Тен Хаг уверен, что Маунт станет ключевым игроком «Манчестер Юнайтед»

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вчера, 11:18

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» верит в полузащитника «красных дьяволов» .

Я убеждён, что Мэйсон будет ключевым игроком. Когда он наберёт форму и войдёт в игровой ритм, то внесёт свой вклад в успех «Ман Юнайтед», я уверен.

Маунт перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Челси» летом 2023 года. На его счету 12 матчей во всех турнирах, результативная передача и жёлтая карточка. Большую часть сезона 25-летний англичанин был травмирован.