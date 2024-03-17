Тренер «Жироны»: «Мы хотим бороться за место в Лиге чемпионов»

Главный тренер «Жироны» сообщил о важности для клуба попасть в Лигу чемпионов по итогам сезона. Ранее команда проиграла «Хетафе» (0:1).

Мы переживаем из-за каждого поражения. Хотим бороться за место в Лиге чемпионов, надеемся собраться, чтобы сразиться с «Атлетиком», «Атлетико» и «Барсой».

У нас есть историческая возможность сделать это, и если не получится, то меня это сильно разочарует.

У нас есть команда, которая может попасть в Лигу чемпионов, мы этого заслуживаем.