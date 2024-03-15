Стало известно, кто возглавит «Лацио»

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вчера, 10:36

Бывший тренер «Марселя» возглавит «Лацио».

По данным источника, хорват согласовал контракт с римским клубом до лета 2025 года (с возможностью продления на ещё один сезон).

Официально о назначении Тудора должно быть объявлено в ближайшее время.