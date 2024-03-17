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«Челси» одолел «Лестер» и вышел в полуфинал Кубка Англии

вчера, 17:54
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)4 : 2Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер СитиМатч завершен

«Челси» переиграл «Лестер» в 1/4 финала Кубка Англии (4:2).

Марк Кукурелья вывел хозяев поля вперед на 13-й минуте. Рахим Стерлинг на 26-й мог удвоить преимущество команды, но не реализовал пенальти. Второй гол «синих» забил Коул Палмер на 45+1-й. На 51-й автогол Акселя Дисаси сократил разрыв в счете. Стеф Мавидиди на 62-й вернул равенство на табло. Кэрни Чуквуемека на 90+2-й снова вывел лондонцев вперед, а на 90+8-й Нони Мадуеке закрепил успех команды.

У гостей на 73-й красную карточку получил Каллум Дойл.

Ранее в следующую стадию турнира прошёл «Манчестер Сити».

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Все комментарии
jnvafjevq2p2
jnvafjevq2p2
вчера в 20:36
Сини будут пытаться хоть здесь взять трофей
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 20:12
Чистая, уверенная победа. По хорошему, уже в первом тайме счет должен был быть 4:0 (Стерлинг промазал при выходе 1х1 и тот же Стерлинг ранее не забил пеналь).
Да и стата отражает всё, владение, угловые, пасы всё в пользу Челси. Я уже не пишу про огромную разницу по ударам
Челси - 27 ударов, 8 в створ
Лестер - 5 ударов, 1 в створ
Romeo 777
Romeo 777 ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 20:07
Так, чисто для информации…в игре против Ливерпуля Челси стартовал и закончил игру составом моложе, чем у Ливерпуля.
A.S.A
A.S.A
вчера в 19:38
Я конечно поздравляю болельщиков Челси с победой и выходом в следующую стадию, но уверенной я бы победу не назвал! Да, быстро повели в счете, плюс не реализовали пенальти, после лисы отодвинули игру от своих ворот, но Палмер забил в раздевалку. Во втором тайме лисы стали играть наглее, что привело в автоголу Дисаси и шикарному голу Мавидиди( игрок из академии Арсенала, который решил не ждать шанса от Артеты, а ушел развиваться, и не зря ушел!) После случилось удаление (там всё по делу) и вот тут сказалось и мастерство игроков Челси, и скудная скамейка Лестера....Варди всё же очень важный персонаж для лис, но увы, его сегодня небыло. Ну а в добавленное ко второму тайму времени синие вырвали победу, благодаря шикарной пяточке Палмера на Чуквуемеку и индивидуальному проходу Мадуеке!!! Победа крупная, но не уверенная!
112910415
112910415
вчера в 18:42
тяжело, в дополнительное время ...
DXTK
DXTK
вчера в 18:40, ред.
Возможно счет на табло может завести в заблуждение и кажется Челси одержал уверенную победу 4-2, но это не так, Лестер был на равных, сначала в их ворота поставили пенальти, который не реализовали, и когда было равенство на табло 2-2 у Лестера удалили игрока, а выиграли пенсионеры только в добавочное время, не известно как был все сложилось если команды остались бы в равных составах, иногда кажется будто Челси немного помогли, чтобы хоть как то скрасить их корявую игру в Чемпионате cтараясь через кубок протащить в европу, ведь один финал они уже проиграли молодняку из Ливерпуля.
shlomo
shlomo
вчера в 18:38
Шальной 2-й тайм. Дожали в большинстве. Нигерийцы вышли и зарешали. Челси и Мудрика с полуфиналом!.... и пора сливать стерлинга! 3 убойнейших момента запороть, не забить пенальти и со штрафного пульнуть на 10 метров выше ворот. Талантище!!! Пора ему к арабам....
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 18:29
С победой Челси и болельщиков!
Василий 50
Василий 50
вчера в 18:28
Челси не выиграть Кубок.
Elliada_
Elliada_
вчера в 18:01
А чего не было анонса матча???? Спасибо, Соккер, что не дали посмотреть матч.
azkan
azkan
вчера в 17:58
С уверенной победой Челси над лисами, как никак лидерами Чемпионшипа)
Почему уверенной, лисы почти ничего не показали, кроме красивого гола Мавидиди.
Остальное все сами синие сделали. Не реализовали пенальти, сами себе забили, потом бросились исправлять ситуацию. Думаю красную по делу дали.
После этого уже было дело времени когда же забьют Челси. План перевыполнили и забили два. Мадуэке тоже красиво положил. Гол месяца будет наверное.
По игре защита конечно чудил по страшному. Санчес снова за свое взялся по привозам, много ошибок допускал. Стрелинг двоечник вообще все порол. Но свою голевую передачу сделал Палмеру!
Палмер снова два очка по гол плюс пас. На рекорд идет))
xm67n9uaq9v8
xm67n9uaq9v8
вчера в 17:56
“Челси” показал отличную игру в Кубке Англии, обыграв “Лестер” и продвигаясь дальше по турнирной сетке.
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