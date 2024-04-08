Полузащитник «Лацио» Фелипе Андерсон близок к переходу в «Ювентус».
Футболист пополнит состав туринцев в качестве свободного агента. Сообщается, что стороны почти достигли договорённости.
По слухам, «бьянконери» также планируют усилиться нападающим «Болоньи».
Просто нельзя топтать искренность человека, а если в чем то сомнения и бездоказательные - лучше промолчать...
Просто нельзя топтать искренность человека, а если в чем то сомнения и бездоказательные - лучше промолчать...
Спасибо за общение, модераторам - за терпение, всех!)
Спасибо за общение, модераторам - за терпение, всех!)
Почему не все хотят играть с одного аккаунта!?
Почему не все хотят играть с одного аккаунта!?
Выдохните мужики все!
Остановитесь.
"Давайте жить дружно"!
Выдохните мужики все!
Остановитесь.
"Давайте жить дружно"!