Болельщиков повеселило посещение игроками «Ньюкасла» матча по дартсу

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вчера, 13:31

Футболисты «Ньюкасла» посетили матч по дартсу перед игрой АПЛ с «Арсеналом», которая состоится 24 февраля.

На мероприятии были замечены , , , , , и .

Что примечательно, в качестве напитка игроки «сорок» выбрали воду, а не пиво, это развеселило болельщиков: