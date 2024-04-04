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«Интер Майами» без Месси проиграл в 1-м матче Кубка чемпионов КОНКАКАФ

сегодня, 08:43
Интер МайамиЛоготип футбольный клуб Интер Майами1 : 2Логотип футбольный клуб МонтеррейМонтеррейМатч завершен

«Интер Майами» потерпел поражение от «Монтеррея» в первом матче 1/4 финала плей-офф Кубка чемпионов КОНКАКАФ (1:2).

На 19-й минуте Томас Авилес вывел хозяев поля вперёд. На 65-й представители МЛС остались в меньшинстве — за вторую жёлтую карточку был удалён Давид Руис. Мексиканская команда отыгралась на 69-й — мяч забил Максимилиано Меса. Хорхе Родригес на 89-й отметился победным для гостей голом.

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси недавно восстановился от травмы, но в поединке участия не принимал. Жорди Альба, Серхио Бускетс и Луис Суарес отыграли всю встречу без замен.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 11:42
На то он и "гарант" чтобы обеспечить победу!)
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 11:29
Без Месси тяжело команде, но к ответной игре он вернется на поле и поможет сделать камбек.
AgamagA_______
AgamagA_______
сегодня в 10:57
Вернётся чемпион мира и наладится игра. Без Месси некому вести игру и раздавать голевые передачи.
Наличие таких мастеров и чемпионов как Суарес, Бускетс, Альба не даёт гарантии победы. Уровень МЛС всё же выше, чем арабская лига верблюдов.
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 10:41
Забыли с пляжа вытянуть Месси?😁 Или с папочкой на переговорах по выбиванию более жирного контракта
Futurista
Futurista
сегодня в 09:54
Спартак вчера без Месси тоже проиграл)...
Рой Макай
Рой Макай ответ 3uda8ffujrxn (раскрыть)
сегодня в 09:48
Какая перестройка? Он только туда перешел
3uda8ffujrxn
3uda8ffujrxn
сегодня в 09:17
Неужели вы думаете что без Меськи Интер Майами не способен играть ?Вы ошибаетесь ,пиар Меськи закончился ,а команде нужна перестройка без Меськи!!!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 09:11
Главное, что Месси не проиграл, значит претендует на ЗМ!!!
Elliada_
Elliada_
сегодня в 08:53
В принципе, я так и думал, когда увидел, что Месси не играет. Без Месси Майами проиграл все турниры, прям как Аль-Наср с Роналду в составе. Сначала проиграл финал Кубка США, потом не смог выйти в плей-офф МЛС, а теперь проиграл первый матч 1/4 финала ЛЧ. Даже Суарес, Бускетс и Альба не помогли.

К ответной игре Месси будет готов, но будет трудно выйти в полуфинал. Игра на выезде + Монтеррей забил 2 гола (правило выездного гола действует). Майами нужно выигрывать с перевесом 2 гола.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 08:51
Ну ни чего у них будет возможность взять реванш в ответном....
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:45
Да уж,без Месси Интер не тянет - это точно.
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
сегодня в 08:44
Без Месси всегда трудно, даже для Майами.
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