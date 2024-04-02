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сегодня, 10:38

Портал Transfermarkt опубликовал список самых подешевевших игроков по итогам обновлений. Возглавил его полузащитник «Баварии» и сборной Германии . Немец подешевел на 15 миллионов евро. Теперь его трансферная стоимость составляет 60 миллионов евро. В текущем сезоне Киммих сыграл 32 матча во всех турнирах, забил мяч, отдал 8 голевых передач и получил 3 карточки (2 жёлтых и 1 красную). Контракт 29-летнего опорного полузащитника с «Баварией» действует до лета 2025 года.

Топ-20 самых подешевевших игроков выглядит следующим образом:

Ранее был опубликован список самых дорогих игроков в мире.