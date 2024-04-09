Жены и девушки футболистов «Баварии» не смогут посетить матч с «Арсеналом»

Жены и девушки игроков «Баварии» не смогут присутствовать на матче Лиги чемпионов с «Арсеналом».
Ранее УЕФА запретил болельщикам мюнхенцев посещать игру с «канонирами» из-за применения пиротехники на трибунах.
Футболисты «Баварии» надеялись, что их жен и подруг это не коснется. Гостевая квота билетов оказалась минимальной, поединок смогут посетить только руководители и сотрудники «Баварии».
Сообщается, что игроки недовольны этой ситуацией.
Лучше бы эти петарды и пиротехника взорвались у них в заднем "потайном кармашке", в котором они их проносят на стадион
А то из-за кучки 14ков страдает масса адекватных болельщиков
Уверен, поддержать Баварию в Лондоне хотели тысячи фанов
Лучше бы эти петарды и пиротехника взорвались у них в заднем "потайном кармашке", в котором они их проносят на стадион
А то из-за кучки 14ков страдает масса адекватных болельщиков
Уверен, поддержать Баварию в Лондоне хотели тысячи фанов
https://youtu.be/gN0f32A2KU8?feature=shared
." Кто молодец? Я молодец! "(С, группа Ленинград).
." Кто молодец? Я молодец! "(С, группа Ленинград).