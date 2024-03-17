«Челси» одолел «Лестер» и вышел в полуфинал Кубка Англии

«Челси» переиграл «Лестер» в 1/4 финала Кубка Англии (4:2).
Марк Кукурелья вывел хозяев поля вперед на 13-й минуте. Рахим Стерлинг на 26-й мог удвоить преимущество команды, но не реализовал пенальти. Второй гол «синих» забил Коул Палмер на 45+1-й. На 51-й автогол Акселя Дисаси сократил разрыв в счете. Стеф Мавидиди на 62-й вернул равенство на табло. Кэрни Чуквуемека на 90+2-й снова вывел лондонцев вперед, а на 90+8-й Нони Мадуеке закрепил успех команды.
У гостей на 73-й красную карточку получил Каллум Дойл.
Ранее в следующую стадию турнира прошёл «Манчестер Сити».
Почему уверенной, лисы почти ничего не показали, кроме красивого гола Мавидиди.
Остальное все сами синие сделали. Не реализовали пенальти, сами себе забили, потом бросились исправлять ситуацию. Думаю красную по делу дали.
После этого уже было дело времени когда же забьют Челси. План перевыполнили и забили два. Мадуэке тоже красиво положил. Гол месяца будет наверное.
По игре защита конечно чудил по страшному. Санчес снова за свое взялся по привозам, много ошибок допускал. Стрелинг двоечник вообще все порол. Но свою голевую передачу сделал Палмеру!
Палмер снова два очка по гол плюс пас. На рекорд идет))
Почему уверенной, лисы почти ничего не показали, кроме красивого гола Мавидиди.
Остальное все сами синие сделали. Не реализовали пенальти, сами себе забили, потом бросились исправлять ситуацию. Думаю красную по делу дали.
После этого уже было дело времени когда же забьют Челси. План перевыполнили и забили два. Мадуэке тоже красиво положил. Гол месяца будет наверное.
По игре защита конечно чудил по страшному. Санчес снова за свое взялся по привозам, много ошибок допускал. Стрелинг двоечник вообще все порол. Но свою голевую передачу сделал Палмеру!
Палмер снова два очка по гол плюс пас. На рекорд идет))