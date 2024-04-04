«Интер Майами» без Месси проиграл в 1-м матче Кубка чемпионов КОНКАКАФ

1712209413

сегодня, 08:43

«Интер Майами» потерпел поражение от «Монтеррея» в первом матче 1/4 финала плей-офф Кубка чемпионов КОНКАКАФ (1:2).

На 19-й минуте Томас Авилес вывел хозяев поля вперёд. На 65-й представители МЛС остались в меньшинстве — за вторую жёлтую карточку был удалён Давид Руис. Мексиканская команда отыгралась на 69-й — мяч забил Максимилиано Меса. Хорхе Родригес на 89-й отметился победным для гостей голом.

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси недавно восстановился от травмы, но в поединке участия не принимал. Жорди Альба, Серхио Бускетс и Луис Суарес отыграли всю встречу без замен.