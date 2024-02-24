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Гендиректор «Пари НН» прокомментировал слова Юрана о будущем чемпионстве

вчера, 11:35

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик‑Гусейнов дал комментарий касательно турнирных перспектив команды.

Каким итоговым местом «Пари НН» в этом сезоне мы будем довольны? Конкретного места мы в качестве цели не ставим. Но от команды ждем победы в каждой игре. Нам нужно прибавлять и расти. Ребята способны отдаваться в каждом матче по максимуму.

Верю ли, что Юран в будущем может стать чемпионом с «Пари НН»? Да. Сергей Николаевич очень сильный тренер и ставит перед собой реалистичные задачи. Не летает в облаках, как некоторые другие специалисты, и отвечает за свои слова.

Ранее главный тренер команды Сергей Юран заявил о намерении бороться с командой за чемпионство в 2025 году.

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НН  Юран Сергей
Источник: matchtv.ru
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Все комментарии
Хиромант
Хиромант ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 19:32
- Вы абсолютно правы. В недалёком будущем прилетят инопланетяне, и покажут всем нам, как надо играть в футбол. Будущее - оно ведь непредсказуемое...
ermak6848
ermak6848
вчера в 16:53
СергейЮран - замечательный трер российского Чемпионата.
112910415
112910415
вчера в 16:18
нельзя же не доверять Юрану ! )
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 15:29
Согласен, Юран не летает в облаках как некоторые специалисты, он давно уже в открытом космосе.
jhqp853d9j5p
jhqp853d9j5p
вчера в 14:16
Очень интересно, каким образом “Пари НН” сможет добиться чемпионства в 2025 году под руководством Сергея Юрана. Однако, судя по словам генерального директора, команда не ставит перед собой конкретной цели по месту в турнирной таблице, но стремится побеждать в каждом матче. Это звучит очень амбициозно! Будем следить за успехами команды с интересом!
tezqsb34z8kx
tezqsb34z8kx
вчера в 13:55
С таким тренером как Юран можно и побороться
Scorp689
Scorp689
вчера в 13:53
Если только в медиа лиге...
e6jnkqq6m6be
e6jnkqq6m6be
вчера в 12:48
Верить можно, но шансов нет.
drug01
drug01
вчера в 12:47
Надо верить но не так сильно!!!
lotsman
lotsman
вчера в 12:33
В будущем возможно всё. Главное не определять границы. Ведь будущее, оно безгранично. И в нём может быть всё. Главное, верить и всё получится.)
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 12:18
Не вылетят и уже можно считать хорошим результатом !
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