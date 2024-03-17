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В «Вольфсбурге» определились с кандидатами на роль нового главного тренера

вчера, 14:02

«Вольфсбург» ищет нового главного тренера после отставки Нико Ковача. На данный момент есть два кандидата.

Первый — Бо Свенссон, который изначально планировал перейти на новую тренерскую работу в следующем сезоне. Но из-за интереса со стороны «Вольфсбурга» он сейчас пересматривает этот вопрос. «Волки» также рассматривают кандидатуру Ральфа Хазенхюттля. 56-летний австриец является одним из наиболее предпочтительных вариантов для «Вольфсбурга». Специалист готов рассмотреть предложение. Переговоры уже состоялись.

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:07
Желательно, чтобы побыстрее приступил к работе...
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