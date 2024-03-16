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«Ковентри Сити» обыграл «Вулверхэмптон» и вышел в полуфинал Кубка Англии

вчера, 18:18
ВулверхэмптонЛоготип футбольный клуб Вулверхэмптон2 : 3Логотип футбольный клуб Ковентри СитиКовентри СитиМатч завершен

«Вулверхэмптон» уступил «Ковентри Сити» в 1/4 финала Кубка Англии (2:3).

Эллис Симмс вывел гостей вперед на 53-й минуте. Райан Аит-Нури на 83-й счет сравнял, а на 88-й Уго Буэно обеспечил хозяевам поля преимущество. На 90+7-й Симмс оформил дубль, а на 90+10-й Хаджи Райт забил победный гол.

«Небесно-голубые» дошли до полуфинала турнира лишь во второй раз в своей истории. Ранее это произошло в 1987 году, команда тогда взяла данный трофей.

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Все комментарии
Roger Young
Roger Young
вчера в 22:55
Смотрел этот матч, потрясающая развязка. Поздравляю Ковентри, хотя больше поддерживал Волков. Ковентри уже не первый раз преподносят сенсацию
Шуnя771
Шуnя771 ответ Kenas Ter-Aristakessyan (раскрыть)
вчера в 21:45
Первая комбинация со стандарта красивейшая!
nrjneatad6a9
nrjneatad6a9
вчера в 21:37
Волки неожиданно проиграли, ещё и дома
STVA 1
STVA 1
вчера в 20:26
Молодцы гости! Отличный матч выдали
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
вчера в 19:30
Ну сами посмотрите.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 19:21
Вот это номер...
Grizly88
Grizly88
вчера в 19:04
Ковентри кажется я знаю кому достанется в полуфинале
ff94j6w3n5wk
ff94j6w3n5wk
вчера в 18:49
Результат удивительный ведь Ковентри Сити не блистает.
jvzw8juhu4ax
jvzw8juhu4ax
вчера в 18:46
Все это очень неожиданно. Волки облажались!
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
вчера в 18:45
Матч получился жарким! Я даже удивлен, почему я вообще выбрал для просмотра этот матч. А ведь у Ковентри было больше моментов за игру чем у Вулвз. 24 удара 12 из них в створ, у хозяев 17/5.

Но это только цифровая статистика. Надо было посмотреть на обе команды, такой горячей игры я давно не видел. Только казалось что хозяева вернулись в игру, а потом - бах, бах, и гости выиграли в итоге в самом конце матча.

Ковентри только 8-я команда Чемпионшипа. Очень веселая команда, но полузащита хромает. Желаю удачи им в Кубке Англии!
Гость
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