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Болельщиков повеселило посещение игроками «Ньюкасла» матча по дартсу

вчера, 13:31
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл Юнайтед23:00 Не начался

Футболисты «Ньюкасла» посетили матч по дартсу перед игрой АПЛ с «Арсеналом», которая состоится 24 февраля.

На мероприятии были замечены Дэн Берн, Шон Лонгстафф, Харви Барнс, Марк Гиллеспи, Пол Дамметт, Эллиот Андерсон и Мэтт Таргетт.

Что примечательно, в качестве напитка игроки «сорок» выбрали воду, а не пиво, это развеселило болельщиков:

Между ними ни одной пинты!

Болельщиков повеселило посещение игроками «Ньюкасла» матча по дартсу

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Все комментарии
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 16:06
Болельщиков повеселило, что игроки пили воду, а не пиво?
Никогда не понимал чопорный английский юмор.
Лучше пошутили, что игроки пришли учиться у дартсменов меткости, а то в этом сезоне дела совсем плохи.
shlomo
shlomo
вчера в 13:34
Ну а что им нельзя посетить такое мероприятие?... да и пива можно и дома попить а не на публике, чтобы потом журналюги не делали своих выводов.
Гость
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