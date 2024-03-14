Индзаги: «Мы разочарованы, но я горжусь тем, что тренирую этих ребят»

Главный тренер «Интера» сообщил, что он разочарован поражением в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Все очень разочарованы. Однако я сказал ребятам, чтобы они гордились этой кампанией. В ключевые моменты сегодняшней игры мы должны были действовать лучше. В дополнительное время мы контролировали игру, но допустили много ошибок. В таких матчах приходится расплачиваться. В первой игре мы, безусловно, могли повести в счёте больше. Сегодня вечером, как только мы забили, нужно было удержать преимущество, но вместо этого они сразу же сравняли и вернулись в игру. Команда не привыкла проигрывать, и это обидно, ведь квалификация в четвертьфинал была у нас в руках. Мы разочарованы, но я горжусь тем, что тренирую этих ребят; они принесли мне настоящее удовлетворение. Теперь мы должны смахнуть с себя пыль и хорошо завершить сезон, потому что перед нами стоит большая цель.