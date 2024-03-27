Аргентина обыграла Коста-Рику, Угальде отметился забитым голом

Аргентина обыграла Коста-Рику (3:1) в товарищеском матче.
Первый гол в игре на 34-й минуте забил нападающий Коста-Рики Манфред Угальде. На 52-й минуте полузащитник Аргентины Анхель Ди Мария сравнял счёт. На 56-й минуте Алексис МакАллистер вывел аргентинцев вперёд. На 77-й минуте Лаутаро Мартинес установил точку в матче.
С одной стороны приятно, как никак спартаковец!
А с реверса - нависла угроза над ставкой!)
С одной стороны приятно, как никак спартаковец!
А с реверса - нависла угроза над ставкой!)
начинай мощно забивать за Спартак !
начинай мощно забивать за Спартак !