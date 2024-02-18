Гвардиола с юмором отреагировал на слова Почеттино о ничьей

«Манчестер Сити» и «Челси» сыграли вничью в матче АПЛ (1:1).
После поединка главный тренер «синих» Маурисио Почеттино заявил, что его команде удалось остановить своего оппонента, при этом, по мнению рулевого, лондонцы могли одержать победу.
Наставник «горожан» Пеп Гвардиола отреагировал на это с долей иронии:
Хорошо, поздравляю. Если он так думает, то это полезно для его команды.
Плюс сколько раз в штрафной ныряли игроки мс от любого касания???
Флешбеки барселоны времен этого шарлатана, походу, там где он тренирует ныряют все. Но не припомню такого за Баварией его времен, может ошибаюсь...
Плюс сколько раз в штрафной ныряли игроки мс от любого касания???
Флешбеки барселоны времен этого шарлатана, походу, там где он тренирует ныряют все. Но не припомню такого за Баварией его времен, может ошибаюсь...
МС конечно могли забить в других эпизодах, так же, как и Челси не использовал свои (но уровни игроков разные на сегодня), плюс сам Почеттино убил победную игру не понятными, не логичными и даже можно сказать трусливыми заменами.
В общем по сезону в АПЛ 4-4 и 1-1 сыграли.
МС конечно могли забить в других эпизодах, так же, как и Челси не использовал свои (но уровни игроков разные на сегодня), плюс сам Почеттино убил победную игру не понятными, не логичными и даже можно сказать трусливыми заменами.
В общем по сезону в АПЛ 4-4 и 1-1 сыграли.