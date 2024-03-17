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Тренер «Жироны»: «Мы хотим бороться за место в Лиге чемпионов»

сегодня, 00:48

Главный тренер «Жироны» Мичел сообщил о важности для клуба попасть в Лигу чемпионов по итогам сезона. Ранее команда проиграла «Хетафе» (0:1).

Мы переживаем из-за каждого поражения. Хотим бороться за место в Лиге чемпионов, надеемся собраться, чтобы сразиться с «Атлетиком», «Атлетико» и «Барсой».

У нас есть историческая возможность сделать это, и если не получится, то меня это сильно разочарует.

У нас есть команда, которая может попасть в Лигу чемпионов, мы этого заслуживаем.

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Жирона  Мичел
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Все комментарии
Rupertt
Rupertt
сегодня в 09:10
Да её сливают, по регламенту кто-то один должен играть в ЛЧ либо Ман Сити либо Жирона. Кому она сдалась, когда есть Манчестер. Её пропустят в ЛЕ, там ей место.
lotsman
lotsman
сегодня в 08:23
Хотеть мало. На одной хотелке ничего не добьёшься. Надо работать и бороться, чтобы достичь поставленной цели.
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
сегодня в 08:14
Сейчас и Атлетик поднялся. Если Атлетико не выиграет... Тренеру Жироны надо подумать и выбрать другую тактику.
kazakoff
kazakoff
сегодня в 08:10
Учитывая календарь они вполне могут попасть в четвёрку сильнейших, главное набирать очки там где должны
adekvat
adekvat
сегодня в 07:35
Все в ваших руках, надо раслабиться психологически, и доиграть чемпионат как начинали.
vhnjkk4t8cxe
vhnjkk4t8cxe
сегодня в 07:35
Желание понятно, когда ещё такой шанс выпадет
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:20
С последними результатами вряд ли это получится...
ОПС
ОПС
сегодня в 07:05
Многие надеялись на это чудо - Жирона в ЛЧ, но сейчас все больше это вызывает сомнений. Просто не сможет.
Валерыч
Валерыч
сегодня в 06:17
Это будет очень сложная задача.Чтобы попасть в ЛЧ по итогам сезона "Жироне" нужно занять как минимум 4-е место, а она сейчас уже на 3-ем месте по потерянным очкам. На пятки наступают уже "Атлетико" и "Атлетик",
а играть ещё четверть чемпионата.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:18
Если вы так продолжите играть, то наврядли что-то получится .
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