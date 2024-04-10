«Зенит» предлагает билеты на матч против «Спартака» за оформление Fan ID

Болельщики «Зенита», которые 14 апреля оформят карту болельщика в специальном центре, расположенном у «Газпром Арены», получат бесплатные билеты на ответный матч 1/2 финала Кубка России Пути РПЛ против «Спартака». Игра состоится 17 апреля.
В первой игре «сине-бело-голубые» оказались сильнее.
Если человек готов был получить FanID, он его уже давно получил, в конце концов, сходить в МФЦ несложно.
Если человек принципиально против FanID - как я, например, который регулярно ходил на "Зенит" до этого, хотя и не был на Вираже, потому что он нарушает Конституцию и презумпцию невиновности, и, подписывая его, я соглашаюсь, что я заранее потенциальный нарушитель, по их мнению, то он на подачку не поведётся.
Если человек готов был получить FanID, он его уже давно получил, в конце концов, сходить в МФЦ несложно.
Если человек принципиально против FanID - как я, например, который регулярно ходил на "Зенит" до этого, хотя и не был на Вираже, потому что он нарушает Конституцию и презумпцию невиновности, и, подписывая его, я соглашаюсь, что я заранее потенциальный нарушитель, по их мнению, то он на подачку не поведётся.