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Хави о победе над «Атлетико»: «Это идеальный матч для нашей философии»

вчера, 09:18
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)0 : 3Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Главный тренер «Барселоны» Хави считает, что в матче 29-го тура Ла Лиги против «Атлетико» его подопечные сыграли идеально.

Это была самая цельная игра. В некоторых фазах мы были великолепны. Это было похоже на игру с «Наполи». Мы очень хорошо это понимали. Это идеальный матч для нашей методологии и игровой философии. Всё, над чем мы работали, получилось идеально. Левандовски был очень активен, и Фермин, Жоау. Роберт, возможно, провёл свой лучший матч за всё время пребывания в «Барсе». О таком моменте можно только мечтать. Я счастлив и доволен.

Все игроки хотят выкладываться по полной. Они были великолепны. Все они провели отличную игру, как индивидуально, так и как команда. Мы отлично справились с поставленными задачами. Стали лучше играть в обороне. Мы не теряем так много мячей. Игроки очень хорошо интерпретируют схемы. У нас сейчас лучший момент в сезоне.

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Хави
Перевод с marca.com
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Все комментарии
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
вчера в 10:31
Такая же статистика у «Барселоны» была и перед матчем с «Атлетиком Бильбао» — 4 победы подряд над соперником. Но «Атлетику» удалось обыграть «Барселону» со счетом 4:2 в овертайме и предотвратить пятое поражение подряд. Перед кубковым матчем Барса мучилась с Бетисом на выезде 2:4, и, конечно же, она была сломлена после поражения в финале Суперкубка Испании перед этим. После овертайма с Атлетиком проиграла Вильярреалу 3:5, пропустив 2 мяча из 5 в концовке матча, внимание - в концовке матча, а не в первом тайме. В спорте многое по-прежнему зависит от физической подготовки и графика матчей.

Теперь же Атлетико не повезло. Такая же статистика была и перед этим матчем – 4 поражения подряд от «Барселоны», а перед пятым матчем овертайм в ЛЧ с «Интером». А Барселона очень легко обыграла Наполи. И если тренер соперника умен, он должен этим воспользоваться и выбрать правильную тактику. Хави так и сделал. Его команда не контролировала мяч в 80% времени, а отдавала его Атлетико в 40% времени. Три гола были забиты с вратарской площадки.

Хави и Барселону с победой! Но, в Ла Лиге все равно шансов немного, но они есть. Они уже вторые - это же что-то.
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:11
Да просто напросто , Атлетико на сегодняшний день вообще не впечетляет .
112910415
112910415
вчера в 10:07
ну да, многое получилось ...
adekvat
adekvat ответ uunt5ymfyn6n (раскрыть)
вчера в 09:45
Один раз в год сады цветут. Весь сезон так играть надо.
shur
shur
вчера в 09:44
...чем сильней Барса, тем интереснее в чемпе Испании, безусловно,
а Атлетико не фунт изюма ....!
kazakoff
kazakoff
вчера в 09:39
Действительно счёт удивляет, но не исход
В таких матчах возможны разные результаты
uunt5ymfyn6n
uunt5ymfyn6n
вчера в 09:39
Раз в году бывает, что получаетсяпросто всё.
shlomo
shlomo
вчера в 09:23
Думаю никто из болельщиков Барсы не ожидал такого счёта против Атлетико на выезде, тем приятнее такая победа, браво Хави и команда ... Как же я надеюсь, что он останется, никаких Нагельсманов не надо, Хави и есть Барса...
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