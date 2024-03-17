«Гавр» уступил «Клермону», Кузяев отдал голевой пас

«Клермон» одолел «Гавр» в 26-м туре Лиги 1 (2:1).
Мухаммед Сарачевич вывел хозяев поля вперед на 12-й минуте. Андре Айю с паса Далера Кузяева счет сравнял на 45+1-й, но на 45+4-й дублем отметился Сарачевич, реализовавший пенальти.
У хозяев поля на 30-й красную карточку получил Эльбасан Рашани, у гостей на 66-й за второе предупреждение был дисквалифицирован Уссама Таргаллин.
Хавбек «Гавра» Кузяев отыграл до 84-й минуты.
После этой игры «Клермон» замыкает таблицу (20 очков), «Гавр» идет на 13-й строчке (27 баллов).