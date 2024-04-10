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Легенда «Лидса» завершил карьеру из-за тяжёлой травмы в 32 года

вчера, 19:30

Защитник «Лидса» Стюарт Даллас объявил о завершении карьеры.

Футболист принял решение повесить бутсы на гвоздь из-за тяжёлой травмы, которую он получил в апреле 2022 года после столкновения с полузащитником «Манчестер Сити» Джеком Грилишем. Из-за перелома бедренной кости Даллас пропустил весь сезон 2022/23, а также не сыграл ни одного матча в нынешней кампании.

За свою карьеру Даллас выступал за ФК «Крусейдерс» (2010-2012), «Брентфорд» (2012-2015), «Нортхэмптон» (2013) и «Лидс» (2015-2024). На его счету 62 матча и 3 гола в составе сборной Северной Ирландии.

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Все комментарии
Великий Пуховик
Великий Пуховик ответ balalay (раскрыть)
вчера в 22:23
    balalay
    balalay ответ Великий Пуховик (раскрыть)
    вчера в 21:39
    а я отчетливо вижу в заголовке "из-за тяжёлой травмы в 32 года"
    Великий Пуховик
    Великий Пуховик ответ balalay (раскрыть)
    вчера в 21:30
    Я отчётливо вижу в профиле число 19 - девятнадцать.
    balalay
    balalay ответ Великий Пуховик (раскрыть)
    вчера в 21:23, ред.
    день рождения 9 апреля 1991 года, вчера у него был ДР - 33 года... что не так?
    Митя Митин
    Митя Митин
    вчера в 20:22
    Представляю как он ненавидит Грилиша !
    Великий Пуховик
    Великий Пуховик
    вчера в 19:54
    Интересная заметка у него в профиле: родился 19 апреля 1991, а ему уже 33 года насчитали.
    shlomo2
    shlomo2
    вчера в 19:32
    Очень жаль что вышла такая травма... думаю что он останется в системе клуба.
    Гость
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