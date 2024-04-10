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«Зенит» предлагает билеты на матч против «Спартака» за оформление Fan ID

вчера, 13:47
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак17.04.2024 в 19:30 Не начался

Болельщики «Зенита», которые 14 апреля оформят карту болельщика в специальном центре, расположенном у «Газпром Арены», получат бесплатные билеты на ответный матч 1/2 финала Кубка России Пути РПЛ против «Спартака». Игра состоится 17 апреля.

«Зенит» предлагает билеты на матч против «Спартака» за оформление Fan ID

В первой игре «сине-бело-голубые» оказались сильнее.

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Все комментарии
Naherger
Naherger
вчера в 20:52
А говорили что в Питере с посещением все ок...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:59, ред.
Такие акции заставляют думать что чем дольше ты не оформляешь Fan ID - тем больше коврижек тебе посулят в последствии...

2023 - хочешь на футбол оформи Fan ID
2024 - хочешь бесплатный билет оформи Fan ID
........
........
........
2028 - хочешь Жигули оформи Fan ID
112910415
112910415
вчера в 16:33
вот же хитрецы ! )
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 16:06
В какой реальности, чтобы посмотреть убогий футбол нужен спец пропуск?
adekvat
adekvat
вчера в 14:48
Иностранцы могут оформить карту?
lotsman
lotsman ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 14:43
Интересно, чем он нарушает конституцию? А насчёт нарушителя - Если ты потенциальный нарушитель, ты естественно будешь против FanID, поскольку боишься, что тебя вычислят и накажут. А если ты не нарушаешь закон, то и бояться тебе нечего и можешь спокойно оформлять FanID.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 14:33
Это вообще никак не повлияет на ситуацию. Болельщики изначально разделились на две категории, которые готовы подписаться под FanID и которые не готовы.

Если человек готов был получить FanID, он его уже давно получил, в конце концов, сходить в МФЦ несложно.

Если человек принципиально против FanID - как я, например, который регулярно ходил на "Зенит" до этого, хотя и не был на Вираже, потому что он нарушает Конституцию и презумпцию невиновности, и, подписывая его, я соглашаюсь, что я заранее потенциальный нарушитель, по их мнению, то он на подачку не поведётся.
lotsman
lotsman
вчера в 14:20
Неплохая идея. Оформить карту, ничего сложного и можно бесплатно пройти и посмотреть интересный матч.
lotsman
lotsman
вчера в 14:15, ред.
    nubom
    nubom
    вчера в 14:11
    Чтобы заработать потом, надо отдать вначале…
    Attaccante
    Attaccante
    вчера в 13:50
      Гость
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