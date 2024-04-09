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Жены и девушки футболистов «Баварии» не смогут посетить матч с «Арсеналом»

вчера, 13:42
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)2 : 2Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Жены и девушки игроков «Баварии» не смогут присутствовать на матче Лиги чемпионов с «Арсеналом».

Ранее УЕФА запретил болельщикам мюнхенцев посещать игру с «канонирами» из-за применения пиротехники на трибунах.

Футболисты «Баварии» надеялись, что их жен и подруг это не коснется. Гостевая квота билетов оказалась минимальной, поединок смогут посетить только руководители и сотрудники «Баварии».

Сообщается, что игроки недовольны этой ситуацией.

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Все комментарии
vlad_viet_nam
vlad_viet_nam
вчера в 19:06
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 18:49
    Стукнули Баварии по носу.
    Capral
    Capral ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 18:18, ред.
    Неудивительно, ведь советские фильмы- всегда несли в себе- высокую мораль, глубокий смысл и ответственность...
    Futurista
    Futurista ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 18:13
    Спасибо)...столько лет прошло, но слова не потеряли актуальность...
    Capral
    Capral ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 18:10
    Давненько, Маэстро, не радовали Вы меня, очередным ШЕДЕВРОМ из нашего Прекрасного советского прошлого!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Тем приятнее и памятнее, еще раз, окунуться в историю- бессмертного советского кинематографа!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Спасибо, Дружище- за Незабываемые мгновения весны, как в прямом, так и переносном смысле!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Futurista
    Futurista ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 18:01
    На футболе кстати...где то в Баварии)...

    Capral
    Capral ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 17:32
    Или, что еще хуже- завербованным лондонским шпионом.)))
    Futurista
    Futurista
    вчера в 17:11, ред.
    Жена или девушка может оказаться сотрудником или руководителем Баварии)...
    Capral
    Capral ответ Grizly88 (раскрыть)
    вчера в 17:07
    Согласен! Но режим- прежде всего!!!
    Grizly88
    Grizly88 ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 17:00
    Секс дело молодое
    112910415
    112910415
    вчера в 16:25
    надо смириться и только о футболе думать !
    fm7pu7a78bwk
    fm7pu7a78bwk
    вчера в 15:05
    Просто дело пахнет мюнхенским позором, а на это лучше не смотреть.
    Grizly88
    Grizly88
    вчера в 14:40
    Не увидят позора Баварии это для их психики хорошо
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 14:13
    А я играю и всегда играл с одного аккаунта. Как хорошо, что мне не нужно клясться что-то поменять, а также проверять эти клятвы.
    ." Кто молодец? Я молодец! "(С, группа Ленинград).
    Интерес
    Интерес
    вчера в 14:11
    Придётся на месте заводить недостающий материал.Ну что ж,клубу надо проявить благородство и взять расходы на себя.
    Capral
    Capral ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    вчера в 14:10
    Всё правильно, нечего, сексом перед игрой заниматься...
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 14:10
    А вот интересно жёны и девушки руководителей и сотрудников Баварии смогут присутствовать на этом матче?)
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 14:06
    Нечего отвлекать футболистов, Пускай о в футболе думает...
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