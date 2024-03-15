«Рома» уступила «Брайтону», но вышла в следующий раунд Лиги Европы

«Брайтон» одержал победу над «Ромой» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы (1:0).
На 37-й минуте мяч забил Дэнни Уэлбек.
По сумме двух встреч «Рома» победила со счётом 4:1 и вышла в четвертьфинал турнира.
|Брайтон энд Хоув Альбион1 : 0Рома
|Матч завершен
«Брайтон» одержал победу над «Ромой» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы (1:0).
На 37-й минуте мяч забил Дэнни Уэлбек.
По сумме двух встреч «Рома» победила со счётом 4:1 и вышла в четвертьфинал турнира.
Ну, а на счет игры. Брайтон мог бы забить гораздо больше, Роме повезло. Интересная была игра. Очень хотел посмотреть матч Ливерпуля, но интереса там не было после 14 минут. Выбором не ошибся. Спасибо обеим командам!
Ну, а на счет игры. Брайтон мог бы забить гораздо больше, Роме повезло. Интересная была игра. Очень хотел посмотреть матч Ливерпуля, но интереса там не было после 14 минут. Выбором не ошибся. Спасибо обеим командам!