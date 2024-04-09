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«Барселона» хочет подписать летом Бернарду Силву

вчера, 09:36

Полузащитник Бернарду Силва может перейти из «Манчестер Сити» в «Барселону».

Прошлым летом главный тренер каталонцев Хави общался с игроком на тему сотрудничества, но по финансовым причинам трансфер не состоялся. Португалец тогда продлил соглашение с «горожанами» до 2026 года, сумма отступных составляет 58 миллионов евро.

Ближайшим летом «блаугранас» продолжат работу над покупкой Силвы. Ситуация с финансовым фэйр-плей в клубе улучшилась, каталонцы, вероятно, смогут вкладывать в трансферы все деньги, заработанные на продажах.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта хочет применить схему, которая была использована при покупке Витора Роке. Стоимость перехода составила 30+31 млн евро, каждые полгода клуб выплачивает по 5 млн.

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Все комментарии
Karkaz
Karkaz
вчера в 20:02
Гюндоган перешёл, поэтому не удивлюсь что и Бернарду окажется в Барсе
AgamagA_______
AgamagA_______ ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 16:50
Почему? Барселона менее привлекательный клуб, чем МС?)
AgamagA_______
AgamagA_______ ответ зигзаг (раскрыть)
вчера в 16:48
Гвардиола просит игроков переходить в Барселону?
Гюндоган итак планировал менять клуб, остальные лавочники сити. В Барселоне для них хоть шансы есть играть, а в МС вообще по большим праздникам играли.
Igo0rek
Igo0rek ответ УЕСКА (раскрыть)
вчера в 14:56
При этом они еще угрожали прекратить с Сити все отношения, из-за того, что им не продали Бернарду за копейки и отдали Канселу на полгода позже в аренду.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:58
А сам то горит желанием играть в Барсе ?
зигзаг
зигзаг
вчера в 13:49
Ветер дует от Гвардиолы. Давно уж не в Барсе, но помогает как может
sihafazatron
sihafazatron ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 13:07
Понятно, что деньги решают многое, но и МС небедный клуб, могут дать хорошую зп)))
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 13:02
Если будет зарабатывать больше, то почему и нет ?
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 11:55
Эрик Гарсия, Ферран Торрес, Гюндоган, Канселу, теперь Силва. Барса что весь Сити хочет раскупить?)
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:53
Разберитесь с финансовым фэйр-плей и покупайте хоть Дзюбу...)
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 11:24
Видимо МС он больше не нужен.
nu42gu29axhb
nu42gu29axhb
вчера в 10:58
Барселона слишком много хочет, но нужно еще и выгодно продать некоторых игроков.
lotsman
lotsman
вчера в 10:53
Барселона сейчас уже не та Барса. Если Силва хочет поменять Ман. Сити на Барселону, то это не понятно.
q6am88sx5rv5
q6am88sx5rv5
вчера в 10:18
дом престарелых
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 10:17
Каждые пол года по 5 лямов хорошая схема!
112910415
112910415
вчера в 10:06
это бы неплохо !
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:04
Бернардо будет дураком, если променяет Сити на Барсу...
sv_1969
sv_1969
вчера в 10:02
Хотеть не значит мочь)))
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