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Гвардиола с юмором отреагировал на слова Почеттино о ничьей

вчера, 08:58
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити1 : 1Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

«Манчестер Сити» и «Челси» сыграли вничью в матче АПЛ (1:1).

После поединка главный тренер «синих» Маурисио Почеттино заявил, что его команде удалось остановить своего оппонента, при этом, по мнению рулевого, лондонцы могли одержать победу.

Наставник «горожан» Пеп Гвардиола отреагировал на это с долей иронии:

Хорошо, поздравляю. Если он так думает, то это полезно для его команды.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 17:56
не убедил Пеп в этом матче !
Франц Кафка
Франц Кафка
вчера в 13:00
Отскочил шарлатан
Плюс сколько раз в штрафной ныряли игроки мс от любого касания???
Флешбеки барселоны времен этого шарлатана, походу, там где он тренирует ныряют все. Но не припомню такого за Баварией его времен, может ошибаюсь...
878z5ny5hanv
878z5ny5hanv
вчера в 11:21
Очень интересный матч, оба клуба показали высокий уровень игры. Приятно было наблюдать за такими командами. Надеюсь, в следующем матче они покажут еще более яркую игру.
Искендер 3
Искендер 3
вчера в 10:42
А для тебя, шарлатан, полезно знать, что отскочил с помощью рикошета. У себя на поле.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 09:32
Доля правды может и есть в словах аргентинца, ведь МС сумел уйти от поражения в концовке лишь с рикошета от защитника Челси, который залетел в ворота.
МС конечно могли забить в других эпизодах, так же, как и Челси не использовал свои (но уровни игроков разные на сегодня), плюс сам Почеттино убил победную игру не понятными, не логичными и даже можно сказать трусливыми заменами.
В общем по сезону в АПЛ 4-4 и 1-1 сыграли.
Гость
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