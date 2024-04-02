Гвардиола: «Всегда стараюсь критиковать футболистов»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола после матча АПЛ против «Арсенала» (0:0) прямо на поле стал разбирать игру с хавбеком Джеком Грилишем. Специалист подобным образом пообщался и с нападающим Жереми Доку. Позднее бывший ведущий Sky Sports Ричард Киз раскритиковал рулевого. Гвардиола с юмором высказался о данном эпизоде.
Я делаю это ради камер и своего высокомерия. Хочу попадать в трансляцию, чтобы засыпать довольным.
Всегда стараюсь критиковать футболистов и объяснять им, насколько они плохи. Особенно когда Эрлинг Холанд забивает три гола, камеры должны быть направлены на меня.