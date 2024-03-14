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Камоцци: «Думаю, „Спартак“ разорвёт контракт с Промесом»

вчера, 13:06

Бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци считает, что нападающему «красно-белых» Квинси Промесу придётся предстать перед судом.

Мне жаль Промеса. Похоже, ему придётся предстать перед судом, в ходе которого его обвинят в очень тяжких преступлениях. Всё равно до последнего хочется верить, что он сможет доказать свою невиновность. Однако мне совсем не понравились последние выходки голландца.

Думаю, «Спартак» разорвёт контракт с Промесом. Они имеют на это полное право! Из других вариантов — клуб может заморозить контракт Квинси.

Ранее сообщалось, что в «Спартаке» надеются на благоприятный исход ситуации с Промесом.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Zeklon (раскрыть)
вчера в 20:46
Не Россию и народ, а всё негативное, что происходит в нашей стране.
Zeklon
Zeklon ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 20:16
Поищи в инете как он типа стишками пытается оскорблять Россию и народ!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Zeklon (раскрыть)
вчера в 19:08
А чем вас Назаров (поварёнок, как вы выразились) не устраивает ? Хотелось бы узнать поподробнее.
Zeklon
Zeklon ответ True Story (раскрыть)
вчера в 15:02
Такие же как и типа болелы: Гулиев (точно не помню фамилию) ломает челюсть иностранцу- отмазывают....Ефремов - алкаш,нарик,убийца.....Назаров (поварёнок) - инагент....
nubom
nubom
вчера в 14:43
Я думаю необходимо заморозить контракт до возвращения Промеса в качестве нового тренера Спартака...
Василий 50
Василий 50
вчера в 14:38
Странно, что не разорвали до сих пор.
adekvat
adekvat ответ 5brdytmp7f5v (раскрыть)
вчера в 14:32
Если только его самого заморозить может сохранится за это время.
adekvat
adekvat
вчера в 14:30
Не замараживать надо, а засушивать сухари они ему скоро понадабятся.
True Story
True Story
вчера в 13:55
Вот такие нынче спартаковские кумиры.
Я бы поискал ещё закладки в спартаковской раздевалке
5brdytmp7f5v
5brdytmp7f5v
вчера в 13:33
Оригинально... заморозить контракт пока Промес отсидит в тюрьме 6 лет?
Интерес
Интерес
вчера в 13:30
А кто передачи будет посылать? Это же безнравственно и жестоко!
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 13:10
Еще на видеокассетах смотрел американские фильмы а-ля "Тюряга", где зеки играли в какой-нибудь американский футбол против охранников и там обязательно был бывший спортсмен-профессионал.
Так вот они там откуда берутся..
Гость
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