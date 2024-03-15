Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиИталия. Серия А 2023/2024

Стало известно, кто возглавит «Лацио»

вчера, 10:36

Бывший тренер «Марселя» Игор Тудор возглавит «Лацио».

По данным источника, хорват согласовал контракт с римским клубом до лета 2025 года (с возможностью продления на ещё один сезон).

Официально о назначении Тудора должно быть объявлено в ближайшее время.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиИтальяно имеет шансы возглавить «Наполи»
Вчера, 20:30
СлухиМанчини может вернуться в Английскую Премьер-Лигу
Вчера, 19:50
Нагельсманн допустил возможность возглавить клуб до начала Евро-2024
14 марта
СлухиМоуриньо имеет шансы возглавить «Фенербахче»
13 марта
Стало известно, останется ли Хави в «Барселоне», если выиграет ЛЧ
13 марта
Иньеста заявил, что хочет возглавить «Барселону»
13 марта
Сортировать
Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответ Валерыч (раскрыть)
вчера в 14:12
Приравнивается, но больше смахивает на болгарина))
Валерыч
Валерыч ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 11:59
Хорват.)
k3ex7r8yhbtd
k3ex7r8yhbtd
вчера в 11:56
Официально о назначении Тудор
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1374356/tudor-igor-lacio 15.03.2024
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:46
Румын?
Цыган?
shlomo2
shlomo2
вчера в 11:32
Не думаю что у него все получится за оставшиеся игры....главное чтобы хуже не было.
Валерыч
Валерыч
вчера в 11:29, ред.
Ну, вот и закончилась эпоха Маурицио Сарри в "Лацио". Некогда, очень грозный клуб (долгие годы в своей истории "Лацио" был одним из лидеров в Серии А) прочно осел в середине таблицы, команду лихорадило по ходу сезона, но апогеем стал разгром от "Баварии" в Лиге Европы. Идеи Сарри устарели, команда стала легко читаемой для соперников со своей постоянной тактической схемой 4-3-3, для которой нужны исполнители высокого класса, а их вместе с Иммобиле у команды не так много.
Будет интересно посмотреть на работу Тудора, это тренер другого плана,
делающий ставку на атлетичный футбол и жёстский, агрессивный командный прессинг. Тудор много внимания уделяет внимания физподготовке и дисциплине, во многом его принципы схожи с принципами Лобановского. Тудор довольно хорошо знаком с итальянским футболом, сам играл в своё время в "Ювентусе", успешно тренировал "Верону" и это - является несомненным плюсом в его назначении на пост главного тренера "Лацио". Каким предстанет "Лацио" в следующем сезоне перед болельщиками, сумеет ли навязать конкуренцию лидерам итальянского футбола? Скоро увидим.
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:08
Посмотрим в итоге, что скажут официально.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 10:39
То что он Игорь уже радует!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 