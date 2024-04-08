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Женская сборная России обыграла команду Эквадора во второй раз подряд

вчера, 20:42

Женская сборная России в контрольном матче обыграла команду Эквадора во второй раз подряд (3:2).

Дублем отметилась Валерия Бизенкова. Один гол забила Анна Беломытцева.

В первой игре россиянки также одержали победу.

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Источник: rfs.ru
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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:35
девушки молодцы !
ОПС
ОПС
сегодня в 03:15
Первая победа была поярче и с большим счетом, а вторая, судя по счету, повеселее. В общем, молодцы.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:06
Очень долго был на соккере пользователь Назар,
он предлагал вообще не трогать родителей...
Шуnя771
Шуnя771 ответ shlomo2 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 21:03
Повторюсь - я исхожу из информации которую черпаю из этого ресурса, если имеет место то, что Вы указали это недопустимо.
STVA 1
STVA 1 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 20:52
Дык лично я только за! Но я ниже там писал , что не надо свою правду возводить в абсолют! Нужен как говорил один персонаж - консенсус)))
Шуnя771
Шуnя771 ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 20:47
Вполне возможно, но сейчас я исхожу то что имею с обеих сторон.
Мне вообще ситуация эта не нравится.
Могу сказать одно:

"Ребята! Давайте жить дружно"!
Гость
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