buu47vwwabh
сегодня в 07:24
Чайкам с волками бесполезняк тягаться, это любой детсадовец вам скажет)
ac337c3j63dg
ac337c3j63dg
сегодня в 07:23
При особливом бы трусливо играли дома, а в гостях были бы отправлены в кювет
112910415
112910415
сегодня в 05:53
не сильно напрягались
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 05:32
Рому с победой и выходом в четвертьфинал Лиги Европы!
cs5hkh4rcbty
cs5hkh4rcbty
сегодня в 01:50
Волчки, с победой) Разрывайте ЛЕ!
67q6v3nepzyf
67q6v3nepzyf
сегодня в 01:49
Рома уже на расслабоне катала
Альфи
Альфи
сегодня в 01:20
Поздравок волчары!
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
сегодня в 01:10
Рома конечно в первом матче была хороша и вообще не дала шанс Брайтону забить. Так что ответке могла и проиграть 1:0. Ведь Де Росси больше заботит турнирная таблица Серии А и место Ромы в ней.

Ну, а на счет игры. Брайтон мог бы забить гораздо больше, Роме повезло. Интересная была игра. Очень хотел посмотреть матч Ливерпуля, но интереса там не было после 14 минут. Выбором не ошибся. Спасибо обеим командам!
Giallorossi
Giallorossi
сегодня в 01:08
Ждём жеребьевку!
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