Гвардиола с юмором отреагировал на слова Почеттино о ничьей

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вчера, 08:58

«Манчестер Сити» и «Челси» сыграли вничью в матче АПЛ (1:1).

После поединка главный тренер «синих» заявил, что его команде удалось остановить своего оппонента, при этом, по мнению рулевого, лондонцы могли одержать победу.

Наставник «горожан» отреагировал на это с долей иронии: