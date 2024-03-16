«Ковентри Сити» обыграл «Вулверхэмптон» и вышел в полуфинал Кубка Англии

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вчера, 18:18

«Вулверхэмптон» уступил «Ковентри Сити» в 1/4 финала Кубка Англии (2:3).

Эллис Симмс вывел гостей вперед на 53-й минуте. Райан Аит-Нури на 83-й счет сравнял, а на 88-й Уго Буэно обеспечил хозяевам поля преимущество. На 90+7-й Симмс оформил дубль, а на 90+10-й Хаджи Райт забил победный гол.

«Небесно-голубые» дошли до полуфинала турнира лишь во второй раз в своей истории. Ранее это произошло в 1987 году, команда тогда взяла данный трофей.