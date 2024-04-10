Группа болельщиков «Ливерпуля» устроит акцию протеста на матче Лиги Европы

Объединение болельщиков «Ливерпуля» Spion Kop 1906 сообщило о том, что на первом матче 1/4 финала Лиги Европы с «Аталантой» не будет флагов, которые обычно используются для создания определённой атмосферы на трибунах.
Это связано с тем, что клуб объявил о двухпроцентном повышении цен на абонементы в сезоне 2024/25. Отмечается, что это самый низкий рост цен среди команд АПЛ. В «Ливерпуле» объяснили своё решение увеличившимися эксплуатационными расходами стадиона «Энфилд» почти на 40%.
Несмотря на всё, в Spion Kop 1906 объявили, что во время следующего домашнего матча мерсисайдцев с «Кристал Пэлас» в АПЛ почтят память жертв трагедии, которая произошла на стадионе «Хиллсборо» 15 апреля 1989 года.