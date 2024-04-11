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Луис Энрике: «Мы проанализируем матч и будем совершенствоваться»

вчера, 10:42
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)2 : 3Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике подвёл итоги первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Барселоны».

Очевидно, что это не тот результат, на который мы рассчитывали, но мы должны смотреть на позитив. Мы спокойно проанализируем матч, и в данном случае, я думаю, это был очень хороший матч для зрителя, менее хороший для тренера, который проигрывает, что в данном случае означает меня. Но мы будем совершенствоваться. Мы будем думать позитивно, о том, что нам предстоит сделать в Барселоне, а это просто принять матч как финал, идти к победе.

Сегодня матч прошёл примерно так. Думаю, в начале мы были на высоте и контролировали игру. Когда мы пропустили гол, всё стало сложнее. Это был сложный момент для нас. Они были очень хороши, очень точны, хорошо выходили из-под прессинга, игроки очень высокого качества, отличная команда, и как раз в перерыве, когда мы поменялись, у нас появилась возможность сыграть более открыто с Брэдли и иметь ещё одного игрока в штрафной. Мы очень быстро переломили ситуацию, могли даже забить третий гол, но «Барса» сделала замечательный ход, один из немногих случаев во втором тайме, когда им удалось пройти полузащиту, и затем повторила его до конца игры. И это принесло им хороший результат. Мы поздравляем «Барсу» с их игрой, с их результатом, а мы готовимся к финалу.

Ранее главный тренер «Барселоны» Хави заявил, что ещё ничего не решено.

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112910415
112910415
вчера в 10:48
планы не сработали ...
а дальше будет не легче !
Вещий
Вещий
вчера в 10:45
Понятно что выводы сделаете, но играть то следующий матч не на домашней арене, а на выезде.... сложновато будет.
Гость
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