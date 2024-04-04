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Хет-трик Фодена помог «Манчестер Сити» разгромить «Астон Виллу»

сегодня, 00:26
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити4 : 1Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон ВиллаМатч завершен

«Манчестер Сити» крупно обыграл «Астон Виллу» в 31-м туре АПЛ (4:1).

Родри вывел хозяев поля вперед на 11-й минуте. На 20-й счет сравнял Джон Дуран. После этого хет-трик оформил Фил Фоден, забивший на 45+1-й, 62-й и 69-й.

После этой игры «горожане» идут на 3-м месте (67 очков), «львы» находятся на 4-й позиции (59 баллов).

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:37
Надо признать, что вилла играла не совсем основой. Не было Уоткинса, Макгина, Мартинеса, а Телеманс и Бэйли начали матч на лавке, но при этом легко вскрыли оборону сити чуть ли не в первой же атаке... С такой обороной далеко не уедешь
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 00:30, ред.
С Победой Ситизенов!!! Пока sihafazatron, активничает на ветках, Igo0rek,allemz,Elliada, "прохлаждаются" шучу!!!)) С Победой Родные!!!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:29
И вроде как Йошко прибавляет с каждой игрой, хотелось бы, что продолжал в том же духе. Не сравнить с началом его карьеры в сити)
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:27
Мс с красивой и уверенной победой над крепкой командой!)) давненько уже не видел такой сити! и хоть немного разницу голов улучшили!))
Сегодня команда играла здорово, молодцы, прям приятно смотреть!))) классные атаки, красивые голы))
Хочу Ортегу отметить, может ему пора первым номером стать?
Фоден- красавчик,уже не первый хет-трик в этом сезоне!)) последний гол шикарно лупанул))) а Родри как всегда 10 из 10!!)))
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