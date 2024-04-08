Даниэль Алвес планирует вернуться в футбол в новой роли

Экс-защитник сборной Бразилии Даниэль Алвес после тюрьмы планирует вернуться в футбол в новой роли.
Ранее бывший футболист покинул исправительное учреждение после внесения залога до решения по апелляции.
Бразилец сообщил своему окружению, что он сможет очистить свою репутацию и вновь работать в сфере футбола. Алвес понимает, что его игровая карьера завершена.
Будет интересно посмотреть что придумал Дани
Будет интересно посмотреть что придумал Дани
Никакой памяти на портале не осталось. А у меня футболка и толстовка, а ну еще переписка осталась.
За 3е место ничего не прислали....
Никакой памяти на портале не осталось. А у меня футболка и толстовка, а ну еще переписка осталась.
За 3е место ничего не прислали....
Поэтому предлагаю следующее.
Всем соискателям данного титула в ближайшее время внести заявки-резюме, с кратким описанием своих достижений в конкурсе и фактическим документальным подтверждением этих достижений в виде скриншотов.
Если претендентов наберётся более одного человека, имеет смысл провести сравнительный статистический анализ заявок, с последующим выявлением лучшего из лучших.
Если же кандидат окажется одним единственный, предлагаю без лишних споров и препирательств закрепить за этим кандидатом почётное звание Лучшего Игрока Конкурса Прогнозов и закрыть уже эту тему раз и навсегда.
Ну, или закрыть хотя бы до тех пор пока не появится новый соискатель.
Кроме того на рассмотрение администрации хочу внести предложение об учреждении нового приза КП, а именно Приза Зрительских Симпатий.
Ни для кого не секрет, что многие участники конкурса наблюдают за другими игроками, симпатизируют им и порой искренне восхищаются достижениями конкурентов.
Бывает такое, что в конце месяца кто-то даже пытается помочь наиболее достойным противникам и уступить им пальму первенства.
Вот в таких случаях и имело бы смысл вручать Приз Зрительских Симпатий наиболее отличившемуся игроку.
Каждый активный участник, в конце месяца или в начале следующего, мог бы проголосовать за наиболее понравившегося ему кандидата. И по результатам этого опроса администрация могла бы наградить победителя каким-нибудь скромным сувениром.
Думаю, что такое начинание было бы совсем не лишним и несомненно разнообразило бы игровую жизнь сайта
Поэтому предлагаю следующее.
Всем соискателям данного титула в ближайшее время внести заявки-резюме, с кратким описанием своих достижений в конкурсе и фактическим документальным подтверждением этих достижений в виде скриншотов.
Если претендентов наберётся более одного человека, имеет смысл провести сравнительный статистический анализ заявок, с последующим выявлением лучшего из лучших.
Если же кандидат окажется одним единственный, предлагаю без лишних споров и препирательств закрепить за этим кандидатом почётное звание Лучшего Игрока Конкурса Прогнозов и закрыть уже эту тему раз и навсегда.
Ну, или закрыть хотя бы до тех пор пока не появится новый соискатель.
Кроме того на рассмотрение администрации хочу внести предложение об учреждении нового приза КП, а именно Приза Зрительских Симпатий.
Ни для кого не секрет, что многие участники конкурса наблюдают за другими игроками, симпатизируют им и порой искренне восхищаются достижениями конкурентов.
Бывает такое, что в конце месяца кто-то даже пытается помочь наиболее достойным противникам и уступить им пальму первенства.
Вот в таких случаях и имело бы смысл вручать Приз Зрительских Симпатий наиболее отличившемуся игроку.
Каждый активный участник, в конце месяца или в начале следующего, мог бы проголосовать за наиболее понравившегося ему кандидата. И по результатам этого опроса администрация могла бы наградить победителя каким-нибудь скромным сувениром.
Думаю, что такое начинание было бы совсем не лишним и несомненно разнообразило бы игровую жизнь сайта
По именам это точно топ будет.
По именам это точно топ будет.