Стало известно, кто возглавит «Лацио»

Бывший тренер «Марселя» Игор Тудор возглавит «Лацио».
По данным источника, хорват согласовал контракт с римским клубом до лета 2025 года (с возможностью продления на ещё один сезон).
Официально о назначении Тудора должно быть объявлено в ближайшее время.
Будет интересно посмотреть на работу Тудора, это тренер другого плана,
делающий ставку на атлетичный футбол и жёстский, агрессивный командный прессинг. Тудор много внимания уделяет внимания физподготовке и дисциплине, во многом его принципы схожи с принципами Лобановского. Тудор довольно хорошо знаком с итальянским футболом, сам играл в своё время в "Ювентусе", успешно тренировал "Верону" и это - является несомненным плюсом в его назначении на пост главного тренера "Лацио". Каким предстанет "Лацио" в следующем сезоне перед болельщиками, сумеет ли навязать конкуренцию лидерам итальянского футбола? Скоро увидим.
Будет интересно посмотреть на работу Тудора, это тренер другого плана,
делающий ставку на атлетичный футбол и жёстский, агрессивный командный прессинг. Тудор много внимания уделяет внимания физподготовке и дисциплине, во многом его принципы схожи с принципами Лобановского. Тудор довольно хорошо знаком с итальянским футболом, сам играл в своё время в "Ювентусе", успешно тренировал "Верону" и это - является несомненным плюсом в его назначении на пост главного тренера "Лацио". Каким предстанет "Лацио" в следующем сезоне перед болельщиками, сумеет ли навязать конкуренцию лидерам итальянского футбола? Скоро увидим.