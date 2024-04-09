«Барселона» хочет подписать летом Бернарду Силву

Полузащитник Бернарду Силва может перейти из «Манчестер Сити» в «Барселону».
Прошлым летом главный тренер каталонцев Хави общался с игроком на тему сотрудничества, но по финансовым причинам трансфер не состоялся. Португалец тогда продлил соглашение с «горожанами» до 2026 года, сумма отступных составляет 58 миллионов евро.
Ближайшим летом «блаугранас» продолжат работу над покупкой Силвы. Ситуация с финансовым фэйр-плей в клубе улучшилась, каталонцы, вероятно, смогут вкладывать в трансферы все деньги, заработанные на продажах.
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта хочет применить схему, которая была использована при покупке Витора Роке. Стоимость перехода составила 30+31 млн евро, каждые полгода клуб выплачивает по 5 млн.
Гюндоган итак планировал менять клуб, остальные лавочники сити. В Барселоне для них хоть шансы есть играть, а в МС вообще по большим праздникам играли.
Гюндоган итак планировал менять клуб, остальные лавочники сити. В Барселоне для них хоть шансы есть играть, а в МС вообще по большим праздникам играли.