«Монако» и «Лорьян» сыграли вничью, Головин отдал результативный пас

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вчера, 19:16

«Монако» и «Лорьян» не выявили победителя в 26-м туре Лиги 1 (2:2).

Автогол Вильфрида Синго на 1-й минуте вывел гостей вперед, счет сравнял Формос Менди, отправивший мяч в свои ворота на 27-й. Юссуф Фофана с передачи Александра Головина на 60-й обеспечил хозяевам поля преимущество. Вернул равенство на табло Тьему Бакайоко на 90+5-й.

У монегасков на 81-й за вторую желтую карточку с поля был удален Денис Закариа. У «мерлузовых» на 89-й красную карточку получил Тосин Айегун.

После поединка «Монако» идет на 3-м месте (46 очков), «Лорьян» находится на 15-й строчке (26 пунктов).