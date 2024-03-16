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Главный тренер «Браги» сообщил, что к нему обращался «Спартак»

вчера, 08:30

Главный тренер «Браги» Торрес Артур Жорже сообщил, что на него выходил московский «Спартак».

Некоторое время назад ко мне обратился московский «Спартак», и не только он, но и другие клубы, и я всегда был настроен на отказ, потому что привержен проекту с «Брагой», с которой я недавно продлил контракт, поэтому моя воля и воля тех, кто верил в меня, продолжать проект, однозначна. Я буду тренером «Браги» до 2025 года, хочу продолжать побеждать здесь, пока они хотят, чтобы я был здесь.

У меня есть обязательства перед «Брагой». Могут быть интересные проекты [«Спартак Москва» и другие], но они приходят в неподходящее время. То, что движет мной внутри, — это гораздо больше, чем деньги, это жизненный проект, который я видел, как он осуществился, и я не собираюсь отказываться от него.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ antant1 (раскрыть)
вчера в 21:13
А я никогда и не спорил, что Спартак самый популярный клуб России. Но, природа популярности, т.е. ее источник, могут быть разные. Например, успехи, как у Романцева в 90-е годы, потом "успехи" Федуна,, потом чехарда тренеров, потом Зарема, и наконец Промес. Популярность клуба - это интерес к нему по разным причинам. Сейчас успехов маловато.
antant1
antant1 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:41
Этот какой-то, самый популярный клуб, нравится это кому-то ил нет
112910415
112910415
вчера в 15:03
кто к Браге привык, того не переубедишь !
Интерес
Интерес ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 12:14
"Никому верить нельзя,мне-можно!"
Интерес
Интерес ответ Kenas Ter-Aristakessyan (раскрыть)
вчера в 12:12
Как в криминальном мире говорят-ЗАПАДЛО.
Интерес
Интерес ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 12:12
Просто ФК"Спартак" пытается повторить путь своего исторического прототипа-Спартака.Который побузил,приобрёл всемирную известность и...канул в небытие.Толи убили как инсургента,то ли в рабство продали,а там съели-никто не знает.
sv_1969
sv_1969
вчера в 10:54
Узнаю Спартаковское руководство)
Сп62
Сп62 ответ альсато (раскрыть)
вчера в 10:42
К лету найдут.
альсато
альсато
вчера в 10:36
не там ищут...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 09:59
Тренерская чехардв в Спартаке не кончится никогда, без неё Спартак не народная команда, а так, какой-то Спартак
Валерыч
Валерыч
вчера в 09:53
Значит на Жорже можно теперь не рассчитывать.
Жаль, толковый португальский тренер и для "Спартака" он бы подошёл,
так как тяготеет к созидательной и атакующей игре. Да и общий язык со спортивным директором "Спартака" португальцем Амаралом быстро бы нашёл.
lotsman
lotsman
вчера в 08:39
А в Спартаке сказали, что не рассматривали кандидатуру тренера Браги, и что их вполне устраивает их нынешний наставник. Так кому верить?)
jndahwwfue4d
jndahwwfue4d
вчера в 08:36
Очень рад, что Артур Жорже продлил контракт с “Брагой” до 2025 года. Это показывает его преданность клубу и стремление к победам. Также приятно, что он не стал рассматривать предложения других клубов, в том числе московского “Спартака”. Это говорит о его профессионализме и уверенности в своих силах.
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
вчера в 08:35
Спартак тянется португалцам, а других тренеров не нашли?
Гость
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