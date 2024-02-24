Гендиректор «Пари НН» прокомментировал слова Юрана о будущем чемпионстве

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик‑Гусейнов дал комментарий касательно турнирных перспектив команды.

Каким итоговым местом «Пари НН» в этом сезоне мы будем довольны? Конкретного места мы в качестве цели не ставим. Но от команды ждем победы в каждой игре. Нам нужно прибавлять и расти. Ребята способны отдаваться в каждом матче по максимуму.

Верю ли, что Юран в будущем может стать чемпионом с «Пари НН»? Да. Сергей Николаевич очень сильный тренер и ставит перед собой реалистичные задачи. Не летает в облаках, как некоторые другие специалисты, и отвечает за свои слова.