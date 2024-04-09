Жены и девушки футболистов «Баварии» не смогут посетить матч с «Арсеналом»

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вчера, 13:42

Жены и девушки игроков «Баварии» не смогут присутствовать на матче Лиги чемпионов с «Арсеналом».

Ранее УЕФА запретил болельщикам мюнхенцев посещать игру с «канонирами» из-за применения пиротехники на трибунах.

Футболисты «Баварии» надеялись, что их жен и подруг это не коснется. Гостевая квота билетов оказалась минимальной, поединок смогут посетить только руководители и сотрудники «Баварии».

Сообщается, что игроки недовольны этой ситуацией.