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Щенников близок к завершению игровой карьеры

вчера, 15:46

Экс-защитник ЦСКА Георгий Щенников, вероятно, завершит игровую карьеру в ближайшее время. Агент футболиста Сергей Пушкин дал комментарий по теме.

Официально про завершение карьеры Георгий не говорил, полное понимание будет к маю. Он тренируется, но вероятность завершения карьеры очень высокая.

Как обстоят дела с бизнесом? Нормально. Я не имею права разглашать, сколько он заработал, но Щенников чувствует себя вполне комфортно, думаю, не хуже, чем в футболе.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:31
Ну если уже в бизнесе чувствует себя не хуже , чем в футболе - значит пора...
adekvat
adekvat
вчера в 17:34
Столько не наиграл сколько заработал.
shur
shur ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 16:40
...когда искра погасла, не бударажет звук трибун, нет желания вылажиться на всю катушку, значит пришла спортивная старость!
На хлеб с икрой заработал, можно теперь, для себя любимого и в
дыр-дыр по выходным сгонять! Резюме: ...в скандалах не замечен,
средне уровня игрок, в ЦСКА довольно прилично смотрелся, усё на этом!!!
drug01
drug01
вчера в 16:24
Поиграл Жора пора подумать об отдыхе!!!
accwsm7c6ta9
accwsm7c6ta9
вчера в 16:07
Всему своё время, пора и Щеникову
Гость
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