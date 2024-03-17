«Байер» переиграл «Фрайбург» в матче Бундеслиги

«Фрайбург» проиграл «Байеру» в поединке 26-го тура Бундеслиги (2:3).
Флориан Вирц вывел гостей вперед на 2-й минуте. Ритсу Доан на 10-й сравнял счет. Адам Гложек вернул «аспириновым» преимущество на 40-й. Патрик Шик на 53-й увеличил разрыв в счете, а на 79-й Янник Кайтель его сократил.
После матча «Фрайбург» идет на 9-м месте (33 балла), «Байер» лидирует (70 очков).
Итак уже чётко можно сказать, что победы "Байеру" даются всё труднее и труднее.
И очевидно, что успех всей команды зависит от команды, но стала просматриваться, более убедительно, зависимость аспириновых от их лидеров - Шика, Вирца..., которые на пару способны переломить ход игры, это четко просматривалось на выезде в Карабахе (напомню Байер там "летел" в два мяча, пока на поле не вышли Шик и Вирц и не порешали вопросы минут за пятнадцать) В домашней ответке их роль тоже была не второстепенной, мягко говоря.
И вот "растоптанный" в прошлой игре (погрузили на телегу пять горьких, безответных голешнков), но не сломленный Фрайбург... И опять Шик, Вирц...
Очень хочется верить, что идущая по следу, с прытью охотничьей, гончей борзой "Бавария" их не догонит....
И не дай Бог получить аптекарским Джокерам травмы...
Итак уже чётко можно сказать, что победы "Байеру" даются всё труднее и труднее.
И очевидно, что успех всей команды зависит от команды, но стала просматриваться, более убедительно, зависимость аспириновых от их лидеров - Шика, Вирца..., которые на пару способны переломить ход игры, это четко просматривалось на выезде в Карабахе (напомню Байер там "летел" в два мяча, пока на поле не вышли Шик и Вирц и не порешали вопросы минут за пятнадцать) В домашней ответке их роль тоже была не второстепенной, мягко говоря.
И вот "растоптанный" в прошлой игре (погрузили на телегу пять горьких, безответных голешнков), но не сломленный Фрайбург... И опять Шик, Вирц...
Очень хочется верить, что идущая по следу, с прытью охотничьей, гончей борзой "Бавария" их не догонит....
И не дай Бог получить аптекарским Джокерам травмы...