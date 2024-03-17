«Байер» переиграл «Фрайбург» в матче Бундеслиги

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вчера, 19:27

«Фрайбург» проиграл «Байеру» в поединке 26-го тура Бундеслиги (2:3).

Флориан Вирц вывел гостей вперед на 2-й минуте. Ритсу Доан на 10-й сравнял счет. Адам Гложек вернул «аспириновым» преимущество на 40-й. Патрик Шик на 53-й увеличил разрыв в счете, а на 79-й Янник Кайтель его сократил.

После матча «Фрайбург» идет на 9-м месте (33 балла), «Байер» лидирует (70 очков).