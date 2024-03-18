Хави о победе над «Атлетико»: «Это идеальный матч для нашей философии»

Главный тренер «Барселоны» считает, что в матче 29-го тура Ла Лиги против «Атлетико» его подопечные сыграли идеально.

Это была самая цельная игра. В некоторых фазах мы были великолепны. Это было похоже на игру с «Наполи». Мы очень хорошо это понимали. Это идеальный матч для нашей методологии и игровой философии. Всё, над чем мы работали, получилось идеально. Левандовски был очень активен, и Фермин, Жоау. Роберт, возможно, провёл свой лучший матч за всё время пребывания в «Барсе». О таком моменте можно только мечтать. Я счастлив и доволен.

Все игроки хотят выкладываться по полной. Они были великолепны. Все они провели отличную игру, как индивидуально, так и как команда. Мы отлично справились с поставленными задачами. Стали лучше играть в обороне. Мы не теряем так много мячей. Игроки очень хорошо интерпретируют схемы. У нас сейчас лучший момент в сезоне.