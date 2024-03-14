Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЛига Чемпионов 2023/2024

Индзаги: «Мы разочарованы, но я горжусь тем, что тренирую этих ребят»

вчера, 09:59
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)2 : 1Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерЗакончился после серии пенальти

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги сообщил, что он разочарован поражением в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Все очень разочарованы. Однако я сказал ребятам, чтобы они гордились этой кампанией. В ключевые моменты сегодняшней игры мы должны были действовать лучше. В дополнительное время мы контролировали игру, но допустили много ошибок. В таких матчах приходится расплачиваться. В первой игре мы, безусловно, могли повести в счёте больше. Сегодня вечером, как только мы забили, нужно было удержать преимущество, но вместо этого они сразу же сравняли и вернулись в игру. Команда не привыкла проигрывать, и это обидно, ведь квалификация в четвертьфинал была у нас в руках. Мы разочарованы, но я горжусь тем, что тренирую этих ребят; они принесли мне настоящее удовлетворение. Теперь мы должны смахнуть с себя пыль и хорошо завершить сезон, потому что перед нами стоит большая цель.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Сортировать
Все комментарии
матос
матос
вчера в 18:32
Лаутаро больше не подпускать к пробитию пенальти , не первый раз уже не может исполнить. Хакан да пенальтист , но почему Барелле не дают бить? Он в прошлой команде своей исполнял пендали. Жаль конечно за итог противостояния , но виноваты сами , в домашней игре трешку отгружать должны были и тут не использовали моменты и было заметно что сдохли физически.
zim289
zim289
вчера в 17:02
Запороли кучу 100% моментов в первой и во второй игре.
Моментов было достаточно для того, чтобы в осносное время выигрывать.
Нужен нормальный форвард, а не этот нигер
5y9gm2py8pzu
5y9gm2py8pzu
вчера в 11:07
Слишком рано вылетели. Теперь сосредоточатся на чемпионате.
shlomo
shlomo
вчера в 10:59
Интер был хорош, но Атлетико был лучше.... поэтому вот такой результат получился.
Флибустьер Джонии
Флибустьер Джонии
вчера в 10:08
Разочарованы они, объясни теперь всяким пижонам типа Тюрама как правильно моменты свои надо реализовывать, и что такое характер.
vpk2seeu2ytc
vpk2seeu2ytc
вчера в 10:04
Симоне Индзаги проявил характер настоящего тренера, несмотря на разочарование от поражения. Он подчеркнул достижения своей команды и мотивировал их на завершение сезона на высоком уровне.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 