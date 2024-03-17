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вчера, 16:26

В матче 29-го тура Серии А «Ювентус» и «Дженоа» сыграли вничью. На 90+3-й минуте за вторую жёлтую карточку был удалён нападающий хозяев Душан Влахович.

Таким образом, «грифоны» остались на 12-й строчке в турнирной таблице. А туринцы сравнялись, с идущим на втором месте «Миланом», по количеству набранных очков (59). Но у «россонери» матч в запасе (против «Вероны»).