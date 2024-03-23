«Манчестер Юнайтед» рассматривает 10 тренеров на замену Эрику тен Хагу

«Манчестер Юнайтед» решает судьбу главного тренера клуба Эрика тен Хага.
По данным источника, если голландский специалист будет уволен, то МЮ рассмотрит десять кандидатов на должность нового наставника команды: Гарет Саутгейт (сборная Англии), Грэм Поттер, Роберто Де Дзерби («Брайтон»), Томас Франк («Брентфорд»), Томас Тухель («Бавария»), Хулен Лопетеги, Зинедин Зидан, Рубен Аморим («Спортинг»), Юлиан Нагельсманн (сборная Германии) и Анге Постекоглу («Тоттенхэм»).
Это вам за финал Лиги чемпионов УЕФА 1999 года…)))
Это вам за финал Лиги чемпионов УЕФА 1999 года…)))