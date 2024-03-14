Камоцци: «Думаю, „Спартак“ разорвёт контракт с Промесом»

Бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна считает, что нападающему «красно-белых» придётся предстать перед судом.

Мне жаль Промеса. Похоже, ему придётся предстать перед судом, в ходе которого его обвинят в очень тяжких преступлениях. Всё равно до последнего хочется верить, что он сможет доказать свою невиновность. Однако мне совсем не понравились последние выходки голландца.

Думаю, «Спартак» разорвёт контракт с Промесом. Они имеют на это полное право! Из других вариантов — клуб может заморозить контракт Квинси.