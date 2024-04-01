Третий брат Березуцкий и уродская статуя Бекхэма. Знаменитые футбольные пранки

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сегодня, 15:35

Большой Интернет тоже стартовал с шутки.

Третий брат для Березуцких

Василий Уткин выдумывал разные розыгрыши. Но идея с третьим братом футболистов-близнецов, пожалуй, лучшая. Изначально планировали создать Ваню Комбарова. Алексея Березуцкого пришлось долго уговаривать, что это классная затея – заявить по телевиденью, что существует третий брат-близнец, который не смотрит футбол, работает барменом.

Самое страшное в смешной истории – наивность зрителей. Даже далекие знакомые подходили к Алексею и Василию Березуцким, без иронии спрашивая, зачем они столько лет прятали брата Ваню? Вот так люди и начинают верить в чушь, достаточно снять ролик. Ушел из жизни автор идеи Уткин, но этот пранк навсегда останется в футбольном фольклоре.

Гаскойн и охранник в Риме

В «Лацио» знали, что подписывают балагура. У многих, кто пересекался с Газзой, есть смешные истории о выходках британца. Пол выбегал на разминку в парике «под Давида Жинола». Пол отправлял Винни Джонсу туалетный ершик в ответ на цветок. Жесткий хавбек отправил такой подарок Газзе после матча, когда Винни схватил Пола за гениталии.

В списке пранков британца есть дорогущий билет другу детства в Рим… Через Токио. В столице Италии шутник Гаскойн сразу начал со своих фокусов. В клубе к нему приставили персонального охранника. Пол открыл окно в номере отеля, поставил на подоконник обувь и спрятался. Охранник зашел в комнату и подумал, что странный британец спрыгнул вниз.

Реми Гайяр и Кубок Франции

Легендарный французский комик Гайяр стал популярным с расцветом роликов в Сети – вы точно видели его розыгрыши, ведь нередко прикалывается над полицейскими и устраивает различные абсурдные забеги. Но популярность Реми получил, когда в 2002 году выбежал на поле после завершения финала Кубка Франции, когда победил «Лорьян».

Гайяр был переодет в футбольную форму и притворился игроком. Поскольку все сходили с ума от радости, а охранники упустили Реми, то он не просто отпраздновал чужую победу вместе с командой, но также поднялся на трибуны, где вручали кубок. Самое забавное, что президент Франции Жак Ширак пожал руку Гайяру и сказал, что тот хорошо сыграл в финале.

Уродская статуя для Бекхэма

Вербовщик новичков для команды Месси на пару минут поверил, что ему создали статую с уродским вытянутым лицом. Максимально карикатурный постамент. Поскольку Бекхэм видел бюст Роналду – знаменитую статую установили на родине португальца, то сразу начал возмущаться. Почему Дэвид не был похож на себя на постаменте?

Англичанину повезло, что его просто разыгрывал давний знакомый, ведущий вечернего шоу Джеймс Корден. Фанат «Вест Хэма» подстроил презентацию статуи, которую во время представления разбили с помощью неуклюжего водителя погрузчика. Бекхэм быстро догадался, что обстановка странная, но этот розыгрыш неплох – Дэвида обманули.

ПСЖ и новые правила футбола

У парижан большая маркетинговая команда. Постоянно предлагали различные пранки, когда раскручивали бренд. Например, многие видели, как пугали Мбаппе. Но выскочить из-за угла это как дернуть за косичку маленькую девочку – Дзюба так поступил в футболке «Зенита» перед выходом на поле, а малышка подумала, что это проделки мальчика у неё за спиной. Куда лучше организовали розыгрыш в ПСЖ . Пресс-служба привела к футболистам актера, «представителя Лиги 1», который начал объяснять им новые правила футбола.

Говорил, что у арбитров будут камеры на голове, а за любой мат сразу желтая карточка. Плеваться на поле можно только элегантно, а праздновать голы без карточек разрешат не дольше десяти секунд. С последним прокололись. Рабьо начал догадываться, что их разыгрывают. Надо было заявить о тридцати секундах. Консультант объяснял правила с помощью презентации, некоторые игроки ПСЖ начали возмущаться, что правила нереально выполнить. Затем актер признался, что ребят снимают скрытые камеры и всё это шутка.

«Уимблдон» и кабинет тренера

Большинство шуток «Дикой банды» с Джонсом, Уайзом и Фашану были жесткими. Однажды игроки «Уимблдона» едва не утопили помощника тренера. Вряд ли трезвыми опустили его головой в воду на озере и засекли, сколько продержится. Вся команда едва не погибла, ведь надели водителю автобуса во время движения коробку на голову. Бедняга уволился.

Шутки были из разряда юмора рабочих британцев тех лет. Футболисты сожгли костюм от «Армани» новичка команды, пришлось хватать огнетушитель. Показывали одно место фанатам, приспустив трусы и выстроившись в линейку. А однажды футболисты «Уимблдона» вынесли все вещи главного тренера Бассетта в коридор и воссоздали «кабинет» в деталях.

«Youtube» и меткость Роналдиньо

Видео в Сети стали популярнее после футбольного пранка с участием Роналдиньо. В 2024-м сложно в такое поверить, но на заре Интернета народ легче было обмануть. Например, многие подумали, что существует Ваня Березуцкий. Просто не публичный человек, как брат-близнец Кьеллини. А до этого люди считали, что Роналдиньо может попасть в перекладину мячом, укротить его после отскока и ещё раз пробить в каркас ворот. Ролик первым набрал один миллион просмотров на «Youtube» в 2005-м.

Футбольный и не только народ упрямо доказывал, что неугомонный Роналдиньо нарушил законы физики. Как часто видите, чтобы мяч от перекладины отскакивал на пятнадцать метров в поле, причем по удобной для будущего приема дуге? Спустя почти двадцать лет стало сложнее устраивать подобные розыгрыши. Даже реальные видео сопровождают комментарии про искусственный интеллект и редактуру. Пусть фермы ботов атакуют, хорошие шутки живых людей делают жизнь лучше.