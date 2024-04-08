Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАргентина. Суперлига 2024

Гранды европейского футбола заинтересованы в 16-летнем игроке «Ривер Плейт»

вчера, 15:19

«Реал», «Барселона», «Манчестер Сити» и «Челси» следят за полузащитником «Ривер Плейт» и сборной Аргентины до 17 лет Франко Мастантуоно. Сообщается, что уже были неформальные контакты с окружением игрока. «Барселона» наблюдает за прогрессом Мастантуоно на протяжении нескольких лет и считает, что он может вырасти в «десятку» мирового уровня.

16-летний атакующий полузащитник является воспитанником «Ривер Плейт». Его контракт заканчивается в декабре 2026 года. В текущем сезоне Мастантуоно провёл 10 матчей, в которых отметился голом. Портал Transfermarkt оценивает аргентинца в 4 миллиона евро.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слухи«Барселона» хочет подписать летом Бернарду Силву
Сегодня, 09:36
Слухи«Реал» хочет подписать голкипера «Трабзонспора»
Сегодня, 08:57
СлухиФелипе Андерсон близок к переходу в «Ювентус»
Вчера, 21:14
Слухи«Спортинг» хочет получить за Дьёкереша 100 миллионов евро
Вчера, 16:27
Слухи«Арсенал» может подписать Камавингу летом
Вчера, 15:49
Слухи«Эвертон» планирует выручить 85 млн евро с продажи своего защитника
Вчера, 15:36
Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 18:21
молодых талантов немало !
только денежки доставай !
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 16:13
мастодонт)))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 