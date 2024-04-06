Щенников близок к завершению игровой карьеры

Экс-защитник ЦСКА Георгий Щенников, вероятно, завершит игровую карьеру в ближайшее время. Агент футболиста Сергей Пушкин дал комментарий по теме.
Официально про завершение карьеры Георгий не говорил, полное понимание будет к маю. Он тренируется, но вероятность завершения карьеры очень высокая.
Как обстоят дела с бизнесом? Нормально. Я не имею права разглашать, сколько он заработал, но Щенников чувствует себя вполне комфортно, думаю, не хуже, чем в футболе.
На хлеб с икрой заработал, можно теперь, для себя любимого и в
дыр-дыр по выходным сгонять! Резюме: ...в скандалах не замечен,
средне уровня игрок, в ЦСКА довольно прилично смотрелся, усё на этом!!!
На хлеб с икрой заработал, можно теперь, для себя любимого и в
дыр-дыр по выходным сгонять! Резюме: ...в скандалах не замечен,
средне уровня игрок, в ЦСКА довольно прилично смотрелся, усё на этом!!!