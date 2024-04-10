Группа болельщиков «Ливерпуля» устроит акцию протеста на матче Лиги Европы

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вчера, 16:40

Объединение болельщиков «Ливерпуля» Spion Kop 1906 сообщило о том, что на первом матче 1/4 финала Лиги Европы с «Аталантой» не будет флагов, которые обычно используются для создания определённой атмосферы на трибунах.

Это связано с тем, что клуб объявил о двухпроцентном повышении цен на абонементы в сезоне 2024/25. Отмечается, что это самый низкий рост цен среди команд АПЛ . В «Ливерпуле» объяснили своё решение увеличившимися эксплуатационными расходами стадиона «Энфилд» почти на 40%.