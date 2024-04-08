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Даниэль Алвес планирует вернуться в футбол в новой роли

вчера, 17:26

Экс-защитник сборной Бразилии Даниэль Алвес после тюрьмы планирует вернуться в футбол в новой роли.

Ранее бывший футболист покинул исправительное учреждение после внесения залога до решения по апелляции.

Бразилец сообщил своему окружению, что он сможет очистить свою репутацию и вновь работать в сфере футбола. Алвес понимает, что его игровая карьера завершена.

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Все комментарии
Rupertt
Rupertt
сегодня в 04:37
Полный тупизм, если ему дадут работу в футболе, пусть даже детей тренировать, это же бывший заключенный, уже не исправить.
Не Эго Ист
Не Эго Ист
сегодня в 00:22
shur
shur ответ kazakoff (раскрыть)
вчера в 23:11
...в колонии особого режима...!!!
AgamagA_______
AgamagA_______
вчера в 21:34
Надо было сразу отвалить 10 млн как Роналду, тогда не было бы всей этой истории.
kazakoff
kazakoff
вчера в 21:08
Агентом? Тренером?
Будет интересно посмотреть что придумал Дани
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:16
Тренером...в женский футбол...
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 18:51
Ему не стоит привлекать к себе внимание.
112910415
112910415
вчера в 18:39
может, не надо ?
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 18:07
Хотелось бы больше никогда не слышать об этом м....
Apokalipsys
Apokalipsys
вчера в 18:04, ред.
В далеком 2006 году брал 3жды подряд 1,3,2 место в конкурсе прогнозов, а толку?
Никакой памяти на портале не осталось. А у меня футболка и толстовка, а ну еще переписка осталась.
За 3е место ничего не прислали....
Sigurd Ring
Sigurd Ring
вчера в 17:52
Вижу отклонение от темы. Тема ведь не о том кому с кем лучше общаться, а о том кто тут лучший игрок КП.
Поэтому предлагаю следующее.
Всем соискателям данного титула в ближайшее время внести заявки-резюме, с кратким описанием своих достижений в конкурсе и фактическим документальным подтверждением этих достижений в виде скриншотов.
Если претендентов наберётся более одного человека, имеет смысл провести сравнительный статистический анализ заявок, с последующим выявлением лучшего из лучших.
Если же кандидат окажется одним единственный, предлагаю без лишних споров и препирательств закрепить за этим кандидатом почётное звание Лучшего Игрока Конкурса Прогнозов и закрыть уже эту тему раз и навсегда.
Ну, или закрыть хотя бы до тех пор пока не появится новый соискатель.

Кроме того на рассмотрение администрации хочу внести предложение об учреждении нового приза КП, а именно Приза Зрительских Симпатий.
Ни для кого не секрет, что многие участники конкурса наблюдают за другими игроками, симпатизируют им и порой искренне восхищаются достижениями конкурентов.
Бывает такое, что в конце месяца кто-то даже пытается помочь наиболее достойным противникам и уступить им пальму первенства.
Вот в таких случаях и имело бы смысл вручать Приз Зрительских Симпатий наиболее отличившемуся игроку.
Каждый активный участник, в конце месяца или в начале следующего, мог бы проголосовать за наиболее понравившегося ему кандидата. И по результатам этого опроса администрация могла бы наградить победителя каким-нибудь скромным сувениром.
Думаю, что такое начинание было бы совсем не лишним и несомненно разнообразило бы игровую жизнь сайта
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 17:46
Пора уже организовывать "лигу сидельцев".
По именам это точно топ будет.
Grizly88
Grizly88
вчера в 17:43
Может Месси позовет в млс?
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