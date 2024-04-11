«Бавария» установила цену за Кингсли Комана

Нападающий Кингсли Коман может покинуть «Баварию» этим летом.
Мюнхенский клуб согласен продать француза, если получит предложение на сумму 70 млн евро. Форвард готов рассмотреть предложения от команд из АПЛ и Ла Лиги.
В нынешнем сезоне Коман провёл 26 матчей за «Баварию», в которых забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи.
В Ла Лиге с таким ценником его кроме Реала никто не потянет ( да он там и не нужен)
А в АПЛ стилистика другая и его могут поломать ( больше скорее морально)
Как свободный агент возможно и перейдёт
В Ла Лиге с таким ценником его кроме Реала никто не потянет ( да он там и не нужен)
А в АПЛ стилистика другая и его могут поломать ( больше скорее морально)
Как свободный агент возможно и перейдёт
Хоть бы за 50 кто купил...
Хоть бы за 50 кто купил...