Болельщиков повеселило посещение игроками «Ньюкасла» матча по дартсу

Футболисты «Ньюкасла» посетили матч по дартсу перед игрой АПЛ с «Арсеналом», которая состоится 24 февраля.
На мероприятии были замечены Дэн Берн, Шон Лонгстафф, Харви Барнс, Марк Гиллеспи, Пол Дамметт, Эллиот Андерсон и Мэтт Таргетт.
Что примечательно, в качестве напитка игроки «сорок» выбрали воду, а не пиво, это развеселило болельщиков:
Между ними ни одной пинты!
Никогда не понимал чопорный английский юмор.
Лучше пошутили, что игроки пришли учиться у дартсменов меткости, а то в этом сезоне дела совсем плохи.
Никогда не понимал чопорный английский юмор.
Лучше пошутили, что игроки пришли учиться у дартсменов меткости, а то в этом сезоне дела совсем плохи.