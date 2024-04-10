Легенда «Лидса» завершил карьеру из-за тяжёлой травмы в 32 года

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вчера, 19:30

Защитник «Лидса» объявил о завершении карьеры.

Футболист принял решение повесить бутсы на гвоздь из-за тяжёлой травмы, которую он получил в апреле 2022 года после столкновения с полузащитником «Манчестер Сити» . Из-за перелома бедренной кости Даллас пропустил весь сезон 2022/23, а также не сыграл ни одного матча в нынешней кампании.