«Рома» уступила «Брайтону», но вышла в следующий раунд Лиги Европы

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сегодня, 00:59

«Брайтон» одержал победу над «Ромой» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы (1:0).

На 37-й минуте мяч забил Дэнни Уэлбек.

По сумме двух встреч «Рома» победила со счётом 4:1 и вышла в четвертьфинал турнира.