В «Вольфсбурге» определились с кандидатами на роль нового главного тренера

«Вольфсбург» ищет нового главного тренера после отставки Нико Ковача. На данный момент есть два кандидата.
Первый — Бо Свенссон, который изначально планировал перейти на новую тренерскую работу в следующем сезоне. Но из-за интереса со стороны «Вольфсбурга» он сейчас пересматривает этот вопрос. «Волки» также рассматривают кандидатуру Ральфа Хазенхюттля. 56-летний австриец является одним из наиболее предпочтительных вариантов для «Вольфсбурга». Специалист готов рассмотреть предложение. Переговоры уже состоялись.