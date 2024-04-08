Женская сборная России обыграла команду Эквадора во второй раз подряд

Женская сборная России в контрольном матче обыграла команду Эквадора во второй раз подряд (3:2).
Дублем отметилась Валерия Бизенкова. Один гол забила Анна Беломытцева.
В первой игре россиянки также одержали победу.
Женская сборная России в контрольном матче обыграла команду Эквадора во второй раз подряд (3:2).
Дублем отметилась Валерия Бизенкова. Один гол забила Анна Беломытцева.
В первой игре россиянки также одержали победу.
он предлагал вообще не трогать родителей...
он предлагал вообще не трогать родителей...
Мне вообще ситуация эта не нравится.
Могу сказать одно:
"Ребята! Давайте жить дружно"!
Мне вообще ситуация эта не нравится.
Могу сказать одно:
"Ребята! Давайте жить дружно"!