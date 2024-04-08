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Фелипе Андерсон близок к переходу в «Ювентус»

вчера, 21:14

Полузащитник «Лацио» Фелипе Андерсон близок к переходу в «Ювентус».

Футболист пополнит состав туринцев в качестве свободного агента. Сообщается, что стороны почти достигли договорённости.

По слухам, «бьянконери» также планируют усилиться нападающим «Болоньи».

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Все комментарии
u6jcsbbzhdq5
u6jcsbbzhdq5
сегодня в 04:40
Свободные агенты даже у Ювентуса в цене.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:55
Остановка на ночёвку)
Шуnя771
Шуnя771 ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 21:52
Да к тебе вопросов нет. Лично мне оба эти акки известны и погоды они в КП не делают))
Шуnя771
Шуnя771 ответ Вещий (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 21:51
Если Правилами не запрещено - играйте...
Шуnя771
Шуnя771 ответ Neuron0020 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 21:48
Нормальное сообщество (компания) примет пояснение неудачного выступления занятостью здоровьем самого дорогого человека - мамы.
Просто нельзя топтать искренность человека, а если в чем то сомнения и бездоказательные - лучше промолчать...
ssspartak
ssspartak ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 21:46
Так и Андерсон сейчас никакущий. Собственно как и Лацио в этом сезоне. Для него этот переход равен повышению.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:41
Всем мирной ночи!
Спасибо за общение, модераторам - за терпение, всех!)
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:36
А вот вопрос есть!

Почему не все хотят играть с одного аккаунта!?
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:35
Да блин!

Выдохните мужики все!
Остановитесь.

"Давайте жить дружно"!
STVA 1
STVA 1 ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 21:32
наверное в деньгах выиграет не плохо
shlomo
shlomo
вчера в 21:25
А стоит ли ему менять шило на мыло... Юве сейчас никакущий.
Гость
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