Хет-трик Фодена помог «Манчестер Сити» разгромить «Астон Виллу»

«Манчестер Сити» крупно обыграл «Астон Виллу» в 31-м туре АПЛ (4:1).
Родри вывел хозяев поля вперед на 11-й минуте. На 20-й счет сравнял Джон Дуран. После этого хет-трик оформил Фил Фоден, забивший на 45+1-й, 62-й и 69-й.
После этой игры «горожане» идут на 3-м месте (67 очков), «львы» находятся на 4-й позиции (59 баллов).
Сегодня команда играла здорово, молодцы, прям приятно смотреть!))) классные атаки, красивые голы))
Хочу Ортегу отметить, может ему пора первым номером стать?
Фоден- красавчик,уже не первый хет-трик в этом сезоне!)) последний гол шикарно лупанул))) а Родри как всегда 10 из 10!!)))
Сегодня команда играла здорово, молодцы, прям приятно смотреть!))) классные атаки, красивые голы))
Хочу Ортегу отметить, может ему пора первым номером стать?
Фоден- красавчик,уже не первый хет-трик в этом сезоне!)) последний гол шикарно лупанул))) а Родри как всегда 10 из 10!!)))