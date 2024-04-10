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Группа болельщиков «Ливерпуля» устроит акцию протеста на матче Лиги Европы

вчера, 16:40
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль-:-Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта22:00 Не начался

Объединение болельщиков «Ливерпуля» Spion Kop 1906 сообщило о том, что на первом матче 1/4 финала Лиги Европы с «Аталантой» не будет флагов, которые обычно используются для создания определённой атмосферы на трибунах.

Это связано с тем, что клуб объявил о двухпроцентном повышении цен на абонементы в сезоне 2024/25. Отмечается, что это самый низкий рост цен среди команд АПЛ. В «Ливерпуле» объяснили своё решение увеличившимися эксплуатационными расходами стадиона «Энфилд» почти на 40%.

Несмотря на всё, в Spion Kop 1906 объявили, что во время следующего домашнего матча мерсисайдцев с «Кристал Пэлас» в АПЛ почтят память жертв трагедии, которая произошла на стадионе «Хиллсборо» 15 апреля 1989 года.

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Все комментарии
Вещий
Вещий
вчера в 17:31
Если все в пределах нормы и не нарушении закона пусть проводят.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:01
Имеют на это полное право...
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 16:56
Устроили бы акцию перед стадионом и не тратили деньги на билеты.
Grizly88
Grizly88
вчера в 16:49
Надо протестовать
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:47
Правильно делают. Тем более речь идёт о трагедии.
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