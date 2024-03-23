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«Манчестер Юнайтед» рассматривает 10 тренеров на замену Эрику тен Хагу

сегодня, 19:49

«Манчестер Юнайтед» решает судьбу главного тренера клуба Эрика тен Хага.

По данным источника, если голландский специалист будет уволен, то МЮ рассмотрит десять кандидатов на должность нового наставника команды: Гарет Саутгейт (сборная Англии), Грэм Поттер, Роберто Де Дзерби («Брайтон»), Томас Франк («Брентфорд»), Томас Тухель («Бавария»), Хулен Лопетеги, Зинедин Зидан, Рубен Аморим («Спортинг»), Юлиан Нагельсманн (сборная Германии) и Анге Постекоглу («Тоттенхэм»).

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Все комментарии
Вещий
Вещий
сегодня в 20:29
Список внушительный.... НО... среди них Сэра я не вижу.
allemz
allemz
сегодня в 20:27
Cаутгейт! Cаутгейт! Cаутгейт!
salleeh
salleeh
сегодня в 20:18
Пусть это будет Томас Тухель!
Это вам за финал Лиги чемпионов УЕФА 1999 года…)))
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 20:17
Мну кажется Саламыч потянул бы красных!
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 20:10
а самих-то спросили, или как на невольничьем рынке?
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 20:05
Пускай между собой дерутся! Кто проиграет, тот и тренер))
112910415
112910415
сегодня в 19:58
всё же 10 - это не серьезно, это мало !
Гость
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