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«Ювентус» и «Дженоа» сыграли вничью

вчера, 16:26
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)0 : 0Логотип футбольный клуб Дженоа (Генуя)ДженоаМатч завершен

В матче 29-го тура Серии А «Ювентус» и «Дженоа» сыграли вничью. На 90+3-й минуте за вторую жёлтую карточку был удалён нападающий хозяев Душан Влахович.

Таким образом, «грифоны» остались на 12-й строчке в турнирной таблице. А туринцы сравнялись, с идущим на втором месте «Миланом», по количеству набранных очков (59). Но у «россонери» матч в запасе (против «Вероны»).

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Все комментарии
ballak144
ballak144
вчера в 18:05
Сил нет смотреть это🤦
ballak144
ballak144 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 18:04
Если не смотреть ЧИ, то неожиданный! Это обыденность с шарлатаном
ballak144
ballak144 ответ Kenas Ter-Aristakessyan (раскрыть)
вчера в 18:03
Какой гегемон? 3 года позора с физруком!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 16:42
Влахович....
Настаиваю, давайте ему успокоительное, сводите к психиатру.))
Валерыч
Валерыч
вчера в 16:35, ред.
Ювентус откровенно разочаровал. Беззубая игра "Старой сеньоры" в атаке.
Влахович сыграл слабо, да ещё и подвёл команду, получив красную карточку за споры с арбитром. Аллегри - это не тренер для Ювентуса. Даже настроить команду не может, не говоря уже о построении игры. Что это за скорости у игроков "Юве"? Разве на таких скоростях играют дома? Ползали как черепахи в 1-ом тайме. А вот "Дженоа" напротив выглядела более организованной командой. Поэтому и по праву отобрала очки у Ювентуса.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:30
Довольно-таки неожиданный результат. Потеря очков может дорого стоить...
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
вчера в 16:29
Гегемон снова сыграл вничью дома...
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