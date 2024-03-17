В матче 29-го тура Серии А «Ювентус» и «Дженоа» сыграли вничью. На 90+3-й минуте за вторую жёлтую карточку был удалён нападающий хозяев Душан Влахович.
Таким образом, «грифоны» остались на 12-й строчке в турнирной таблице. А туринцы сравнялись, с идущим на втором месте «Миланом», по количеству набранных очков (59). Но у «россонери» матч в запасе (против «Вероны»).
Настаиваю, давайте ему успокоительное, сводите к психиатру.))
Настаиваю, давайте ему успокоительное, сводите к психиатру.))
Влахович сыграл слабо, да ещё и подвёл команду, получив красную карточку за споры с арбитром. Аллегри - это не тренер для Ювентуса. Даже настроить команду не может, не говоря уже о построении игры. Что это за скорости у игроков "Юве"? Разве на таких скоростях играют дома? Ползали как черепахи в 1-ом тайме. А вот "Дженоа" напротив выглядела более организованной командой. Поэтому и по праву отобрала очки у Ювентуса.
Влахович сыграл слабо, да ещё и подвёл команду, получив красную карточку за споры с арбитром. Аллегри - это не тренер для Ювентуса. Даже настроить команду не может, не говоря уже о построении игры. Что это за скорости у игроков "Юве"? Разве на таких скоростях играют дома? Ползали как черепахи в 1-ом тайме. А вот "Дженоа" напротив выглядела более организованной командой. Поэтому и по праву отобрала очки у Ювентуса.