Даниэль Алвес планирует вернуться в футбол в новой роли

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вчера, 17:26

Экс-защитник сборной Бразилии после тюрьмы планирует вернуться в футбол в новой роли.

Ранее бывший футболист покинул исправительное учреждение после внесения залога до решения по апелляции.

Бразилец сообщил своему окружению, что он сможет очистить свою репутацию и вновь работать в сфере футбола. Алвес понимает, что его игровая карьера завершена.