Главный тренер «Браги» сообщил, что к нему обращался «Спартак»

Главный тренер «Браги» сообщил, что на него выходил московский «Спартак».

Некоторое время назад ко мне обратился московский «Спартак», и не только он, но и другие клубы, и я всегда был настроен на отказ, потому что привержен проекту с «Брагой», с которой я недавно продлил контракт, поэтому моя воля и воля тех, кто верил в меня, продолжать проект, однозначна. Я буду тренером «Браги» до 2025 года, хочу продолжать побеждать здесь, пока они хотят, чтобы я был здесь.

У меня есть обязательства перед «Брагой». Могут быть интересные проекты [«Спартак Москва» и другие], но они приходят в неподходящее время. То, что движет мной внутри, — это гораздо больше, чем деньги, это жизненный проект, который я видел, как он осуществился, и я не собираюсь отказываться от него.