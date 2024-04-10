РФС хочет пригласить Роналдиньо и Ривалдо на матч легенд России и Бразилии

Руководитель департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза ( РФС ) Кирилл Терешин высказался на тему возможности проведения матча легенд сборных России и Бразилии.

С таким предложением Терешин ранее обратился к двукратному чемпиону мира в составе сборной Бразилии Кафу.

Мне кажется, матч легенд России и Бразилии вполне реализуем. Надо, чтобы Кафу переговорил с футболистами. Если они между собой договорятся, что готовы приехать, это будет большой праздник даже для Москвы. Можно без проблем собрать целый стадион. Привезти Роналдиньо, Кафу, Ривалдо, Таффарела, Кака. Они вызовут большой ажиотаж.

У нас из разных поколений можно собрать несколько сборных. Начиная от Егора Титова, Дмитрия Аленичева, Дмитрия Ананко, Андрея Тихонова и заканчивая более молодыми Андреем Аршавиным, Павлом Погребняком, Романом Широковым, Игорем Семшовым. Смешанный состав будет очень дееспособным. Но, конечно, надо будет соблюсти средний возраст, чтобы россияне не были моложе бразильцев.

О том, реально ли сюда привезти Роналдиньо и Ривалдо

Думаю, да. Это вопрос цены. Всё реализуемо. Надо целиться именно в такие вещи.

Цена на Роналдиньо может быть высоковата? Но он и сделает весь медийный эффект и кассу. Мы прекрасно понимаем, что футбол — это шоу-бизнес. Лица, которые в нём участвуют, монетизируют проект. Будут герои — будет интерес болельщиков, спонсоров и вещателей. Бизнес-модель можно посчитать. Но нужно ещё отталкиваться от интереса и желания приехать звезд бразильского футбола. Второй и третий составы будут неинтересны.