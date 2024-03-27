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Аргентина обыграла Коста-Рику, Угальде отметился забитым голом

сегодня, 08:40
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина3 : 1Логотип футбольный клуб Коста-РикаКоста-РикаМатч завершен

Аргентина обыграла Коста-Рику (3:1) в товарищеском матче.

Первый гол в игре на 34-й минуте забил нападающий Коста-Рики Манфред Угальде. На 52-й минуте полузащитник Аргентины Анхель Ди Мария сравнял счёт. На 56-й минуте Алексис МакАллистер вывел аргентинцев вперёд. На 77-й минуте Лаутаро Мартинес установил точку в матче.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 10:28
Конечно, Аргентина сильнее.
Митя Митин
Митя Митин
сегодня в 09:54
Не думал что на тб сыграют !
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 09:50
После гола Угальде возникло двоякое ощущение...
С одной стороны приятно, как никак спартаковец!
А с реверса - нависла угроза над ставкой!)
9yzqhqka53rs
9yzqhqka53rs
сегодня в 09:35
Сборная Аргентины и без Месси хорошо играет.
112910415
112910415
сегодня в 09:30
товарищ Угальде !
начинай мощно забивать за Спартак !
Elliada_
Elliada_ ответ up9krk4jnq8s (раскрыть)
сегодня в 09:17
Это Коста-Рика, а не топ-сборная. Было бы странно, если бы чемпионы мира проиграли такой сборной.
Elliada_
Elliada_
сегодня в 09:16
Наконец, Лаутаро забил после 16-ти матчевой голевой засухи.
up9krk4jnq8s
up9krk4jnq8s
сегодня в 09:02
И без Месси неплохо получается.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 09:01
Всё по сценарию , как и должно было произойти.
xv37aepvfxxy
xv37aepvfxxy
сегодня в 08:46
Надо Манфреду и за Спартак тоже почаще забивать
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