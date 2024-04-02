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Transfermarkt опубликовал список самых подешевевших игроков

сегодня, 10:38

Портал Transfermarkt опубликовал список самых подешевевших игроков по итогам обновлений. Возглавил его полузащитник «Баварии» и сборной Германии Йозуа Киммих. Немец подешевел на 15 миллионов евро. Теперь его трансферная стоимость составляет 60 миллионов евро. В текущем сезоне Киммих сыграл 32 матча во всех турнирах, забил мяч, отдал 8 голевых передач и получил 3 карточки (2 жёлтых и 1 красную). Контракт 29-летнего опорного полузащитника с «Баварией» действует до лета 2025 года.

Топ-20 самых подешевевших игроков выглядит следующим образом:

Transfermarkt опубликовал список самых подешевевших игроков

Ранее был опубликован список самых дорогих игроков в мире.

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Опубликован список самых дорогих игроков в мире
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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 10:55
А когда выйдет список обнулённых?
Хоть какая-то новость про Промеса будет.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 10:46
В общем, "Челси", "Бавария" и "Барселона" да депутат и почётный доктор Манчестерского университета подешевел заодно))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:41
Дурное Дело нехитрое, знай косячь...
Гость
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