«Бавария» установила цену за Кингсли Комана

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сегодня, 00:46

Нападающий может покинуть «Баварию» этим летом.

Мюнхенский клуб согласен продать француза, если получит предложение на сумму 70 млн евро. Форвард готов рассмотреть предложения от команд из АПЛ и Ла Лиги.

В нынешнем сезоне Коман провёл 26 матчей за «Баварию», в которых забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи.