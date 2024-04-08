Гранды европейского футбола заинтересованы в 16-летнем игроке «Ривер Плейт»

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вчера, 15:19

«Реал», «Барселона», «Манчестер Сити» и «Челси» следят за полузащитником «Ривер Плейт» и сборной Аргентины до 17 лет . Сообщается, что уже были неформальные контакты с окружением игрока. «Барселона» наблюдает за прогрессом Мастантуоно на протяжении нескольких лет и считает, что он может вырасти в «десятку» мирового уровня.

16-летний атакующий полузащитник является воспитанником «Ривер Плейт». Его контракт заканчивается в декабре 2026 года. В текущем сезоне Мастантуоно провёл 10 матчей, в которых отметился голом. Портал Transfermarkt оценивает аргентинца в 4 миллиона евро.