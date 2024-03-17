«Гавр» уступил «Клермону», Кузяев отдал голевой пас

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вчера, 20:23

«Клермон» одолел «Гавр» в 26-м туре Лиги 1 (2:1).

Мухаммед Сарачевич вывел хозяев поля вперед на 12-й минуте. Андре Айю с паса счет сравнял на 45+1-й, но на 45+4-й дублем отметился Сарачевич, реализовавший пенальти.

У хозяев поля на 30-й красную карточку получил Эльбасан Рашани, у гостей на 66-й за второе предупреждение был дисквалифицирован Уссама Таргаллин.

Хавбек «Гавра» Кузяев отыграл до 84-й минуты.

После этой игры «Клермон» замыкает таблицу (20 очков), «Гавр» идет на 13-й строчке (27 баллов).