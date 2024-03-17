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«Байер» переиграл «Фрайбург» в матче Бундеслиги

вчера, 19:27
ФрайбургЛоготип футбольный клуб Фрайбург2 : 3Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)БайерМатч завершен

«Фрайбург» проиграл «Байеру» в поединке 26-го тура Бундеслиги (2:3).

Флориан Вирц вывел гостей вперед на 2-й минуте. Ритсу Доан на 10-й сравнял счет. Адам Гложек вернул «аспириновым» преимущество на 40-й. Патрик Шик на 53-й увеличил разрыв в счете, а на 79-й Янник Кайтель его сократил.

После матча «Фрайбург» идет на 9-м месте (33 балла), «Байер» лидирует (70 очков).

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Источник: soccer.ru Фото: Сайт sportskeeda.com
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Все комментарии
ae79nfjccwc2
ae79nfjccwc2
вчера в 22:43
Шик опять забил решающий мяч
Шуnя771
Шуnя771 ответ Василий 50 (раскрыть)
вчера в 21:35
В последней игре, под конец, он сильно ударился ногой о штангу ворот и после заменился... Неизвестно чем это всё закончится. так что статистика может рухнуть вместе с Баварией.
lotsman
lotsman
вчера в 21:34
Хороший матч получился. Голов много, на радость болельщиков.
Шуnя771
Шуnя771 ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 21:33
Ответ на поверхности - с Карабахом проигрывали 0:2, что то не видно было замены...
STVA 1
STVA 1 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 21:24
приветствую! страшно подумать если кто-то из лидеров сломается! найдётся адекватная замена!? вот вопрос
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:55
Тяжелый матч получился для Байера,но победили.
Василий 50
Василий 50
вчера в 20:44
А для Баварии на первом месте личная статистика Кейна.
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:31
Фармацевты летят к чемпионству !
Elliada_
Elliada_
вчера в 20:27
Еще 5 побед и чемпионы
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 20:08
С победой леверкузенский Байер и всех болельщиков этого клуба! В последних десяти играх, только один раз потеряли очки, и то сыграли вничью. Впрочем, у фармацевтов в этом сезоне ещё не было поражений. Десять очков от второго места за 8 туров до конца. Надеюсь, что Байер сумеет удержать первое место. Флориан Вирц и Патрик Шик делают игру. Интересно, кто станет лучшим игроком сезона в Бундеслиге. Может быть как таки Флориан Вирц и станет им. Буду рад за Хаби Алонсо, в случае чемпионства. Успехов и больших побед леверкузенскому Байеру!!!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 19:54
Как они это делают
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:50
Аптекарей с победой!
Итак уже чётко можно сказать, что победы "Байеру" даются всё труднее и труднее.
И очевидно, что успех всей команды зависит от команды, но стала просматриваться, более убедительно, зависимость аспириновых от их лидеров - Шика, Вирца..., которые на пару способны переломить ход игры, это четко просматривалось на выезде в Карабахе (напомню Байер там "летел" в два мяча, пока на поле не вышли Шик и Вирц и не порешали вопросы минут за пятнадцать) В домашней ответке их роль тоже была не второстепенной, мягко говоря.
И вот "растоптанный" в прошлой игре (погрузили на телегу пять горьких, безответных голешнков), но не сломленный Фрайбург... И опять Шик, Вирц...
Очень хочется верить, что идущая по следу, с прытью охотничьей, гончей борзой "Бавария" их не догонит....
И не дай Бог получить аптекарским Джокерам травмы...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:34
Лучшая команда Германии!)))
rcpg738q2y4s
rcpg738q2y4s
вчера в 19:33
Лидер не должен терять очки!!!
матос
матос
вчера в 19:30
Браво Аспириновые!
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