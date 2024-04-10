Легенда «Лидса» завершил карьеру из-за тяжёлой травмы в 32 года

Защитник «Лидса» Стюарт Даллас объявил о завершении карьеры.
Футболист принял решение повесить бутсы на гвоздь из-за тяжёлой травмы, которую он получил в апреле 2022 года после столкновения с полузащитником «Манчестер Сити» Джеком Грилишем. Из-за перелома бедренной кости Даллас пропустил весь сезон 2022/23, а также не сыграл ни одного матча в нынешней кампании.
За свою карьеру Даллас выступал за ФК «Крусейдерс» (2010-2012), «Брентфорд» (2012-2015), «Нортхэмптон» (2013) и «Лидс» (2015-2024). На его счету 62 матча и 3 гола в составе сборной Северной Ирландии.