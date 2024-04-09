«Барселона» хочет подписать летом Бернарду Силву

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вчера, 09:36

Полузащитник может перейти из «Манчестер Сити» в «Барселону».

Прошлым летом главный тренер каталонцев Хави общался с игроком на тему сотрудничества, но по финансовым причинам трансфер не состоялся. Португалец тогда продлил соглашение с «горожанами» до 2026 года, сумма отступных составляет 58 миллионов евро.

Ближайшим летом «блаугранас» продолжат работу над покупкой Силвы. Ситуация с финансовым фэйр-плей в клубе улучшилась, каталонцы, вероятно, смогут вкладывать в трансферы все деньги, заработанные на продажах.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта хочет применить схему, которая была использована при покупке Витора Роке. Стоимость перехода составила 30+31 млн евро, каждые полгода клуб выплачивает по 5 млн.