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ГлавнаяНовостиЮмор, иногда за 300Англия. Премьер-Лига 2023/2024

Гвардиола: «Всегда стараюсь критиковать футболистов»

сегодня, 17:29

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола после матча АПЛ против «Арсенала» (0:0) прямо на поле стал разбирать игру с хавбеком Джеком Грилишем. Специалист подобным образом пообщался и с нападающим Жереми Доку. Позднее бывший ведущий Sky Sports Ричард Киз раскритиковал рулевого. Гвардиола с юмором высказался о данном эпизоде.

Я делаю это ради камер и своего высокомерия. Хочу попадать в трансляцию, чтобы засыпать довольным.

Всегда стараюсь критиковать футболистов и объяснять им, насколько они плохи. Особенно когда Эрлинг Холанд забивает три гола, камеры должны быть направлены на меня.

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Все комментарии
Elliada_
Elliada_
сегодня в 18:04
Журналисты достали. Тренер работает. А они почему так, зачем это, почему то? Главное есть результат.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 18:03
Молодец Пеп! Юморнул)))
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 17:53
Постигает английский юмор.
adekvat
adekvat
сегодня в 17:43
А этим журналюгам какое дело, просто хотел сам пропиариться.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 17:38
Саркастирует товарищ)
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