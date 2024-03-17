«Челси» одолел «Лестер» и вышел в полуфинал Кубка Англии

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вчера, 17:54

«Челси» переиграл «Лестер» в 1/4 финала Кубка Англии (4:2).

Марк Кукурелья вывел хозяев поля вперед на 13-й минуте. Рахим Стерлинг на 26-й мог удвоить преимущество команды, но не реализовал пенальти. Второй гол «синих» забил Коул Палмер на 45+1-й. На 51-й автогол Акселя Дисаси сократил разрыв в счете. Стеф Мавидиди на 62-й вернул равенство на табло. Кэрни Чуквуемека на 90+2-й снова вывел лондонцев вперед, а на 90+8-й Нони Мадуеке закрепил успех команды.

У гостей на 73-й красную карточку получил Каллум Дойл.

Ранее в следующую стадию турнира прошёл «Манчестер Сити».