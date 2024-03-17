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«Монако» и «Лорьян» сыграли вничью, Головин отдал результативный пас

вчера, 19:16
МонакоЛоготип футбольный клуб Монако2 : 2Логотип футбольный клуб ЛорьянЛорьянМатч завершен

«Монако» и «Лорьян» не выявили победителя в 26-м туре Лиги 1 (2:2).

Автогол Вильфрида Синго на 1-й минуте вывел гостей вперед, счет сравнял Формос Менди, отправивший мяч в свои ворота на 27-й. Юссуф Фофана с передачи Александра Головина на 60-й обеспечил хозяевам поля преимущество. Вернул равенство на табло Тьему Бакайоко на 90+5-й.

У монегасков на 81-й за вторую желтую карточку с поля был удален Денис Закариа. У «мерлузовых» на 89-й красную карточку получил Тосин Айегун.

После поединка «Монако» идет на 3-м месте (46 очков), «Лорьян» находится на 15-й строчке (26 пунктов).

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Источник: soccer.ru Фото: ФК Монако
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ABir
ABir
вчера в 19:31
Не дотерпели в концовочке монегаски, должны были забирать три очка
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