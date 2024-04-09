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Стартовала продажа билетов на финалы еврокубков

вчера, 20:59

УЕФА объявил о старте продаж билетов на финальные матчи еврокубковых турниров.

На финал Лиги чемпионов самые дешёвые билеты из категории Fans First стоят 60 фунтов стерлингов (приблизительно 70 евро), они зарезервированы для болельщиков команд-участниц. За эту же сумму купить билет могут люди с ограниченными возможностями.

Билет в категории 3 стоит 160 фунтов (примерно 187 евро), категории 2 — 430 фунтов (~502 евро), категории 1 — 610 фунтов (~712 евро).

Для Лиги Европы цены следующие:

Fans First: 40 евро.
Категория 3: 65 евро.
Категория 2: 100 евро.
Категория 1: 150 евро.

Для Лиги Конференций:

Fans First: 25 евро.
Категория 3: 45 евро.
Категория 2: 85 евро.
Категория 1: 125 евро.

Финал ЛЧ пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия) 1 июня, ЛЕ — на «Дублин Арене» в Ирландии 22 мая, ЛК — на домашнем стадионе клуба АЕК в Афинах (Греция) 29 мая.

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Перевод с uefa.com
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Все комментарии
d6dmfkbc2rv4
d6dmfkbc2rv4
сегодня в 04:39
Очевидно, что русским билеты не продают.
Рой Макай
Рой Макай ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 23:01
А когда они там были в последний раз?)
ssspartak
ssspartak
вчера в 22:24
Нормальные цены.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:17
Наших там не будет, неинтересно...
Гость
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