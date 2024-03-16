«Ковентри Сити» обыграл «Вулверхэмптон» и вышел в полуфинал Кубка Англии

«Вулверхэмптон» уступил «Ковентри Сити» в 1/4 финала Кубка Англии (2:3).
Эллис Симмс вывел гостей вперед на 53-й минуте. Райан Аит-Нури на 83-й счет сравнял, а на 88-й Уго Буэно обеспечил хозяевам поля преимущество. На 90+7-й Симмс оформил дубль, а на 90+10-й Хаджи Райт забил победный гол.
«Небесно-голубые» дошли до полуфинала турнира лишь во второй раз в своей истории. Ранее это произошло в 1987 году, команда тогда взяла данный трофей.
https://www.youtube.com/watch?v=FrHiWkoxNVc
Но это только цифровая статистика. Надо было посмотреть на обе команды, такой горячей игры я давно не видел. Только казалось что хозяева вернулись в игру, а потом - бах, бах, и гости выиграли в итоге в самом конце матча.
Ковентри только 8-я команда Чемпионшипа. Очень веселая команда, но полузащита хромает. Желаю удачи им в Кубке Англии!
Но это только цифровая статистика. Надо было посмотреть на обе команды, такой горячей игры я давно не видел. Только казалось что хозяева вернулись в игру, а потом - бах, бах, и гости выиграли в итоге в самом конце матча.
Ковентри только 8-я команда Чемпионшипа. Очень веселая команда, но полузащита хромает. Желаю удачи им в Кубке Англии!