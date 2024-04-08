Женская сборная России обыграла команду Эквадора во второй раз подряд

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вчера, 20:42

Женская сборная России в контрольном матче обыграла команду Эквадора во второй раз подряд (3:2).

Дублем отметилась Валерия Бизенкова. Один гол забила Анна Беломытцева.

В первой игре россиянки также одержали победу.