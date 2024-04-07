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«Тоттенхэм» переиграл «Ноттингем Форест» и поднялся на 4-е место в АПЛ

вчера, 22:00
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)3 : 1Логотип футбольный клуб Ноттингем ФорестНоттингем ФорестМатч завершен

«Тоттенхэм» обыграл «Ноттингем Форест» в матче 32-го тура АПЛ (3:1).

На 15-й минуте игры автогол Мурильо помог лондонцам выйти вперёд. Крис Вуд на 27-й сравнял счёт. Хозяева поля снова повели на 53-й после гола Мики ван де Вена. Педро Порро на 58-й забил 3-й мяч «шпор».

«Тоттенхэм» поднялся на 4-е место в чемпионате Англии, набрав 60 очков. «Ноттингем Форест» располагается на 17-й позиции, у команды 25 баллов.

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Источник: soccer.ru Фото: Аккаунт ФК «Тоттенхэм» в соцсети «X»
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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:11
Тоттенхэм приближается к тройке лидеров и это неплохо !
112910415
112910415
сегодня в 06:00
вот радость, в зоне ЛЧ !
u7q6uu3n223w
u7q6uu3n223w
сегодня в 04:44
Похоже Ноттингеме вылета не избежать.
Karkaz
Karkaz
вчера в 23:11
Первый гол непосредственно сделал Вернер. Смотрю адаптировался, хорош на левом фланге, тренер доверяет ему, скорее всего выкупят у Лейпцига.
Karkaz
Karkaz ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 23:08, ред.
Календарь видел у Тоттенхэма? Подряд Ньюкасл, МС, Арсенал, Ливерпуль. У Виллы только сложные Арсенал и Ливерпуль. Так что далеко еще не всё ясно с четвёркой.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 22:08
Думаю, это окончательный вид четвёрки, команда Ебенина сдулась и похожа на прошлогодний "Арсенал" конца сезона. Зато сразу в Лиге Европы начнут, как Эмери и любит))
vlad_viet_nam
vlad_viet_nam
вчера в 22:08
Очень хочется посмотреть на Астон Виллу в лиге чемпионов
В прошедшем сезоне Ньюкасл неплохо сражался ,немного не хватило опыта
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 22:03
Уже в зоне лч, задача там удержаться!
Гость
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