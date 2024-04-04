Хет-трик Фодена помог «Манчестер Сити» разгромить «Астон Виллу»

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сегодня, 00:26

«Манчестер Сити» крупно обыграл «Астон Виллу» в 31-м туре АПЛ (4:1).

Родри вывел хозяев поля вперед на 11-й минуте. На 20-й счет сравнял Джон Дуран. После этого хет-трик оформил Фил Фоден, забивший на 45+1-й, 62-й и 69-й.

После этой игры «горожане» идут на 3-м месте (67 очков), «львы» находятся на 4-й позиции (59 баллов).