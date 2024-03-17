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Тен Хаг уверен, что Маунт станет ключевым игроком «Манчестер Юнайтед»

вчера, 11:18

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик Тен Хаг верит в полузащитника «красных дьяволов» Мэйсона Маунта.

Я убеждён, что Мэйсон будет ключевым игроком. Когда он наберёт форму и войдёт в игровой ритм, то внесёт свой вклад в успех «Ман Юнайтед», я уверен.

Маунт перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Челси» летом 2023 года. На его счету 12 матчей во всех турнирах, результативная передача и жёлтая карточка. Большую часть сезона 25-летний англичанин был травмирован.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 14:19
и это будет радовать уже другого тренера ...
m78ffvuz3nng
m78ffvuz3nng
вчера в 11:25
После травмы сложно уже будет набрать прежнюю форму, будет беречь себя.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 11:22
К тому времени Хагу будет на это глубоко ... фиолетово.
Последние 2 месяца осталось голландцу рулить в красном Манчестере...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:19
Сомнительно все это...хотя возможно конечно
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