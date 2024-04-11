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«Бавария» установила цену за Кингсли Комана

сегодня, 00:46

Нападающий Кингсли Коман может покинуть «Баварию» этим летом.

Мюнхенский клуб согласен продать француза, если получит предложение на сумму 70 млн евро. Форвард готов рассмотреть предложения от команд из АПЛ и Ла Лиги.

В нынешнем сезоне Коман провёл 26 матчей за «Баварию», в которых забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи.

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Все комментарии
kazakoff
kazakoff
сегодня в 07:16
Если честно его кроме Баварии, ПСЖ и Ювентусе больше нигде не вижу
В Ла Лиге с таким ценником его кроме Реала никто не потянет ( да он там и не нужен)
А в АПЛ стилистика другая и его могут поломать ( больше скорее морально)
Как свободный агент возможно и перейдёт
shlomo
shlomo
сегодня в 06:19
Показатели не очень, а ценник довольно таки большой...
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 01:48
А не многовато ли?
Хоть бы за 50 кто купил...
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