«Тоттенхэм» переиграл «Ноттингем Форест» и поднялся на 4-е место в АПЛ

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вчера, 22:00

«Тоттенхэм» обыграл «Ноттингем Форест» в матче 32-го тура АПЛ (3:1).

На 15-й минуте игры автогол Мурильо помог лондонцам выйти вперёд. Крис Вуд на 27-й сравнял счёт. Хозяева поля снова повели на 53-й после гола Мики ван де Вена. Педро Порро на 58-й забил 3-й мяч «шпор».

«Тоттенхэм» поднялся на 4-е место в чемпионате Англии, набрав 60 очков. «Ноттингем Форест» располагается на 17-й позиции, у команды 25 баллов.